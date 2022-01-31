В Екатеринбурге впервые вакцинировали 50 суворовцев

Воспитанников Суворовского военного училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России сообщили о вакцинации детей в Суворовском училище Екатеринбурга.

- Воспитанников Суворовского военного училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса. Иммунизация учащихся прошла на базе одной из городских поликлиник уральской столицы. Впервые привились вакциной около 50 учащихся девятого класса, - заявили в пресс-службе ведомства.

Там же отметили, что вакцинация первым компонентом Гам-КОВИД-Вак-М на добровольной основе подростков в военном училище проводилась на "добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей".

Процент согласившихся на вакцину суворовцев посчитать не сложно, если знать, что в Екатеринбургском суворовском военном училище проходят обучение около 600 суворовцев.

По информации военного ведомства перед введением вакцины врачи в "обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях вакцинации от короновируса".

Напомним, в России в ряде регионов началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Им предлагают пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник М" на базе детских поликлиник.