Губернатор Свердловской области Куйвашев занялся территориальным брендингом

Евгений Куйвашев черпает идеи для брендинга современного Урала из народных промыслов. Они могут стать одним из элементов национальной идентичности современной России. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

За эти годы Россия успела совершить ревизию советских ценностей и олицетворявших их символов, увлечься и разочароваться в западных идеалах, и начать на основе собственной истории и культуры поиски элементов национальной идентичности. Продолжается ли этот поиск и по сей день?

Наиболее органичным в этих поисках стали форматы народного выбора, часто в формате ТВ-шоу, которое позволило почувствовать сопричастность в этом процессе всем желающим в прямом эфире. Россияне выбирали самую популярную историческую личность, политического деятеля, географический объект. Страна артикулировала знаковые имена России: то, что может объединять и то, с чем может с гордостью ассоциироваться каждый из нас. Выбирались не только символы прошлого, но и символы будущего, когда голосовали за талисмана Олимпиады в Сочи или современный облик купюр нового номинала в 200 и 2000 рублей.

Прошло время, но запрос на поиск собственной идентичности в стремительно меняющемся мире сохранился. А для России с ее огромной территорией и многонациональным народом важное значение приобрели не столько глобальные, сколько местные, знакомые жителю конкретного региона имена или явления, ставшими олицетворением исторически сложившихся территорий в общих границах страны.

Одним из первых это веяние почувствовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, предложивший определять идентичность региона, выбирать те символы, достижения и события, которыми житель региона может гордиться.

По его словам, это поможет сформулировать, какая она — уральская идентичность, с чем и кем ассоциируют себя жители области, как выковывается уральский характер, и что является символами Свердловской области.

Эксперты отмечают, что идея Куйвашева может найти отклик во многих регионах России, поэтому другие губернаторы будут следить за пилотным проектом, который стартовал в Свердловской области.

Инструментом для реализации идеи Куйвашева стала Общественная палата региона, предложившая для определения номинантов формат народного голосования. Сами жители, ассоциации, представители бизнеса и другие неравнодушные к проблематике региона объединения, и активисты, начиная с 1 февраля, могут номинировать тот или иной географический объект, историческое событие, достижение науки, техники или литературы. Раз в год - в день образования Свердловской области - губернатор будет присваивать победившим в голосовании номинантам общественный статус – «Достояние Среднего Урала». Прием заявок стартовал сегодня и продлится до конца мая 2022 года. А само голосование за выбор достояния Среднего Урала будет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года.

Российские эксперты оценили идею губернатора Свердловской области Куйвашева. С чем у представителей бизнеса и отраслевых объединений ассоциируется уральская идентичность, кого или что они сами готовы выдвинуть в качестве номинантов. И может ли такая инициатива понравиться другим регионам нашей страны?

«В каждом регионе свои особенности, традиции, уникальная привлекательность. Но об этом часто неизвестно за их пределами. Необходимо развивать идентичность регионов, находить символы, ярких героев, рассказывать о них жителям России и мира. Уверены, это положительно скажется на инвестиционной привлекательности территорий, миграционных процессах, будет стимулировать туризм. Свердловская область – это богатейшие природные ресурсы, полезные ископаемые, минералы, драгоценности. Промышленность региона ведет свою историю с петровских времен. Здесь работает множество известных на весь мир предприятий. Уральские оружейники ковали «оружие победы», знаменитую «тридцатьчетверку». Сейчас здесь делают «Армату» и современную бронетехнику, которая защищают рубежи страны и поставляется на экспорт. Из уральского титана строят «Боинги» и «Эйрбасы», из уральских самоцветов делают уникальные украшения, во многих городах используются уральские трамваи. Символов и героев – множество, осталось выбрать самое яркое. Безусловно, мы выдвинем номинантов на конкурс, так как именно промышленность во многом формирует уральскую идентичность», - прокомментировала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

«Российскую металлургию невозможно представить без Урала, без его горнозаводских традиций. И если говорить о том, что может символизировать Свердловскую область, то это образ самого завода в его первоначальном смысле и воплощении. Именно с небольших каменных строений, плотины и пруда это все начиналось в начале XVIII века. Именно заводы в Невьянске, Нижнем Тагиле и целом ряде других городов стали отправной точкой для заселения региона, его становления и процветания.

Позволю себе напомнить, что в конце XVII века близ Сысерти нашли железную руду. Это событие послужило толчком для строительства Чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских - одного из множества металлургических заводов, которые стали стержнем горнозаводской цивилизации Урала. Только чудом завод сохранился и по сей день. А ведь когда-то его закладывал один из отцов горнозаводского дела - Вильгельм де Геннин в 1732 году. Здесь уже давно ничего не плавят и не отливают, но важно, что его корпуса, многократно перестроенные, сохранились до наших дней. В моем понимании, он может стать таким же символом для Свердловской области, как знаменитый Speicherstadt (букв. «город складов») в Гамбурге или кирпично-чугунный Альберт-док в Ливерпуле». Сейчас он используется в качестве культурного кластера и служит примером редевелопмента, показывающего, что жизнь предприятия продолжается и после остановки производства.

Прямо на заводской территории Северского трубного завода расположены исторические постройки XIX века: здание железоделательного завода 1842 года, в котором сегодня находится экспозиционный зал музея, и доменный цех с уникальной печью — дошедший до наших дней практически в неизменном виде. Это знаменитая «Северская Домна» — шедевр уральской промышленной архитектуры, находящийся в высокой степени сохранности и дающий полное представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения и место притяжения туристов со всего мира.

Важно отметить, что развитие современных производств активно продолжается как в Полевском, так и в Ревде, Верхней Салде, Нижних Сергах и целом ряде других городов. Крупнейшие металлургические холдинги выступают продолжателями традиций. Именно Евраз, ТМК, УГМК, РМК, НЛМК, ВСМПО-АВИСМА и др. генерируют сейчас основные доходы в бюджет региона», - отметил президент Российского Союза Поставщиков Металлопродукции Александр Романов.

«Инициатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева очень интересная с точки зрения формирования имиджа региона и его конкурентоспособности, так как в России продолжается «имиджевое опустынивание», как называл этот процесс российский урбанист Денис Визгалов. Яркие в былые годы регионы, сливаются в когорту похожих друг на друга. С каждым годом все реже появляются такие неординарные проекты с региональной спецификой, как «Родина деда Мороза» в Вологодской области или музей русского оружия - в Тульской, позволяющие доступно показать особенности того или иного региона. Необходимо не только остановить процесс «опустынивания», но и направить его в обратную сторону, демонстрируя самые интересные региональные бренды, которые есть в каждом российском субъекте. Стоит только поискать. Сотрудники Института демографических исследований ФНИСЦ РАН смогли убедиться в этом лично, посетив в рамках комплексного исследования 19 моногородов на Урале, считающемся одним из наиболее промышленных районов России. Уже этот факт на протяжении трех столетий накладывает свой отпечаток на территориальное развитие и может быть отмечен как одна из черт уральской идентичности.

Вместе с тем деятельность по поиску региональной идентичности не может проходить без решения насущных проблем того или иного региона», – резюмировал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Максим Фомин.