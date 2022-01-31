Россияне назвали продукты, подорожание которых их волнует больше всего

Производители молочной продукции предупредили россиян о повышении цен с февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производители молочной продукции предупредили россиян о повышении цен с февраля. По данным компаний, стоимость продуктов может вырасти в среднем на 9,9% с начала следующего месяца.

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, подорожание каких продуктов волнует россиян больше всего.

Подорожание каких продуктов волнует россиян больше всего.

Как оказалось, больше половины опрошенных опасаются роста цен на мясо, рыбу и птицу. За эту категорию товаров проголосовали 55% респондентов.

На втором месте оказалась молочка. Подорожание молочных, кисломолочных продуктов и сыров беспокоит 17% опрошенных.

Замыкают тройку лидеров овощи и фрукты. Обеспокоенность ростом цен на эти товары выразили 12% участников опроса.

Еще 5% респондентов отметили, что их огорчает рост цен на хлеб и выпечку, а по три процента проголосовали за макароны, крупы и алкоголь. Чуть меньше одного процента опрошенных признались в обеспокоенности роста цен на сладости, закуски и снеки.

А вот оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Часть опрошенных отметили, что их беспокоит рост цен на все продукты, в то время как остальные, наоборот, отметили, что считают рост цен – нормой для рыночной системы и не очень беспокоятся из-за этого явления.

«Меня волнует подорожание любых продуктов», - отмечает один из участников исследования.

«Незначительные колебания цен положительно влияют на развитие экономики», - не соглашается с ним другой.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 6,3 тысячи человек.