Полиция проверяет мужчину, который напоил и насильно обрил налысо школьника

Александр напоил подростка до потери чувств и стал издеваться над потерявшим сознание мальчиком

Жестокий инцидент произошел на новогодних каникулах в подмосковном микрорайоне Шихово под Звенигородом. Вечером 9 января 17-летний школьник Сережа К* вместе с товарищем отправились в гости к знакомому, 25-летнему Александру С.* Мужчина проживает в частном доме и регулярно собирает у себя подростковые вечеринки, где угощает школьников алкоголем. Однако мальчики пошли к Александру не веселиться, а чтобы забрать домой брата одного из ребят.

В доме Александра в очередной раз происходило шумное застолье. Мужчина пригласил школьников присоединиться и выпить с ним водки. Сережа отказался, объяснив старшим товарищам, что алкоголь он не пьет. Это стало вызовом для мужчины. Саша взял подростка «на слабо» и уговорил выпить хотя бы стопку. Сережа побоялся упасть в глазах товарищей и согласился.

Стопка быстро превратилась в стакан и непьющий подросток, не привыкший к алкогольным возлияниям, вскоре потерял контроль над ситуацией.

«Сережа у нас вообще не пьет. Он и не любит вкус алкоголя и здоровье у него слабое, чтобы таким заниматься. А тут повелся «на слабо» и чтоб трусом не посчитали, согласился. А непьющему человеку разве много надо? Тем более ребенку. Этот Александр его и накачал, а потом стал над Сережей издеваться», - рассказала в разговоре с KP.RU Ирина К.*, мама пострадавшего мальчика.

Александр напоил подростка до потери чувств и стал издеваться над потерявшим сознание мальчиком. Хозяин дома достал из шкафа электрическую машинку для стрижки волос, раздел Сережу до пояса и стал насильно брить ему голову налысо. Школьник пытался сопротивляться, но был практически в бессознательном состоянии и все что мог, это слабо отмахиваться ватными руками и еле разборчиво стонать, что ему больно.

Расправившись с волосами на голове, мучитель перешел к лицу и сбрил мальчику обе брови. Все это происходило под одобрительный гогот пьяной компании. Один из подростков заметил, что у Сережи пошла кровь от пореза бритвой. Об этом он сообщил Александру, но пьяный мужчина ответил, что ему все равно и продолжил свои издевательства над школьником. Весь процесс экзекуции товарищи Александра снимал на камеру мобильного телефона.

В то же самое время, родители Сережи вовсю занимались его поисками. На улице уже был поздний вечер. Мальчик предупредил маму, что скоро вернется домой, но пропал на несколько часов, а его мобильный телефон не отвечал. Мама школьника обзвонила всех друзей Сережи и узнала, что школьник может находиться в доме 25-летнего Александра в Шихово. Выяснив точный адрес, родители отправились на место, где нашли своего сына раздетым и обритым налысо. Доставив сына домой, женщина отправилась писать заявление в полицию.

«В полицию поступило заявление от жительницы Звенигорода Ирины К.* Женщина сообщила полицейским, что местный житель 25-летний Александр С.* напоил ее 17-летнего сына Сергея К.* алкоголем. Затем мужчина воспользовался беспомощным состоянием школьника и насильно обрил мальчика налысо, сбрив подростку все волосы на голове и даже брови. Все происходящее товарищи Александра снимали на видео, которое впоследствии стали распространять в чатах между школьниками», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент пострадавший подросток Сергей находится дома. Мальчик вынужден пропускать занятия в школе, поскольку очень стесняется своего нового внешнего вида и боится травли со стороны одноклассников. По имеющейся информации, на 25-летнего Александра С.* составили административный протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. По данной статье мужчине грозит всего лишь штраф от полутора до трех тысяч рублей.

«А если бы туда к ним девочка на вечеринку пришла? Что бы случилось? Ее бы также напоили и уж явно бы не волосы ей стричь стали, а сделали бы что-то похуже, что-то страшное. Сколько таких случаев было, в новостях показывали. Страшно за детей! И никто ведь этого Александра не контролирует, что хочет, то и делает. Выписали ему административку и отпустили на все четыре стороны», - поделилась своими переживаниями мама пострадавшего школьника.

Почему мужчину до сих пор не привлекли к ответственности за издевательства над несовершеннолетним - неизвестно. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

*Имена изменены