Александр Бурков: новые проекты не должны повторять прошлых ошибок

Фото: Иван МАКЕЕВ

- «Омикрон» сильно ударил по региону? Коек хватает?

- Ситуация напряженная, как и везде. Но – некритичная. Под ковид развернуто более 2,5 тысяч коек, 40% из них на сегодня свободны. Тем не менее, у нас есть план перевода дополнительных коек под ковидных больных. В том числе еще 300 коек мы можем, в случае необходимости, отдать под лечение коронавируса в детских больницах. Это при том, что за время пандемии детских ковидных койко-мест было всего 70, и половина из них пустовала… Кислородом мы обеспечены (в Омске работает кислородный завод), лекарства и СИЗы тоже в нужном количестве – спасибо федеральному центру, который четко сегодня финансирует борьбу с коронавирусной инфекцией.

- А первичное звено справляется?

- Нагрузка на него значительно выросла. Если 15 января у нас было 200 заболевших, то сегодня – более 1000. Количество вызовов врачей для взрослых увеличилось втрое, детей – вдвое. Мы вновь призвали студентов-медиков – в регионе один медицинский университет и три колледжа. Они очень нас выручают, помогая старшим коллегам спасать людей.

Посещение поликлиники Городской детской клинической больницы № 2 имени В.П.Бисяриной. Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба Правительства Омской области

- Какие ограничительные меры работают?

- Масочный режим, посещение центров спорта и культуры – при наличии QR-кодов. Работодателям рекомендовано перевести на «удаленку» до 30% сотрудников.

- Темпы вакцинации устраивают?

- Они неплохие. Первым компонентом вакцинированы более 1 млн. 95 тыс. человек (по плану должно быть 1 млн 191 тыс.). Однако с началом очередной волны народ снова начал беспокоиться и пошел вакцинироваться. Получить прививку можно в 55 учреждениях, создано 120 выездных бригад для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Мобильные пункты выезжают ежедневно.

- Не так давно на федеральном уровне обсуждались крупнейшие проекты социально-экономического развития сибирских регионов. Омская область представила территорию комплексной застройки. Как этот проект изменит Омск?

- Надеюсь, не только Омск, но и регион в целом. Мы привлекли двух крупных инвесторов, компании «Эталон» из Санкт-Петербурга и «Брусника» из Тюмени. Планируем построить порядка 1 млн. 300 тыс. квадратных метров жилья, а также социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники. Область и город предоставили под строительство крупные земельные участки при условии передачи 5% жилого фонда для решения наших социальных вопросов: помощь дольщикам, расселение из ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам.

- А кто будет строить школы, детсады и поликлиники в новых микрорайонах? Инвесторы, регион или вместе?

- Как правило, инвесторы берут на себя проектирование инфраструктуры, а строим мы сами. За свои средства или с участием федерального центра через механизм нацпроектов. Благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Владимиром Путиным, в 2020 году построили 5 детских садов, 4 сдали в 21-м, еще 4 – в процессе. Также в прошлом году мы построили и сдали школу на 1122 места, еще одну школу – такую же большую – будем строить в этом году.

В целом, мы инвестируем в инфраструктуру новых районов почти 4 миллиарда рублей – взяли инфраструктурный кредит. Эти деньги позволят нам построить новые дороги в двух жилых микрорайонах, восстановить троллейбусную сеть и модернизировать троллейбусный парк.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Может ли проект комплексной застройки нивелировать инфраструктурные ошибки, допущенные на прошлых этапах развития города?

- Антон, вы затрагиваете «больную» тему: в Омске в разные годы было настроено много жилья без социальных объектов. И сегодня люди, живущие в этих микрорайонах, испытывают трудности. Помню, как был, мягко говоря, удивлен Виталий Мутко, который, будучи вице-премьером, приехал в Омск и увидел такой микрорайон: отдаленный от центра, без школ и поликлиник… К сожалению, новыми объектами исправить старые ошибки нельзя. Мы делаем это точечно, изыскивая возможность строительства социальных объектов именно там, где они нужны.

Важно, чтобы новые объекты массовой застройки создавались без подобных ошибок.

Открытие нового детского сада в Омске. Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба Правительства Омской области

- Как регион решает проблему миграционного оттока? Он, по-моему, самый высокий в СФО…

- …Это обусловлено качеством жизни, экологией и отсутствием тех или иных рабочих мест. Переломить эту ситуацию мы рассчитываем привлечением масштабных инвестиций. Это получается: уже 4 годы мы стабильно на 6 месте в стране. За 2020 год инвестиции в основной капитал достигли 210 миллиардов рублей. Это позволяет запускать новые проекты, создавать рабочие места и, как следствие, формировать более комфортные условия жизни. При поддержке главы правительства Михаила Мишустина мы запустили особую экономическую зону, в ней уже зарегистрированы 4 резидента, общий объем инвестиций по их проектам – 45 миллиардов рублей, будет создано 800 новых рабочих мест.

