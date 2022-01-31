Самая богатая певица планеты Рианна ждет первенца

Рианна ждет первенца.

Певица Рианна ждет первенца: 33-летняя барбадосская поп-дива уже на приличном сроке беременности. Об «интересном» положении звезды стало известно благодаря съемке известного фотографа Майлза Диггса. Диггс сфотографировал Рианну и ее возлюбленного, рэпера Ракима Майерса, во время прогулки по Гарлему – родному для музыканта району Нью-Йорка. Рианна демонстративно распахнула яркий розовый пуховик и явила миру круглый животик. Нет ни малейших сомнений в том, что в ближайшее время пара станет родителями. Снимками Рианны и ее бойфренда Диггс поделился в Инстаграме, подтвердив, что певица ждет малыша.

Об «интересном положении» звезды стало известно благодаря съемке известного фотографа Майлза Диггса. Фото: Инстаграм.

О романе Рианны и Ракима Майерса (он выступает под псевдонимом ASAP Rocky) стало известно в 2020 году. А познакомились музыканты гораздо раньше, они вместе работали над несколькими совместными проектами. В прошлом году Рианна и ASAP Rocky впервые появились на публике как пара: они позировали на красной дорожке Бала Института костюма Met Gala. Влюбленные долго не комментировали свои отношения, и лишь в 2021 году рэпер высказался о своих чувствах к Рианне. 33-летний музыкант подтвердил, что у него самые серьезные намерения.

- Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других… Я буду невероятным, замечательным отцом. У меня будет прекрасный ребенок, - рассказывал рэпер.

Многих поклонников удивило то, что певица и музыкант так быстро решили завести ребенка, ведь с начала их романа прошло не так уж и много времени. К тому же фанаты Рианны рассчитывали на ее скорое возвращение на сцену. В конце прошлого года артистка появилась на одном из мероприятий в обтягивающем платье. В соцсетях тогда обсуждали ее округлившуюся фигуру, однако светские сплетники решили, что поп-дива просто поправилась.

Рианна и ее бойфренд на Балу Института костюма Met Gala. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До Майерса Рианна встречалась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем. Ради него певица переехала из США в Великобританию и три года провела в Лондоне. Хассан - один из самых богатых людей Саудовской Аравии, состояние его семьи, по данным Forbes, составляет 1,5 млрд. долларов. Во время романа с ним Рианна практически оставила сцену. Поговаривали, что миллиардер мечтал, чтобы она стала домохозяйкой и попрощалась с шоу-бизнесом. Однако пара в итоге все же рассталась.

К слову, Рианна и сама – девушка небедная. В августе 2021 года она возглавила список самых богатых женщин-музыкантов планеты. По версии журнала Forbes ее состояние составляет 1,7 миллиардов долларов. Причем большую часть своего богатства она заработала вовсе не музыкой, а производством косметики. Певица владеет 50% акций основанного ею бренда Fenty Beauty (ее пакет в этом бизнесе оценивается в 1,4 млрд долларов). Еще около 270 миллионов долларов стоит другой ее бизнес – компания по производству нижнего белья Savage x Fenty.

Косметический бренд Fenty Beauty певица основала совместно с с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – производителем товаров роскоши. Проект оказался настолько успешным, что значительно обогатил певицу и ее соинвесторов: пудра и помады от Fenty Beauty бьют рекорды продаж.