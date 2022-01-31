Фэн-шуй на февраль 2022: благоприятные и неблагоприятные даты

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1 февраля, вторник
Активный, полный энергии день. Приступаем к различным процедурам, связанными со здоровьем. Начинайте диеты, курсы массажа, санаторно-курортное лечение или просто приобретите абонемент в спортзал. Впрочем, если и с этим будут трудности, можно заняться всем доступной скандинавской ходьбой.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
2 февраля, среда
Сосредотачиваемся на своих делах, заданиях. Лучше, если никто не будет ни мешать, ни помогать. Кроме того, сейчас весьма неблагоприятный период, чтобы обращаться за помощью к кому-либо или работать в команде.
Часы удачи: с 8.00 до 11.00.
3 февраля, четверг
Вряд ли удастся сосредоточиться и выполнить все, что хотелось бы. Потому, выбираем занятия, не требующие особой концентрации, то, что можно делать буквально с закрытыми глазами.
Благоприятно заниматься торговой деятельностью, проводить переговоры.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
4 февраля, пятница
Опять же, не самый подходящий для умственной работы день. А значит, можно посвятить его труду физическому, физкультуре, а также путешествиям.
Хороший момент, чтобы завести обрести новых друзей.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
5 февраля, суббота
День изобилует искушениями. Прежде чем ответить на какое-то привлекательное предложение, изучите все нюансы. Возможно, обнаружатся подводные камни!
Удвойте внимание при занятиях потенциально опасными видами спорта.
Часы удачи: с 14.00 до 16.00.
6 февраля, воскресенье
Возможны спонтанные поступки, странные решения. Постарайтесь все-таки держать эмоции под контролем.
Также вероятны перепады настроения. Не удивляйтесь, если сегодня будут отменены какие-то «железные» договоренности.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
7 февраля, понедельник
Используем момент для проведения всевозможных финансовых операций. Проверяем вклады (вдруг предложат что-то более выгодное?), делаем инвестиции, проводим сделки, в том числе с недвижимостью.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
8 февраля, вторник
В первой половине дня хорошо браться за новые дела. Скорее всего, они будут удачными и принесут доход.
А вот медицинские манипуляции, по возможности, лучше перенести на другой день.
Велика вероятность конфликтов, но все-таки постарайтесь их избежать.
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
9 февраля, среда
Подъем активности, прилив энергии. Используем это! Не ленитесь и беритесь за сложные проекты, успех не заставит себя долго ждать.
А еще сейчас тот самый момент, когда можно круто изменить свою жизнь. Не бойтесь перемен!
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
10 февраля, четверг
С одной стороны, мы готовы свернуть горы и энергии на это должно хватить, с другой, сконцентрироваться на чем-то целиком вряд ли получится. А по сему, выбирайте то, что вам хорошо знакомо и не требует полного внимания.
Часы удачи: с 8.00 до 14.00.
11 февраля, пятница
День повышенной интеллектуальной активности. Решаем сложные задачи, записываемся на курсы повышения квалификации или осваиваем что-то совершенно новое для себя.
Важные дела лучше перенести на вторую половину дня.
Часы удачи: с 17.00 до 20.00.
12 февраля, суббота
Стоит уделить время своим духовным потребностям. Хорошо заниматься медитацией или посещать храм.
А вот для финансовых операций не подходящий день. Кроме того, сейчас лучше не давать денег в долг, иначе придется очень долго ждать их возвращения.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
13 февраля, воскресенье
Занимаемся самоанализом. Все ли в себе устраивает? Почему некоторые вещи никак не получаются? Сейчас есть шанс взглянуть на себя будто бы со стороны и исправиться.
Подходит день для переезда, смены работы и перемен в личной жизни.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
14 февраля, понедельник
Все условия для того, чтобы расправиться со сложными служебным задачами. Но не стоит забывать, что на работе свет клином не сошелся, не забудьте сегодня и про личную жизнь. Наступил идеальный день для романтических знакомств и свиданий.
Часы удачи: с 16.00 до 21.00.
