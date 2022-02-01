Гороскоп на февраль - 2022 от астролога Татьяны Лукашевич: «Благодаря Венере у многих начнется романтическая история. Или откроется второе дыхание в браке»

Благодаря Венере у многих начнется романтическая история. Или откроется второе дыхание в браке Фото: Shutterstock

- У наступившего февраля несколько главных тенденций, - рассказывает Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

Юпитер шагает по знаку Рыб, вызывая дальнейшее распространение коронавируса и вакцинацию.

Меркурий и Плутон соединяются вместе аж до 14 февраля. И вот мы имеем то, что имеем. Громкие заявления, неприятные новости вокруг Украины, важные переговоры. Обстановка может накалиться еще больше к концу месяца, когда к Плутону подтянется Марс.

Соединение Марса и Венеры на весь февраль. Причем, Венера уже развернулась в прямое движение и набирает свою скорость. А значит, у многих из нас начнется романтическая история или откроется второе дыхание в браке. Отношения, которые начнутся в феврале, имеют все шансы придти в вашу жизнь надолго.

С конца января и до 28 февраля секстиль двух планет- гигантов - Урана и Юпитера – приоткроет еще больше окошек для свободы в путешествиях, создаст возможности для новых экономических реформ и технического прогресса.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

Месяц начинается с новолуния 1 февраля, которое произойдет в соединении с Сатурном и квадрате с Ураном. Могут повториться события ноября-декабря 2021 года, когда некоторые страны ввели антиковидные ограничения. Но на этот раз они будут ненадолго, поскольку новолуние закладывает программу только на месяц.

4-5 февраля - Меркурий развернется в прямое движение. Многие непонятные ситуации начнут проясняться. Если у вас происходили задержки в подписании договоров, то сейчас все должно быть оформлено.

Сатурн соединится с Солнцем. Мы можем услышать о важных событиях в жизни высокопоставленных персон. Со знаком минус: пессимизм, излишняя скромность, желание к уединению, недостаток жизненных сил.

5 февраля - квадрат Марса и Луны. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании различными инструментами, острыми предметами. Не рекомендуется проводить плановые операции. Внимательнее при управлении транспортным средством.

11 февраля - Меркурий объединится в точном соединении с Плутоном. Новости, касающиеся всей планеты. Также это период подписания крупных договоров и соглашений, сложные переговоры, манипуляции сознанием.

12 февраля - Венера сольется с Марсом в любовном экстазе. Влюбляйтесь, танцуйте, творите.

13 февраля – оппозиция Марса и Луны. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании различными инструментами, острыми предметами. Не рекомендуется проводить плановые операции. Внимательнее при управлении транспортным средством.

15 февраля - Меркурий вернется в Водолей. Что способствует коммуникациям, научным разработкам, любому виду обучения, дружескому общению. Прекрасное время для любой интеллектуальной работы.

16 февраля – полнолуние. Оно даст возможность многим проявить себя ярко и активно в социальном плане, применить свои лидерские качества, заявить о своем творчестве. Хорошо проводить рекламную компанию.

Со знаком минус: обострение внутренних противоречий, нестабильность в отношениях с противоположным полом, недовольство мужем или женой. Прояснение ситуации, тайное становится явным, завершение дел, начатых ранее.

17-20 февраля - Юпитер сделает точный секстиль на Уран. Это даст нам глоток свободы.

18 февраля – Солнце войдет в знак Рыбы. Начнется последний месяц перед новым астрологическим годом. Необходимо поддержать свой иммунитет.

20 февраля - квадрат Марса и Луны. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании различными инструментами, острыми предметами. Не рекомендуется проводить плановые операции. Внимательнее при управлении транспортным средством.

27 февраля – соединение Марса и Луны. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании различными инструментами, острыми предметами. Не рекомендуется проводить плановые операции. Внимательнее при управлении транспортным средством.

28 февраля – соединение Марса, Венеры и Плутона. Обострение военных конфликтов, проблемы в крупном бизнесе, большие возможности для заработка.

ХОЛОСТАЯ ЛУНА в ФЕВРАЛЕ!

Проходя по зодиаку, «ночное светило» меняет энергию нашей повседневной жизни. Которая зависит не только от конкретного знака зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами.

Но примерно каждые 2-3 дня при переходе из одного знака в другой Луна перестает с ними взаимодействовать, находясь как бы в пустоте, сама по себе, без энергетической поддержки.

Такой период и называется Холостая Луна или Луна без курса.

Луна может быть «холостой» несколько минут, а иногда больше суток. Это зависит от градуса планеты, с которой она имела угловое взаимодействие, именуемое аспектом.

В Луну без курса лучше не совершать действий, результат которых для вас очень важен, поскольку он может оказаться совершенно не таким, как вы рассчитывали. Или вообще событие не произойдёт из-за отсутствия энергии.

Поэтому при планировании дел чрезвычайно важно учитывать Луну без курса. Я уже не представляю свой календарь без этой важной информации.

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