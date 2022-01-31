«Ставятся очень амбициозные задачи»: в Тюменской области утверждена программа «Тобольск 2030»

Фото: admtyumen.ru

Трехстороннее соглашение о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды в исторической столице Сибири до 2030 года заключили правительство Тюменской области, компания «СИБУР Холдинг» и администрация Тобольска. Документ подписали губернатор Александр Моор, председатель правления предприятия Дмитрий Конов и глава города Максим Афанасьев. На торжественной церемонии во Дворце Наместника присутствовал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

НА ПРИНЦИПАХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа «Тобольск 2030» будет воплощаться в жизнь на принципах софинансирования. Ее суть заключается в продолжении той совместной работы по благоустройству, развитию общественных пространств, повышению качества городской среды, которая была успешно начата в рамках программы «Тобольск 2020».

Итоги программы «Тобольск 2020», в рамках которой было построено, отремонтировано, реконструировано более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды.

«Результаты превзошли ожидания, которые были у нас на старте», – отметил полпред главы государства Владимир Якушев. При реализации программы «Тобольск 2030» очень важно, чтобы горожане, бизнес, региональная и муниципальная власти действовали сообща.

«В рамках новой программы ставятся очень амбициозные задачи: набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который может дать Минстрой России, оценивая тот или иной город России. У Тобольска сегодня есть все перспективы, чтобы этого результата достичь», – подчеркнул Владимир Якушев.

НОВАЯ ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Большой блок программы «Тобольск 2030» связан с восстановлением объектов историко-культурного наследия, рассказал журналистам Александр Моор. Он отметил, что важно не только восстановить старинные здания. Главное – вдохнуть в них новую жизнь и смысл, чтобы их с интересом посещали жители и гости города. Это позволит создать новую экономику для малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Глава региона напомнил, что новые возможности для экономического развития древней столицы Сибири и близлежащих муниципалитетов дают открывшийся в 2021 году аэропорт «Ремезов» и реконструкция федеральной автодороги Тюмень – Тобольск.

Дмитрий Конов сообщил, что тобольская производственная площадка «ЗапСибНефтехима» – одна из ключевых точек роста бизнеса компании. В ближайшие пять лет СИБУР вложит в ее развитие не менее 110 млрд рублей.

«Наша миссия – развивать отечественную нефтехимию и при этом оставаться социальным партнером для регионов, в которых мы работаем, помогать им развиваться. Наиболее концентрировано и ярко это нам удалось сделать в Тобольске», – сказал Дмитрий Конов.

В целом же программа «Тобольск 2030» направлена на повышение качества городской среды в интересах как жителей, так и гостей древней столицы Сибири, резюмировал Александр Моор. В марте и апреле 2022 года состоится серия общественных обсуждений, в ходе которых тоболяки смогут высказать свое мнение о том, какие проекты и объекты следует включить в программу в первую очередь.