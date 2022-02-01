Страшнее коронавируса: по планете шагает эпидемия, которая может привести человечество к деменции

"Эпидемия одиночества", этот термин ввели в оборот в США еще в 2017 году. Фото: Shutterstock

МОЛОДЫЕ И ПОКИНУТЫЕ

Впервые этот термин – «эпидемия одиночества» - ввели в оборот в США в благословенном 2017 году. Когда, казалось бы, никакими фундаментальными потрясениями еще и не пахло. Социологические опросы фиксировали: почти четверть американцев чувствовали себя социально изолированными. С тех пор ситуация только усугубилась (и коронавирус тут, ясно дело, тоже внес свою лепту): в прошлом году исследование Гарвардского университета показало, что уже более трети жителей Штатов постоянно ощущают одиночество.

Выяснилось и кое-что странное: эпидемия одиночества гораздо больше бьет по молодежи. И это при всей нынешней индустрии развлечений, «быстрых знакомств» и виртуальных чатов! Согласно тому же Гарвардскому опросу, среди «зумеров» (людей в возрасте 18-25 лет) 61% называют себя одинокими. А вот поколение «бумеров» (рожденные после 2 Мировой войны) все-таки как-то сохранило навыки налаживания дружеских и родственных отношений. Поэтому среди нынешних американских пенсионеров лишь 27% говорят о том, что им не хватает общения по душам.

Разумеется, одиночество – болезнь не чисто американская. Недавний доклад Еврокомиссии показал, что самой одинокой страной Старого Света является Франция (31,6% населения говорят о наличии такой проблемы), дальше следуют Греция (29,3%) и Болгария (28%).

Ситуация в России, увы, ненамного лучше. Даже при том, что по сравнению со странами развитого Запада мы более склонны к коллективному существованию, чем к индивидуальному. Прошлогоднее исследование Высшей школы экономики и Института социологии РАН показало, что почти половина жителей России старше 14 лет испытывает одиночество.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Совершенно неверно думать, что одиночество – проблема сугубо психологическая, которая влияет только на настроение человек. Американский психолог Джон Качиоппо доказал, что по разрушительному влиянию на организм отсутствие социальных контактов можно сравнить с регулярным курением или ожирением. Статистика говорит сама за себя: одиночество на 42% повышает риск появления деменции, на 32% - инсульта, на 29% - развития ишемической болезни сердца.

- Если говорить об истоках эпидемии одиночества, то их, безусловно, нужно искать в урбанизации, массовом переселении людей из деревень в города. В России эти процессы набрали силу во второй половине XX века. Новые технологии, к сожалению, не только не решили проблему, но и усугубили. Виртуальное общение вытеснило реальное, но оказалось совершенно неспособно полноценно заменить его, - говорит член-корреспондент РАН, доктор социологических наук Михаил Черныш

ЧЕБУРАШКА И ГЕНА ИЩУТ ДРУЗЕЙ

Как же бороться против этой напасти? Неужели, как крокодил Гена писать объявление «ищу друзей», расклеивая его по стенам домов? Или поискать адреса групп взаимопомощи в интернете?

Как оказалось, в Сети можно найти почти все – кружки гончарного мастерства, встречи анонимных алкоголиков, вечеринки свингеров – но вот обычного клуба для дружеского знакомства найти не удалось (и почему забыли хороший советский опыт – «Клубы, кому за 30»?!).

Проблуждав по различным сайтам несколько часов, я убедился: сегодня почти весь конвейер знакомств в интернете нацелен на то, чтобы найти партнера противоположного пола: в лучшем случае, для романтических отношений, а очень часто – и просто для циничной, одноразовой встречи.

Но если есть «продажная любовь», то должна же быть и дружба за деньги?

И действительно, такого добра предостаточно. Собеседник (или собутыльник) на час – весьма популярная услуга. Только на одном популярном сайте по поиску профессионалов («профессиональный друг» - звучит уже иронично) я насчитал более 9 тысяч подобных вакансий. Цена вопроса – как правило, в диапазоне 350 – 1000 рублей. Хотя некоторые «особо одаренные» собутыльники просят по 10 тысяч рублей за 60 минут разговора. И это заметьте, строго без интима!

Встречаются и более «заковыристые» объявления. Например, профессиональный обниматель (обнимальщик? обнимист?). Кроме шуток, это тонкое искусство стоит приличных денег: средний чек 4-5 тысяч рублей за сеанс. В оправдание можно сказать, что в стоимость входит не только физический контакт, но и психотерапевтический разговор. К тому, же лучшие из обнимателей могут вам и сертификат о прохождении соответствующего обучения показать. Настоящие мастер своего дела могут продемонстрировать более 50 поз на любой вкус и объяснить, кому они могут эффективнее всего помочь. Например, поза «ложки» (оба лежат на боку, мастер обнимает клиента сзади) предназначена для расслабления, «щекой к щеке» помогает повысить уровень доверия, а «сквозь лес» (один партнер лежит на спине, а второй в позе эмбриона на боку) – придает уверенности в себе.

И вроде бы хорошо, что такие сервисы есть в наше время. Вот только все труднее отделаться от ощущения, что для настоящей крепкой дружбы в этом мире наживы и чистогана все меньше места. Вот так в искреннем порыве подашь руку помощи малознакомому человеку, а он тебе попытается чаевые всучить.

Впрочем, у психологов есть неплохой совет, как заводить друзей, даже если вам уже много лет. Самые закадычные товарищи, говорят эксперты, вырастают из единомышленников. Поэтому лучше всего заняться делом, которое приносит вам удовольствие, и найти людей, которые делают то же самое. И пусть не все из них станут с вами по-настоящему близки, кто-то да останется надолго в вашей жизни.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Можно быть счастливым наедине с собой и несчастным в толпе»

Владимир КРУПИН, клинический психолог, психоаналитик:

- Что считать одиночеством и как с ним бороться – это один из главных философских вопросов человечества, близко связанный с вопросом о жизни и смерти. Во многом чувство одиночества сопровождает нас всю жизнь.

Но нужно различать состояние уединения (то есть сознательного пребывания наедине с собой, которое может носить положительный эффект) и одиночества. Второе часто характеризуется тем, что человек, даже проявляя внешнюю активность, не чувствует близости с людьми. Например, одинокий человек может ходить на танцы и кулинарные курсы, но не может найти родственной души, которой можно довериться.