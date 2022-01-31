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31 января 2022 14:00

Россияне назвали продукты, подорожание которых их волнует больше всего

Больше половины опрошенных россиян беспокоятся о ценах на мясо, птицу и рыбу
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Производители молочной продукции предупредили россиян о повышении цен с февраля.

Производители молочной продукции предупредили россиян о повышении цен с февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производители молочной продукции предупредили россиян о повышении цен с февраля. По данным компаний, стоимость продуктов может вырасти в среднем на 9,9% с начала следующего месяца.

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, подорожание каких продуктов волнует россиян больше всего.

Подорожание каких продуктов волнует россиян больше всего.

Подорожание каких продуктов волнует россиян больше всего.

Как оказалось, больше половины опрошенных опасаются роста цен на мясо, рыбу и птицу. За эту категорию товаров проголосовали 55% респондентов.

На втором месте оказалась молочка. Подорожание молочных, кисломолочных продуктов и сыров беспокоит 17% опрошенных.

Замыкают тройку лидеров овощи и фрукты. Обеспокоенность ростом цен на эти товары выразили 12% участников опроса.

Еще 5% респондентов отметили, что их огорчает рост цен на хлеб и выпечку, а по три процента проголосовали за макароны, крупы и алкоголь. Чуть меньше одного процента опрошенных признались в обеспокоенности роста цен на сладости, закуски и снеки.

А вот оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Часть опрошенных отметили, что их беспокоит рост цен на все продукты, в то время как остальные, наоборот, отметили, что считают рост цен – нормой для рыночной системы и не очень беспокоятся из-за этого явления.

«Меня волнует подорожание любых продуктов», - отмечает один из участников исследования.

«Незначительные колебания цен положительно влияют на развитие экономики», - не соглашается с ним другой.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 6,3 тысячи человек.

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