Лев Лещенко: Хотел бы дожить до 100 лет, как мой отец

Лев Валерьянович на юбилее и споет, и спляшет - может, даже канкан, как было на 70-летии. Ну а верный друг Владимир Винокур его, как всегда, поддержит. Фото: Руслан КРИВОБОК/РИА Новости

Накануне восьмидесятого дня рождения Лев Валерьянович простудился. Даже его бархатный баритон немного подсел. Но к юбилейному концерту «Созвездие Льва», который пройдет сегодня в «Крокус Сити Холле», пообещал полностью восстановиться.

- Нет-нет, не «омикрон» у меня, - на всякий случай уточнил Лещенко по телефону. - Настроение хорошее. Чтобы зарядить им других, мы и делаем этот концерт.

Лев Лещенко отмечает круглую дату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надоела паника. Надоели разговоры о пандемии, штаммах, «дельте», «омикроне»… Надо позитивнее смотреть на жизнь.

- Вам виднее, вы среди первых пострадали от ковида два года назад.

- Я в шутку теперь говорю о себе: шел хедлайнером в то время. Тогда не было ни алгоритмов лечения, ни прививок еще. Плюс известная дама (Лещенко намеренно не называет имени Ксении Собчак. - Ред.) сказала, что я кого-то заразил на каком-то мероприятии. Это была чистой воды клевета. Когда понимаешь, что это неправда, возникает обида. Всем журналистам надо бы перечитать рассказ Василия Шукшина «Обида».

В день своего юбилея певец обязательно выйдет на сцену. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как себя чувствуете сегодня? На голос ковид не повлиял?

- На общее состояние повлиял. Иногда дыхания не хватает. Обострились сердечные проблемы. Но гораздо сильнее ковид ударил по творческой жизни. Думаю, мы соберем 3/4 зрительного зала на моем юбилейном концерте. Это неплохо для сегодняшнего дня. Будем поднимать зрителям настроение. В концерте примут участие 35 артистов, хор, балет - случайных людей не будет (телеверсию концерта смотрите на Первом канале в субботу, 5 февраля. - Ред.). Только те, с кем я общаюсь по жизни. Будет много неожиданных музыкальных коллабораций - дуэтов и трио, которые выступят в жанре веселого поздравления, типа капустника. Очень сложно было всех собрать. Каково свести в одном номере певиц Жасмин, Зару и Алсу. Или Стаса Михайлова, Сосо Павлиашвили и Валерия Меладзе. Александра Буйнова, Алексея Глызина и Александра Маршала. Наташу Королеву, Елену Воробей и Алену Свиридову - эти девушки будут петь мою песню «Любовь, комсомол и весна». С них начнется 2-е отделение.

А в первом буду петь я свои шлягеры, советскую эстраду. Тоже буду участвовать в коллаборациях. Будут новые песни. Спою с рэпером Лок Догом «Мы будем жить». Сегодня меня больше вдохновляют новые песни. За время пандемии я выпустил пластинку с оперными ариями и романсами. Записал 4 альбома - это около 40 песен. Делать было нечего, концертов мало, гастроли приостановлены, вот и записывал на студии песни.

Лев Валерьянович рекомендует позитивнее смотреть на жизнь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Лев Валерьянович, у вас, кажется, есть все. И слава, и народная любовь, не говоря о материальном благополучии. Существует какое-то заветное желание?

- Желание быть здоровым. И подольше пожить.

- До ста лет, как ваш отец.

- Хотелось бы, но то было другое поколение. Мы на стрессах живем, на плохих продуктах и плохой экологии…

Первый канал.

«Созвездие Льва».

Суббота, 5 февраля, 19.50.