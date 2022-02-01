Раскрыты детали болезни Андрея Малахова: результаты не слишком обнадеживающие

Андрей Малахов в передаче "Осторожно, Собчак".

Перемены во внешности телеведущего Андрея Малахова не дают покоя его коллегам и поклонникам. Ходят слухи, что телеведущий начал носить парик и переживает серьезные проблемы со здоровьем. Сам Малахов никак не комментирует эти домыслы. Однако ушлым репортерам удалось узнать детали болезни шоумена.

Слухи об ухудшении здоровья Андрея Малахова нашли свое подтверждение. Телеведущий действительно имеет серьезные проблемы медицинского характера.

Один из специалистов, к которому ранее обращался 50-летний телеведущий, рассказал, с какими недугами борется Андрей. Так, по его словам, шоумен некоторое время назад сталкивался с серьезным вирусным заболеванием. Оно никак не проявляет себя, но может быть смертельно опасным.

В случае Малахова, возможно, речь может идти о хроническом течении болезни. Кроме того, сообщается о синдроме, который мог развиться из-за разрушения клеток, в том числе при опухоли.

Как пишет сайт mk.ru, одним из факторов для такого предположения стали результаты исследований. Согласно им, один из показателей превышал норму более чем в 100 раз. Однако иных подробностей эксперт не привел.

Он лишь уточнил, что Малаховым серьезно занимались. По рекомендациям врачей пациент сдал множество анализов, в том числе на гормоны, а также онкомаркеры. В большинстве результаты не слишком обнадеживающие.