Фэн-шуй на февраль 2022: благоприятные и неблагоприятные даты

Фото: Shutterstock

1 февраля, вторник

Активный, полный энергии день. Приступаем к различным процедурам, связанными со здоровьем. Начинайте диеты, курсы массажа, санаторно-курортное лечение или просто приобретите абонемент в спортзал. Впрочем, если и с этим будут трудности, можно заняться всем доступной скандинавской ходьбой.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

2 февраля, среда

Сосредотачиваемся на своих делах, заданиях. Лучше, если никто не будет ни мешать, ни помогать. Кроме того, сейчас весьма неблагоприятный период, чтобы обращаться за помощью к кому-либо или работать в команде.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

3 февраля, четверг

Вряд ли удастся сосредоточиться и выполнить все, что хотелось бы. Потому, выбираем занятия, не требующие особой концентрации, то, что можно делать буквально с закрытыми глазами.

Благоприятно заниматься торговой деятельностью, проводить переговоры.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

4 февраля, пятница

Опять же, не самый подходящий для умственной работы день. А значит, можно посвятить его труду физическому, физкультуре, а также путешествиям.

Хороший момент, чтобы завести обрести новых друзей.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

5 февраля, суббота

День изобилует искушениями. Прежде чем ответить на какое-то привлекательное предложение, изучите все нюансы. Возможно, обнаружатся подводные камни!

Удвойте внимание при занятиях потенциально опасными видами спорта.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

6 февраля, воскресенье

Возможны спонтанные поступки, странные решения. Постарайтесь все-таки держать эмоции под контролем.

Также вероятны перепады настроения. Не удивляйтесь, если сегодня будут отменены какие-то «железные» договоренности.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

7 февраля, понедельник

Используем момент для проведения всевозможных финансовых операций. Проверяем вклады (вдруг предложат что-то более выгодное?), делаем инвестиции, проводим сделки, в том числе с недвижимостью.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

8 февраля, вторник

В первой половине дня хорошо браться за новые дела. Скорее всего, они будут удачными и принесут доход.

А вот медицинские манипуляции, по возможности, лучше перенести на другой день.

Велика вероятность конфликтов, но все-таки постарайтесь их избежать.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

9 февраля, среда

Подъем активности, прилив энергии. Используем это! Не ленитесь и беритесь за сложные проекты, успех не заставит себя долго ждать.

А еще сейчас тот самый момент, когда можно круто изменить свою жизнь. Не бойтесь перемен!

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

10 февраля, четверг

С одной стороны, мы готовы свернуть горы и энергии на это должно хватить, с другой, сконцентрироваться на чем-то целиком вряд ли получится. А по сему, выбирайте то, что вам хорошо знакомо и не требует полного внимания.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

11 февраля, пятница

День повышенной интеллектуальной активности. Решаем сложные задачи, записываемся на курсы повышения квалификации или осваиваем что-то совершенно новое для себя.

Важные дела лучше перенести на вторую половину дня.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

12 февраля, суббота

Стоит уделить время своим духовным потребностям. Хорошо заниматься медитацией или посещать храм.

А вот для финансовых операций не подходящий день. Кроме того, сейчас лучше не давать денег в долг, иначе придется очень долго ждать их возвращения.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

13 февраля, воскресенье

Занимаемся самоанализом. Все ли в себе устраивает? Почему некоторые вещи никак не получаются? Сейчас есть шанс взглянуть на себя будто бы со стороны и исправиться.

Подходит день для переезда, смены работы и перемен в личной жизни.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

14 февраля, понедельник

Все условия для того, чтобы расправиться со сложными служебным задачами. Но не стоит забывать, что на работе свет клином не сошелся, не забудьте сегодня и про личную жизнь. Наступил идеальный день для романтических знакомств и свиданий.

Часы удачи: с 16.00 до 21.00.

15 февраля, вторник

Благоприятно заниматься организацией и участвовать в масштабных мероприятиях. Сегодня вообще лучше провести время в компании единомышленников как в отдыхе, так и на работе.

Не лучший момент для финансовых сделок, а вот для путешествий - вполне!

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

16 февраля, среда

Повышенный самоконтроль: увеличивается вероятность травм, ссор и глубоких конфликтов. Стоит взвешивать каждое слово и не реагировать на «смелые» шутки окружающих. Сведите общение к минимуму!

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

17 февраля, четверг

У женщин сегодня особая сила для обольщения и достижения своих целей. Мужчинам стоит быть начеку!

День также подходит для романтических свиданий и для зачатия ребенка.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

18 февраля, пятница

Все самые точные, кропотливые и требующие особого внимания дела стоит сделать именно сейчас. Внимание находится в наивысшей концентрации и риск ошибок будет минимален.

А еще найдите время для прогулки с близкими.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

19 февраля, суббота

Спокойный день, без суеты и неожиданностей. Неплохо бы провести его за любимыми делами, за хобби или за наведением уюта и порядка в квартире. А вот общение с внешним миром лучше перенести на понедельник.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

20 февраля, воскресенье

Еще один день расслабления, концентрации на себе и на своих близких. Для них нужно готовить еду своими руками и устраивать приятные сюрпризы. Постарайтесь по возможности собрать за столом всю семью.

Командировки и деловые переговоры отложите.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

21 февраля, понедельник

День под знаком опасности. Поэтому, прежде чем что-то сделать, стоит сто раз все обдумать. Откажитесь также от экстремальных видов спорта, да и вообще удвойте внимание.

Кроме того, сегодня не стоит пренебрегать правилами и выступать с деловыми инициативами. Для последнего настанет более подходящее время.

Часы удачи: с 10.00 до 11.00.

22 февраля, вторник

Принимаем важные решения, для этого сложились идеальные условия. Проследите, чтобы это было именно ваше решение, а не то, что больше нравится окружающим.

Важно получить заряд позитивной энергии, а также постараться не злоупотреблять вредной пищей.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00

23 февраля, среда

Упор стоит сделать не на своей рабочей деятельности, а на познании мира. Хорошо отправляться в путешествия, посещать библиотеки и беседовать с мудрыми людьми.

Решение финансовых вопросов пока лучше отложить.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

24 февраля, четверг

Велика агрессия, поэтому, если есть возможность, провести время лучше в одиночестве. Сейчас не стоит выступать с инициативами, начинать новые проекты.

Зато можно заняться мелким ремонтом в квартире и перестановкой мебели.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

25 февраля, пятница

А вот сегодня день, отлично подходящий для всякого рода подвигов - как на рабочем месте, так и в личной жизни. Так что не стесняемся и записываем в ежедневник столько дел, сколько влезет.

А еще необходимо провести разбор бумаг, вещей и избавиться от ненужного.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

26 февраля, суббота

Энергия угасает, поэтому стоит предпочесть более спокойные и легкие дела. Займитесь домашним хозяйством, сделайте что-то приятное для своего здоровья.

Сейчас стоит отдать долги, причем не только материальные. Вспомните, кого нужно поблагодарить за добрые дела.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

27 февраля, воскресенье

Увы, не лучший день для общения с людьми, особенно с представителями противоположного пола.

Также надо быть крайне осторожным в обращении с деньгами, велика ошибиться их потерять - сделать ненужные покупки или дать в долг не тому человеку.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

28 февраля, понедельник

День озарения. Сегодня мироздание может дать ответы на давно мучащие нас вопросы. Присматривайтесь к знакам!

А вообще настроение сегодня будет желать лучшего. Так что используйте проверенные возможности, чтобы его улучшить!

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.