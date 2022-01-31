Молоко побежало вверх

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Начиная с июля прошлого года в СМИ появлялась информация о возможном подорожании молочной продукции. Чиновники и участники рынка сообщали о серьезных проблемах в отечественном АПК, однако никаких предложений по оперативному исправлению ситуации не озвучили. Сегодня, спустя полгода после этих событий, взлет цен коснулся карманов потребителей. КП изучил доклад Минфина и разобрался в причинах продовольственного коллапса и в том, могло ли государство его предотвратить.

Как закипало молоко?

В начале июля прошлого года директор Национального союза производителей молока Артем Белов публично заявлял, что российского потребителя ждет рост цен на молоко. Среди причин Белов указывал рост цен на гофрокартон, упаковку, удобрения и топливо. Тогда же представитель Минсельхоза рассказал РБК, что цены на молоко в России стабильные несмотря на увеличение затрат.

Однако уже спустя неделю, 8 июля директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Дмитрий Бутусов заявил, что в стране, из-за засухи, кормов заготовлено на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Это, по словам чиновника, «вызывает тревогу». В октябре Минсельхоз заявил о разработке программы импортозамещения кормов, что позволит контролировать цены, правда только к 2030 году. А уже в начале ноября, в своем докладе в правительство, министерство рапортовало о скором взрывном росте цен.

Что по чем?

Специалисты Министерства финансов детально изучили структура формирования цен на молоко и представили свой доклад в Госдуме на круглом столе по о вопросам законодательного обеспечения развития молочной отрасли.

Согласно выводам Научно исследовательского финансового института Минфина, основными причинами роста цен на молочную продукцию стало два фактора — стоимость кормов и топлива.

Корма и добавки к ним подорожали в среднем до 60%. Среди причин и засуха, о которой еще в июле говорил Минсельхоз, и глобальный кризис поставок, вызванный пандемией, и общемировой рост цен на продукцию. К примеру, в 2021 году в Россию было поставлено на 25% меньше, чем за прошлый год, важной добавки к кормам лизна. Лизин влияет на процесс усвоения корма животными и стимулирует их рост. Согласно исследованию, российские молочники сильно зависят от европейских поставщиков корма. Вдобавок к этому российский рынок оказался не самым привлекательным для зарубежных поставщиков — есть страны, где готовы покупать дороже.

Вторым фактором, существенно влияющим на стоимость молока, оказался рост цен на топливо и транспортно-логистические расходы. Дополнительными факторами эксперты назвали рост цен на импортное оборудование, роботизацию переработки, а также удорожание на 45% всех видов упаковки.

«Указанные факторы являются взаимозависимыми. Рост цен на упаковку и оборудование на внешних рынках оказывает давление и на отечественныи рынок», — говорится в исследовании.

Также эксперты оценили и влияние маркировки на конечную стоимость молочной продукции. По данным НИФИ введение маркировки в 2021 году не оказало влияния на рост себестоимости молочной продукции в целом по отрасли.

Что дальше?

Вероятно одной из эффективных краткосрочных мер по реальному сдерживанию цен может стать реализация предложения Минпромторга, озвученная в октябре прошлого года. Тогда Минпромторг советовал торговым сетям начать заключать прямые договора с поставщиками таких продуктов как молоко, мясо, яйца и овощи.

«И государству, и бизнесу необходим более-менее точный прогноз колебания цены. Прямые договоры содержат формулу условной справедливой цены на товары, что, в конечном итоге, позволяет снизить конечную стоимость продукции «на полке», — сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.