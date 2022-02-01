Страшнее коронавируса: по планете шагает эпидемия, которая может привести человечество к деменции

"Эпидемия одиночества", этот термин ввели в оборот в США еще в 2017 году.
Фото: Shutterstock
Впервые этот термин – «эпидемия одиночества» - ввели в оборот в США в благословенном 2017 году. Когда, казалось бы, никакими фундаментальными потрясениями еще и не пахло. Социологические опросы фиксировали: почти четверть американцев чувствовали себя социально изолированными. С тех пор ситуация только усугубилась (и коронавирус тут, ясно дело, тоже внес свою лепту): в прошлом году исследование Гарвардского университета показало, что уже более трети жителей Штатов постоянно ощущают одиночество.
Выяснилось и кое-что странное: эпидемия одиночества гораздо больше бьет по молодежи. И это при всей нынешней индустрии развлечений, «быстрых знакомств» и виртуальных чатов! Согласно тому же Гарвардскому опросу, среди «зумеров» (людей в возрасте 18-25 лет) 61% называют себя одинокими. А вот поколение «бумеров» (рожденные после 2 Мировой войны) все-таки как-то сохранило навыки налаживания дружеских и родственных отношений. Поэтому среди нынешних американских пенсионеров лишь 27% говорят о том, что им не хватает общения по душам.
Разумеется, одиночество – болезнь не чисто американская. Недавний доклад Еврокомиссии показал, что самой одинокой страной Старого Света является Франция (31,6% населения говорят о наличии такой проблемы), дальше следуют Греция (29,3%) и Болгария (28%).
Ситуация в России, увы, ненамного лучше. Даже при том, что по сравнению со странами развитого Запада мы более склонны к коллективному существованию, чем к индивидуальному. Прошлогоднее исследование Высшей школы экономики и Института социологии РАН показало, что почти половина жителей России старше 14 лет испытывает одиночество.
Совершенно неверно думать, что одиночество – проблема сугубо психологическая, которая влияет только на настроение человек. Американский психолог Джон Качиоппо доказал, что по разрушительному влиянию на организм отсутствие социальных контактов можно сравнить с регулярным курением или ожирением. Статистика говорит сама за себя: одиночество на 42% повышает риск появления деменции, на 32% - инсульта, на 29% - развития ишемической болезни сердца.
- Если говорить об истоках эпидемии одиночества, то их, безусловно, нужно искать в урбанизации, массовом переселении людей из деревень в города. В России эти процессы набрали силу во второй половине XX века. Новые технологии, к сожалению, не только не решили проблему, но и усугубили. Виртуальное общение вытеснило реальное, но оказалось совершенно неспособно полноценно заменить его, - говорит член-корреспондент РАН, доктор социологических наук Михаил Черныш
Как же бороться против этой напасти? Неужели, как крокодил Гена писать объявление «ищу друзей», расклеивая его по стенам домов? Или поискать адреса групп взаимопомощи в интернете?
Как оказалось, в Сети можно найти почти все – кружки гончарного мастерства, встречи анонимных алкоголиков, вечеринки свингеров – но вот обычного клуба для дружеского знакомства найти не удалось (и почему забыли хороший советский опыт – «Клубы, кому за 30»?!).
Проблуждав по различным сайтам несколько часов, я убедился: сегодня почти весь конвейер знакомств в интернете нацелен на то, чтобы найти партнера противоположного пола: в лучшем случае, для романтических отношений, а очень часто – и просто для циничной, одноразовой встречи.
Но если есть «продажная любовь», то должна же быть и дружба за деньги?
И действительно, такого добра предостаточно. Собеседник (или собутыльник) на час – весьма популярная услуга. Только на одном популярном сайте по поиску профессионалов («профессиональный друг» - звучит уже иронично) я насчитал более 9 тысяч подобных вакансий. Цена вопроса – как правило, в диапазоне 350 – 1000 рублей. Хотя некоторые «особо одаренные» собутыльники просят по 10 тысяч рублей за 60 минут разговора. И это заметьте, строго без интима!
Встречаются и более «заковыристые» объявления. Например, профессиональный обниматель (обнимальщик? обнимист?). Кроме шуток, это тонкое искусство стоит приличных денег: средний чек 4-5 тысяч рублей за сеанс. В оправдание можно сказать, что в стоимость входит не только физический контакт, но и психотерапевтический разговор. К тому, же лучшие из обнимателей могут вам и сертификат о прохождении соответствующего обучения показать. Настоящие мастер своего дела могут продемонстрировать более 50 поз на любой вкус и объяснить, кому они могут эффективнее всего помочь. Например, поза «ложки» (оба лежат на боку, мастер обнимает клиента сзади) предназначена для расслабления, «щекой к щеке» помогает повысить уровень доверия, а «сквозь лес» (один партнер лежит на спине, а второй в позе эмбриона на боку) – придает уверенности в себе.
И вроде бы хорошо, что такие сервисы есть в наше время. Вот только все труднее отделаться от ощущения, что для настоящей крепкой дружбы в этом мире наживы и чистогана все меньше места. Вот так в искреннем порыве подашь руку помощи малознакомому человеку, а он тебе попытается чаевые всучить.
Впрочем, у психологов есть неплохой совет, как заводить друзей, даже если вам уже много лет. Самые закадычные товарищи, говорят эксперты, вырастают из единомышленников. Поэтому лучше всего заняться делом, которое приносит вам удовольствие, и найти людей, которые делают то же самое. И пусть не все из них станут с вами по-настоящему близки, кто-то да останется надолго в вашей жизни.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
«Можно быть счастливым наедине с собой и несчастным в толпе»
Владимир КРУПИН, клинический психолог, психоаналитик:
- Что считать одиночеством и как с ним бороться – это один из главных философских вопросов человечества, близко связанный с вопросом о жизни и смерти. Во многом чувство одиночества сопровождает нас всю жизнь.
Но нужно различать состояние уединения (то есть сознательного пребывания наедине с собой, которое может носить положительный эффект) и одиночества. Второе часто характеризуется тем, что человек, даже проявляя внешнюю активность, не чувствует близости с людьми. Например, одинокий человек может ходить на танцы и кулинарные курсы, но не может найти родственной души, которой можно довериться.