15 февраля, вторник
Благоприятно заниматься организацией и участвовать в масштабных мероприятиях. Сегодня вообще лучше провести время в компании единомышленников как в отдыхе, так и на работе.
Не лучший момент для финансовых сделок, а вот для путешествий - вполне!
Часы удачи: с 8.00 до 13.00.
16 февраля, среда
Повышенный самоконтроль: увеличивается вероятность травм, ссор и глубоких конфликтов. Стоит взвешивать каждое слово и не реагировать на «смелые» шутки окружающих. Сведите общение к минимуму!
Часы удачи: с 16.00 до 19.00.
17 февраля, четверг
У женщин сегодня особая сила для обольщения и достижения своих целей. Мужчинам стоит быть начеку!
День также подходит для романтических свиданий и для зачатия ребенка.
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
18 февраля, пятница
Все самые точные, кропотливые и требующие особого внимания дела стоит сделать именно сейчас. Внимание находится в наивысшей концентрации и риск ошибок будет минимален.
А еще найдите время для прогулки с близкими.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
19 февраля, суббота
Спокойный день, без суеты и неожиданностей. Неплохо бы провести его за любимыми делами, за хобби или за наведением уюта и порядка в квартире. А вот общение с внешним миром лучше перенести на понедельник.
Часы удачи: с 10.00 до 17.00.
20 февраля, воскресенье
Еще один день расслабления, концентрации на себе и на своих близких. Для них нужно готовить еду своими руками и устраивать приятные сюрпризы. Постарайтесь по возможности собрать за столом всю семью.
Командировки и деловые переговоры отложите.
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
21 февраля, понедельник
День под знаком опасности. Поэтому, прежде чем что-то сделать, стоит сто раз все обдумать. Откажитесь также от экстремальных видов спорта, да и вообще удвойте внимание.
Кроме того, сегодня не стоит пренебрегать правилами и выступать с деловыми инициативами. Для последнего настанет более подходящее время.
Часы удачи: с 10.00 до 11.00.
22 февраля, вторник
Принимаем важные решения, для этого сложились идеальные условия. Проследите, чтобы это было именно ваше решение, а не то, что больше нравится окружающим.
Важно получить заряд позитивной энергии, а также постараться не злоупотреблять вредной пищей.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00
23 февраля, среда
Упор стоит сделать не на своей рабочей деятельности, а на познании мира. Хорошо отправляться в путешествия, посещать библиотеки и беседовать с мудрыми людьми.
Решение финансовых вопросов пока лучше отложить.
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
24 февраля, четверг
Велика агрессия, поэтому, если есть возможность, провести время лучше в одиночестве. Сейчас не стоит выступать с инициативами, начинать новые проекты.
Зато можно заняться мелким ремонтом в квартире и перестановкой мебели.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
25 февраля, пятница
А вот сегодня день, отлично подходящий для всякого рода подвигов - как на рабочем месте, так и в личной жизни. Так что не стесняемся и записываем в ежедневник столько дел, сколько влезет.
А еще необходимо провести разбор бумаг, вещей и избавиться от ненужного.
Часы удачи: с 13.00 до 18.00.
26 февраля, суббота
Энергия угасает, поэтому стоит предпочесть более спокойные и легкие дела. Займитесь домашним хозяйством, сделайте что-то приятное для своего здоровья.
Сейчас стоит отдать долги, причем не только материальные. Вспомните, кого нужно поблагодарить за добрые дела.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
27 февраля, воскресенье
Увы, не лучший день для общения с людьми, особенно с представителями противоположного пола.
Также надо быть крайне осторожным в обращении с деньгами, велика ошибиться их потерять - сделать ненужные покупки или дать в долг не тому человеку.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
28 февраля, понедельник
День озарения. Сегодня мироздание может дать ответы на давно мучащие нас вопросы. Присматривайтесь к знакам!
А вообще настроение сегодня будет желать лучшего. Так что используйте проверенные возможности, чтобы его улучшить!
Часы удачи: с 9.00 до 11.00.