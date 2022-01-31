Гарик Харламов заразился редкой болезнью на корпоративе в Сочи

Гарик Харламов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В начале января Гарик Харламов угодил в больницу с высокой температурой. Несколько суток шоумен провел под капельницами, пока ему не стало лучше. О том, что с ним тогда случилось, звезда «Comedy Club» рассказал только сейчас. Оказывается, в разгар заболеваемости «омикроном» шоумен подхватил вовсе не коронавирус, как можно было подумать, а свиной грипп.

Все началось с того, что у Гарика резко подскочила температура: на градуснике было 39,9.

- Я перестал понимать, где я и что, приехала бригада скорой помощи. На какое-то время меня госпитализировали. Взяли анализы. Естественно, на COVID. Было непонятно, в какую палату меня должны положить, - рассказал Харламов в беседе с Дарьей Исаевой в YouTube-шоу DASH.

Целые сутки Харламов пролежал в приемном покое, поскольку медики не могли поставить ему диагноз и определиться, в какую палату его перевести.

- Ходили мимо люди, а я просто лежал посередине. Потом пришли анализы. Как выяснилось это H1N1 - свиной грипп. Меня лечили от него, - вспоминает Гарик.

По словам Харламова, так тяжело гриппом он не болел никогда в жизни. Артист уверен, что он заразился в Сочи, куда летал на корпоратив. Несколько его коллег, выступавших на вечеринке, после мероприятия тоже заболели.

К слову, это далеко не первый раз, когда Харламов подцепил инфекцию на концерте. В 2020 году после очередного корпоратива комик переболел коронавирусом .

- В Ростове-на-Дону я вел мероприятие. Был какой-то корпоратив, и через микрофон подхватил COVID. Один из первых, кстати, заболел, - рассказал шоумен.

Поклонники подозревают, что Харламов расстался со своей возлюбленной Катериной Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда Харламов попал в больницу, поклонники начали строить догадки, что происходит между шоуменом и его возлюбленной Катериной Ковальчук. Кода юморист лежал под капельницей с высокой температурой, его подруга в тот же день уехала в туристический комплекс в Подмосковье, где пила шампанское в компании приятелей. После курса терапии Харламову стало лучше, он выписался из больницы и долечивался дома. Катерина же тем временем улетела отдыхать на Кубу. В сторис она выкладывала яркие видеоролики, снятые в Гаване и в Варадеро. Кроме того, подписчики актрисы заметили, что Ковальчук удалила Харламова из друзей в Инстаграме. И этот факт только укрепил поклонников Гарика во мнении, что он расстался с Катериной.

Напомним, ради голубоглазой партнерши по фильму «Гусар» Гарик развелся с женой Кристиной Асмус. Он познакомил Катерину с дочкой Настей, и они часто проводили время все вместе. Их отношения казались безоблачными, а поклонники наперебой судачили, что дела у Харламова и Ковальчук идут к свадьбе.