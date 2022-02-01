Какие товары подешевеют в России в 2022 году

В цене, скорее всего, упадут только сезонные овощи и фрукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОТ ХЛЕБА ДО ЧЕРНОЙ ИКРЫ

Нет, это не рубрика «Анекдоты». Мы действительно не только задались вопросом, какие товары подешевеют в нынешнем году, но и даже нашли на него ответы.

Хотя было непросто. Для этого текста мы поговорили с добрым десятком экспертов в самых разных областях. И большинство не сулили россиянам ничего хорошего. Одни кивали на разогнавшуюся в 2021 году инфляцию - 8,39%, максимальную с 2015 года. Другие говорили, что прогнозировать снижение цен хоть на что-то сейчас, когда над страной навис дамоклов меч санкций, а то и кое-чего похуже, дело слишком неблагодарное.

Поэтому сразу приведем скептически-реалистичный взгляд экономиста на перспективы цен в нынешнем году.

- При существующей ситуации в мире, долларовой инфляции и постоянных срывах поставок продукции ожидать падения цен на что-либо может только закоренелый оптимист, - предупреждает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. - Безусловно, какие-то отдельные сегменты рынков могут показывать ценовой спад. В сфере продуктов питания удешевление может случиться с сезонными овощами и фруктами, да и то при условии нормальных урожаев и отсутствии ЧП вроде локдаунов, вымывающих из отрасли приезжих работников. Практически весь остальной перечень, от хлеба до черной икры, скорее всего, в 2022 году будет дорожать, хоть и разными темпами.

Но мы все-таки побудем закоренелыми оптимистами и предскажем, какие товары и за счет чего могут в ближайшие месяцы подешеветь.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДАЕШЬ РЫБНЫЙ ДЕНЬ!

Возможно, лосось и форель в этом году перестанут быть предметом роскоши для большинства россиян.

- Это связано с тем, что объемы прямого экспорта российской рыбной продукции в Китай с начала 2021 года упали в три раза. Это случилось из-за пандемии и ограничений, которые ввели китайцы. Экспорт рыбы с Дальнего Востока снизился на 67%. Такая же ситуация сохранится и в 2022 году, - уверен Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами. - Вся эта рыба поступит на российские прилавки и снизит тем самым оптовые и розничные цены.

Да и меры поддержки со стороны государства тоже не стоит сбрасывать со счетов. За рыбную отрасль у нас основательно взялись в 2014 году. Тогда в ответ на санкции против России было решено отказаться от поставок многих продуктов из западных стран. В стоп-лист попала и рыба из Евросоюза и Норвегии – эта страна в ЕС не входит, зато на уловы обычно не жалуется. Так вот, в позапрошлом году российские власти заметно увеличили квоты на вылов, прописали механизм субсидирования покупки судового топлива. Все это просто обязано повлиять на цены.

Так что, может, скоро увидим возвращение рыбного дня.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ ВЕРНУТСЯ ИЗ КОСМОСА?

Квартирный вопрос обострился просто до безобразия. В 2021-м мы наблюдали (кто еще не купил - с ужасом, кто успел — с облегчением), как цена квадратного метра лезет вверх, будто опытный альпинист. В итоге квартиры подорожали на 20-25%. Ну уж после такого-то наверняка будет какой-то откат?

- Мы видим, как Центробанк последовательно поднимает ключевую ставку. Это, как правило, влечет за собой и рост ставок по ипотеке, - говорят аналитики «Фридом Финанс». – Людям будет сложнее взять жилищный кредит, строительный сектор почувствует падение спроса - мы ожидаем его в первом полугодии 2022-го. Если Центробанк и во втором полугодии продолжит борьбу с инфляцией за счет подъема процентной ставки, то ситуация с падением спроса может затянуться до середины 2023 года.

А когда падает спрос, то цены... Ну хотя бы не растут такими безумными темпами, как в прошлом году. Именно такой прогноз дают многие экономисты и риелторы: в нынешнем году рост цен на жилье продолжится и составит 5-10 процентов. Но некоторые эксперты считают иначе.

- Стоимость жилья снизится, потому что сейчас она на пике. В начале 2022 года можно ожидать снижения цены квадратного метра на 3–5%, - обнадежил Валерий Корнейчук. - Людям просто придется рассматривать более доступные варианты: как по метражу, так и по условиям кредитования. Застройщикам придется расширить перечень скидок и специальных условий покупки недвижимости, в том числе совместно с банками.

ЦЕНОПОВАЛ

Мы нашли товары, которые подешевеют в нынешнем году. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В прошлом году цены на древесину и пиломатериалы рванули в небеса вместе со стройматериалами. Доска, плиты ДСП подорожали более чем на 50% (подробнее см. «Только цифры»).

- Такой скачок вызван увеличением себестоимости и оживленным спросом на внутреннем рынке. Пандемия спровоцировала бум на строительство и ремонт жилья, - объяснил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Но уже под конец 2021-го рост цен прекратился.

- В первом полугодии 2022-го ожидается снижение цен на пилопродукцию и круглые лесоматериалы по сравнению с сегодняшним уровнем, - предсказывает Чащин.

А еще директор Рослесинфорга напомнил, что в России ужесточили правила вывоза необработанной древесины. Ее станут меньше гнать на экспорт ради «длинного доллара», это тоже должно позитивно сказаться на цене стройматериалов из дерева.