Масштабную реконструкцию омского нефтеперерабатывающего завода проводит «Газпромнефть», это сотни миллиардов рублей инвестиций. «Газпромнефть – Каталитические системы» строит в Омске катализаторный завод, он будет производить продукцию, которую в России еще не выпускают.

Предприятие «Полёт» (строит ракету «Ангара» - ред.) увеличивает число рабочих мест. Растет спрос на молодые высококвалифицированные кадры. И удовлетворить этот спрос должна наша система высшего образования. В Омске, напомню, 23 вуза, 80 тысяч студентов, программы подготовки по наиболее востребованным специальностям. С учетом развития ракетостроения, авиастроения, приборостроения, нефтехимии и химии, у омской молодежи хорошие перспективы трудоустройства.

Здесь надо отметить, что Омский государственный технический университет в прошлом году вошел в программу «Приоритет-2030». Это высокая оценка.

- Принято решение о достройке еще одного ключевого для региона объекта – Красногорского гидроузла. Что это даст Омску?

- В первую очередь это даст жителям гарантии бесперебойного водообеспечения. Потому что уровень воды в Иртыше снижается ежегодно, с учетом увеличения отбора воды в Китае и Казахстане, по территории которых течет река до «пересечения» государственной границы России. Водозаборы и причальные стенки работают в ненормативных условиях. Красногорский гидроузел – это наша страховка от чрезвычайных ситуаций, а также гарантия повышения уровня воды в Иртыше до значений, которые позволят осуществлять судоходство.

Вообще, проект стартовал уже давно, однако в 2015 году работы были остановлены. В 2018-2019-м шло перепроектирование. А в прошлом году у нас побывала вице-премьер Виктория Абрамченко, которая и приняла решение о необходимости завершения строительства. Деньги уже выделены – 4 миллиарда рублей, Строительство рассчитано на три года, и это только первый этап. Запущены конкурсные процедуры по отбору подрядчика. Работы начнутся уже в этом году.

Визит Виктории Валерьевны Абрамченко на территорию строительства Красногорского гидроузла. Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба Правительства Омской области

- Какие экологические задачи региону необходимо решать в первую очередь?

- С учетом того, что мы город химии и нефтехимии, энергетики, это, конечно снижение выбросов в атмосферу. Работа здесь ведется, промышленные предприятия начали модернизировать свои мощности. К примеру, та же компания «Газпромнефть» строит на Омском НПЗ (крупнейшем в Европе, кстати) установку «Биосфера», которая представляет собой замкнутую систему использования воды. Это стоит несколько десятков миллиардов рублей, и компания пошла на это, чтобы больше не сбрасывать воду, пусть и очищенную, в Иртыш.

Ну а ключевым, как мне кажется, стало решение вице-премьера Виктории Абрамченко поддержать нашу инициативу о приближении срока введения норм закона об охране окружающей среды, которые обязывают промышленные предприятия устанавливать приборы учета на источниках выбросов. Изначально они должны были сделать это до 2029 года, на встрече с президентом Виктория Валерьевна обсуждала перенос этого дедлайна на 2024-й год. Это позволяет надеяться, что уже в недалеком будущем объемы промышленных выбросов в атмосферу сократятся кратно. Сегодня, к сожалению, нам сложно понимать не только объем выбросов, но даже то, кто именно в выбросе виноват…

Второе важное направление – это рекультивация свалок. Минприроды и Росприроднадзор провели большую работу – в масштабах всей страны. Что касается Омска, то в городе закрыты 4 крупные свалки, мы делаем проекты рекультивации. Один уже готов, в этом году на конкурсе выберем подрядчика, в целом же в ближайшие два года мы должны рекультивировать все 4 полигона.

Этот экологический проект жестко контролируется на уровне вице-премьера Виктории Абрамченко.

- В этом году Омской области 200 лет. Как отмечать планируете?

- Достойно. Однако, с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации – роста заболеваемости, основное мероприятие решено перенести на 30 сентября. Тем не менее, все планы в силе: концерты, музыкальные и театральные фестивали – состоятся. Омская область – это регион Достоевского, Врубеля, Михаила Ульянова, Роберта Рождественского и многих других великих творцов. Все посвященные им – и юбилею – мероприятия, запланированные на разные месяцы этого года, обязательно состоятся.