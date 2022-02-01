Геннадий Бурбулис, экс-госсекретарь РФ: В 1991-м я говорил с НАТО о вступлении в альянс России

Борис Ельцин и Джордж Буш-старший обменялись ручками, которыми только что подписали Декларацию о конце холодной войны. Со стороны президенты казались на равных. Но все понимали: Россия в той войне капитулировала, а США - победили. Фото: Александр ЧУМИЧЕВ/ТАСС

- Геннадий Эдуардович, а это случайно Ельцин поехал в Америку подписывать с Бушем-старшим документ об окончании холодной войны именно 1 февраля - в свой день рожденья?

- Не специально, так совпало. Потому что холодная война на самом деле завершилась еще в декабре 1991-го - с подписанием Беловежского соглашения (о ликвидации СССР. - Ред.) и после согласования, что Белоруссия, Украина и Казахстан передают свои ядерные арсеналы России. А подписание декларации Ельцина с Бушем - это был уже такой… благородный ритуал.

БУШ ПРИСВОИЛ ПОБЕДУ

- А ведь получается, Ельцин подписал капитуляцию Советского Союза перед США...

- У нас была в этом смысле некоторая грусть и озабоченность. Потому что мы исходили из того, что холодная война завершилась нашей общей победой - и США, и России, и всего современного глобального мира.

А Буш после подписания декларации объявил с высоких трибун, что это как бы великая Америка победила в холодной войне этого монстра - СССР.

- То есть американцы не постеснялись вот так нас унизить? Не боялись, что мы обидимся?

- Мы знали свое историческое место и свою роль.

А тот же Буш на полгода раньше, в июне 1991-го, выступал в Верховной раде Украины и, не стесняясь в выражениях, говорил: не смейте мешать Горбачеву, он все знает, понимает, делает правильно! То есть не смейте, украинцы, бежать с этой машины тоталитарной. Которая не только буксовала, она уже разваливалась.

А в феврале 1992-го Буш уже объявляет себя победителем Советского Союза.

- В декларацию американцы не собирались вписать, что они - победители? Долго ее вообще согласовывали?

- Нет, не было мучительных каких-то обработок текстов, он очень простой и лаконичный. И мы там не обсуждали, кто кого победил, потому что было абсолютно очевидно - сущность холодной войны в том, что она не предполагала победителя.

Геннадий Бурбулис. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГЕНСЕК СМУТИЛСЯ: ВЫ ТАКАЯ БОЛЬШАЯ СТРАНА

- А была возможность в этой декларации, раз уж решили ее подписывать, исправить ошибку Горбачева - который не потребовал взамен ухода СССР из Восточной Европы гарантий, что НАТО туда не зайдет?

- Я был 12 декабря 1991-го в Брюсселе и в Париже, встречался с президентом Франции Миттераном и генсеком НАТО Вернером.

Так вот, я генсеку НАТО сказал, что мы очень серьезно осмысливаем вопрос вступления новой России в НАТО. Он взял паузу. И после сказал: «Ну, господин госсекретарь, вы такая большая страна...» То есть не спешите, нам будет сложно на это так сразу решиться.

- А это Ельцин вам поручил провести такие переговоры о вступлении России в НАТО?

- Поручать мне не надо было, я был вторым человеком в государстве, и все мои поступки, так или иначе, были с Ельциным обсуждаемы и согласованы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Дмитрий Песков: Мечты - не то, за что нам платят зарплату

Пресс-секретарь президента рассказал обозревателю «КП», возможно ли сейчас подписать с США декларацию об окончании новой холодной войны.

- Дмитрий Сергеевич, вот Ельцин с Бушем 30 лет назад закончили советско-американскую холодную войну. А когда началась новая - российско-американская?

- Это, скорее, для политологов вопрос. Но очевидно, что с 2014 года, после того как на Украине при попустительстве Запада произошел госпереворот, который привел к тому, что в соответствии со всеми нормами права Крым решил стать частью России, тогда и начались процессы, которые привели к напряженности, уже напоминающей холодную войну.

- Возможно ли сегодня подписание декларации об окончании уже новой холодной войны между Россией и США? Или это только мечты?

- Вы совершенно правильно сказали - в нынешних условиях о заключении такой договоренности действительно можно только мечтать. Но мечты - это не то, за что нам платят зарплату.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Александр ПРОХАНОВ, писатель: Ельцин подписал Акт о капитуляции перед США

Александр Проханов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Александр Андреевич, а так ли уж надо было Ельцину подписывать Декларацию о конце холодной войны? Ведь это признание поражения своей страны?

- Нет, декларация подписана правильно. Но это была хорошая мина при плохой игре. В декларации нет проигравших, все - победители. И в этом ее большое лицемерие, потому что все понимали - мы с треском, чудовищно проиграли в той холодной. войне.

Что такое холодная война? Ее цель - уничтожение противника без применения тотальных вооруженных сил. Вот ее смысл. Ни в чем другом.

Советскому Союзу не удалось опрокинуть Запад. А Западу, американцам, удалось разрушить Советский Союз. Без единого выстрела.

- Сейчас это называется «цветная революция», а тогда была - перестройка?

- Да, те же самые технологии! Через информационные потоки деморализовать население, отбить у людей всякую охоту любить и поддерживать свое государство. И конечно, к 1991 году огромная часть советских граждан уже ненавидела Советский Союз, винила его в тысячах грехов. И вторая часть этой технологии - с помощью разведслужб создаются лобби, которые симпатизируют тем, кто ведет с данной страной холодную войну.

И в Советском Союзе было такое лобби, - Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев. Это были люди прозападные. В сердце СССР находилась группировка, которая была заинтересована в крушении страны.

- Мог ли Ельцин исправить ошибку Горбачева и вписать в эту декларацию требование не расширять НАТО?

- Нет, тогда эту ошибку уже нельзя было исправить. В документе о капитуляции условия ставит только победитель. Проигравший на это не имеет права.

- А наш сегодняшний «ультиматум» НАТО - это попытка пересмотра итогов той холодной войны?

- Именно. Ошибка Горбачева исправляется сегодня! Все, что мы видим начиная с 2000 года, - это мучительная контратака России, которая впервые очнулась во время марш-броска наших десантников в Приштину в Югославии.

Был момент, когда России практически не было. В 90-е годы не было России! Была территория с населением, получившим страшную травму. Поэтому все, что происходит сегодня, - это не попытка восстановить безопасность Европы. Это слишком абстрактно. Нет. Это стремление создать такие рубежи обороны, в которых Россия могла бы чувствовать себя как полноценное, свободное и независимое государство.