Убийство семьи Романовых восстановили в деталях

В 2015 году возобновили дело об убийстве царской семьи Романовых. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре 2015 года Следственный комитет вместе с представителями Русской православной церкви возобновил расследование убийства семьи Романовых. В Петербурге провели эксгумацию останков, которые были собраны в 1991 и 2007 годах под Екатеринбургом, были назначены все возможные экспертизы: историко-архивная, антропологическая, судебно-медицинская, генетическая. Чтобы подтвердить результаты, исследования провели еще и за рубежом.

Эта работа над останками царской семьи легла в сюжет документального фильма «Дело Романовых. Следствием установлено…». Выводы экспертов не оставляют сомнений: останки, обнаруженные три десятилетия назад в Поросенковом логу, принадлежат детям Романовых и их слугам, и никому другому! Скрыть генетические следы убийцам не помогли ни кислота, ни огонь.

СЛЕД ОТ МЕЧА САМУРАЯ

Несколько лет назад Следственный комитет возобновил уголовное дело. В его рамках Русская Православная Церковь 23 сентября 2015 года провела эксгумацию останков императора Николая Второго и императрицы Александры Федоровны. Такой улики в деле у следователей еще не было.

Для генетических исследований останков в Эрмитаже также были взяты образцы следов крови с рубахи и шляпы Николая Второго. Он был в них, когда в Японии на него напал самурай в 1891 году. И оказалось, что ДНК с этих тканей совпали с теми, что были обнаружены под Екатеринбургом и теперь захоронены в Петропавловском соборе.

Тогда же в образцах крови исследователи выявили и редкую мутацию — гетероплазмия. Она была и у брата Императора - Георгия. Кроме того, на черепе императора компьютерный томограф показал четкий след, который оставил японский меч.

«Смывы следов бурого вещества на этой рубашке нам позволили выделить ДНК профиль Николая Романова, а дальше у нас произошла идентификация останков из захоронения в Екатеринбурге. Мы выстроили генотип Николая Романова. Он сочетается с детьми - с погибшими девочками - на уровне отец-дочь. А дальше в этом захоронении были идентифицированы и останки матери этих детей, - рассказывает в фильме замруководитель отдела медико-биологических исследований Главного управления криминалистики СК России Светлана Фролова.

- Вероятность генетического исследования на многие-многие порядки превышает точность, которая определяется по отпечаткам пальцев, - не оставил сомнений директор научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус», член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев.

Проводились генетические исследования и за рубежом. Следователи нашли в Нью-Йорке коллекционера предметов Фаберже, который купил на аукционе во Флориде золотой медальон, который принадлежал Александре Федоровне. В нем за фотографией он обнаружил ее локон. После этого, мужчина приобрел и медальон датской королевы Луизы - бабушки Николая Второго по материнской линии, которая и заложила эту традицию. В той рамке оказались ее волосы. Лаборатория показала 100% сходство ДНК локонов с останками Романовых.

Памятный крест на месте расстрела царской семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УБИВАТЬ БОЯЛИСЬ ДАЖЕ НОЧЬЮ

Историки установили: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома екатеринбургского горного инженера Николая Ипатьева были убиты император Николай Второй, императрица Александра Федоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник императора, цесаревич Алексей, и приближенные. Их собрали вместе под предлогом срочного переезда: мол, в город вот-вот ворвутся белые.

- Когда зашли в подвал, государыня спросила: «А что здесь даже и стульев нет, посидеть негде» и тогда по приказу Юровского Никулин принес два венских стула, - рассказывает старший следователи по особо важным делам, генерал-майор юстиции Марина Молодцова. - Мы установили, что на один из них села государыня, на другой посадили Царевича. У Демидовой (горничной, - ред.) при этом было с собой две подушки. Одну из них, видимо, постелили на стул для Цесаревича. Другую она держала в руках. Великая княжна Анастасия взяла с собой маленькую собачку. Она у нее была тоже на руках.

Из рассказа цареубийцы Никулина: «Когда стрельба стихла, стало понятно, что погибли не все. Потом пришлось еще кое-кого дострелить... Анастасия и эта... закрылась, вот, подушкой — Демидова. Демидова закрылась подушкой, пришлось подушку сдернуть и пристрелить ее. А мальчик был тут же сразу... Ну, правда, он долго ворочался, во всяком случае с ним и с мальчиком было покончено. Быстро».

- Девочки еще были живы, был жив Цесаревич. Был жив Боткин, - приводит материалы дела Молодцова. - Тогда убийцы решили, что их надо дострелить, добить. Это делали Медведев-Кудрин и Ермаков, Юровский. Выстрел в голову Боткина делал Медведев-Кудрин, у которого был кольт 45-го калибра. У нас на останках именно такого пулевое отверстие в черепе.

Собачку красноармейцы добивали штыками. Ими же и забрасывали в кузов тела.

Чтобы выстрелов не было слышно, к подвалу дома вплотную подогнали два грузовика. Цареубийцы очень боялись, что кто-то узнает о казни. На этих машинах тела вывезли за город. Одежду с тел срезали, сожгли отдельно, а тела сложили в ямы, но перед тем как закопать залили кислотой. Археологи нашли на месте двух захоронений осколки кувшинов из-под серной кислоты, которые были сделаны в Японии.

Хрустальные бусы, которые носили княжны, стали уликами в расследовании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХРУСТАЛЬНЫЕ БУСЫ РАСПУТИНА

Первые результаты расследования убийства царской семьи были зафиксированы 1918 году офицером Генштаба Игорем Бафталовским и следователем Соколовым. Он вел дело по личному распоряжению адмирала Колчака, после того как белогвардейцы заняли Екатеринбург. Тогда группа монархистов примерно определила место сокрытия останков, подобрала на месте в Поросенковом логу пуговицы, пули, отрезанный палец и вставную челюсть доктора Боткина.

Благодаря этим материалам, в 1979 году энтузиасты попробовали продолжить изучение места и обстоятельств трагедии. Но официальное расследование стало возможным только в 1991 году. Тогда из земли было извлечено 9 останков, а в 2008 фрагменты еще двух тел. Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу: "екатеринбургские останки" — подлинные. В 1998 году они были перезахоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Но общественность настояла на генетической экспертизе.

Уже в наше время эксперты фактически просеют тот лог через сито. Будут собраны не только все фрагменты косточек, но и пули, которыми были убиты члены семьи, а также хрустальные бусы, которые носили княжны (золотые украшения у них забрали за неделю до расправы, а вот на бусы не позарились). Обгоревшие бусины находила еще следственная группа Соколова. Считалось, что Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии их однажды вручил Григорий Распутин.

Также следователи создали виртуальную комнату того подвала, где происходил расстрел. Баллистики сопоставили показания палачей и подтвердили, что в последнюю секунду император действительно закрыл телом наследника, который сидел рядом на стуле.

- С учетом направлений раневых каналов на телах, мы, я считаю достоверно установили, что царевич Алексей скорее всего сидел, рядом с ним располагался его отец Николай Романов, и в момент начала всего этого расстрела, он просто закрыл телом царевича Алексея, - подтверждает в документальном фильме заведующий кафедрой судебной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Ковалев.

Следствие представит молекулярно-генетические экспертизы останков всех 11 человек, найденных в двух захоронениях и заключение на Архиерейском Соборе весной 2022 года. Если его члены согласятся с выводами следствия, то останки семьи Романовых (в 2000 году причислены к лику святых в чине страстотерпцев) и их приближенных будут объявлены святыми мощами…