Записки киевлянки: Не едь пока в свой Киев, поживи в России, а то ведь ваши попрут на Донбасс... Мы же ответим

Киевлянка, переселившись на зиму в российскую провинцию, с ужасом смотрит со стороны — что происходит в ее родном городе, стремительно превращаемом в захолустье Фото: REUTERS

РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ И УКРАИНСКАЯ БАНДУРА

"То, что у нас отнимает или не дает жизнь - возвращает музыка."

Эта фраза принадлежит Джону Леннону. Вообще в России очень высокая музыкальная культура и любые концерты вполне доступны россиянам. Киев - тоже очень музыкальный город, но там уже много лет крен в сторону украинской, национальной музыки, о чем мне рассказывали в консерватории. Даже курс игры на бандуре открыт! И поступить на него можно без конкурса. Потому что желающих мало.

На днях слушала симфонию Евгения Дворжака «Соль минор», вспоминала Киев, его красоту и местную филармонию, что построена была еще при Столыпине, в которой во время Майдана было очень мало концертов, она работала, несмотря на все роковые события 2014-го, которые потом назовут «революцией достоинства». Было неприятно видеть изрисованный красно-чёрными граффити подземный переход с проклятьями и угрозами в адрес «москалей» неподалёку от Киевской консерватории, откуда стреляли снайперы...

Дворжака в российской глубинке исполняли в честь 100-летия Московской филармонии, идея создания которой принадлежит Александру Луначарскому, мемориальную доску и барельеф которому изуродовали и снесли в Киеве в 2014-м, вслед за памятником Ленину.

Много ли украинцев смогли сгонять в Вену ради того чтоб послушать музыку Венской Опере или филармонии?

Ну, пусть теперь приезжают за хорошей музыкой в российские провинциальные города.

МАЛИНОВКУ ОБЕЩАЮТ ГРАБИТЬ

А пока президент США Байден заявил, что Киев будут грабить русские при вторжении, которое все никак не состоится.

В Киеве то ещё немножечко есть что грабить. Но в основном пожилые киевляне (и не только) многое продали или вынесли на блошиные рынки, чтобы оплатить отопление и даже вынужденно сдали золото в ломбарды, у кого оно было в наличии. Так что грабить то почти нечего и некого. Байдену надо это передать. Нищие пенсионеры - киевляне отказывают себе в самом элементарном, а работоспособные люди среднего возраста и молодежь давно батрачат в Европе да и в России украинцев работает сотни тысяч, если не миллионы.

Многие в украинской столице по-прежнему в состоянии психоза - ждут вторжения, которое перенесено уже на февраль. В январе вторжения так и не дождались...

Как можно было Киев превратить в обезумевшее захолустье, куда с проверками ездят еврошвондеры и объясняют украинцам, сколько надо ещё сожрать всего, чтоб приняли их, наконец, в «европейскую семью»?

ЗАПЕРТЫЕ В ДУШНОМ КИНОТЕАТРЕ

В нашем доме живёт женщина, у которой в Житомире остался родной брат и его родня. Брат Лидии Ивановны - высокий чин в украинской армии. Семьи не общаются 8 лет, а родственник давал расписку, что не будет поддерживать отношений с родней из России. Лидия Ивановна очень горюет на этой почве. Однажды, через каких - то знакомых, россияне передавали привет своим родным в Житомир, но живут все эти годы семьи без всякой надежды на встречу.

Как так могло случиться, что Украина оказалась в том страшном положении, в каком она оказалась? Очень сложно ответить на этот вопрос, объяснив это исключительно Майданом. Украину готовили к конфликту с Россией давно, задолго до 2014-го и даже 2004-го.

Разговорились с женщиной моих лет, женой военного, с которым они поездили по бывшей большой стране и даже жили в Киеве, но после 1990-го уехали, чему теперь очень рады.

- Среди коллег мужа - многие уехали в свое время на Украину, а теперь все они удалились из соцсетей и даже с нами перестали переписываться, - делится со мной доктор и продолжает рассуждать. - Вообще на вашего президента смотреть противно. Ну как вы могли за него проголосовать? Вы же просто - заложники. Неужели ваши люди ничего не понимают? - задаёт вопрос мне доктор так, словно я пришла к ней на прием.

- Многим даже нравится, - сдержанно отвечаю на ее строгие вопросы.

- Что может нравиться? Война? Зеленский ваш хриплый?

Просто стыд какой-то. Как же вас жалко! - говорит справедливо доктор, словно ставя диагноз.

Если смотреть на Украину со стороны: то кажется, что просто сидишь в кинотеатре и смотришь триллер. И вроде тот должен идти 1,5 часа, при этом в кинотеатре душно, попкорн доеден, хочется воды, выйти подышать воздухом, потому что болит голова, но - нет. Это оказывается сериал, а из кинотеатра выхода нет. И сюжет – страшный как и его герои: домашние хозяйки с винтовками, сумасшедшие люди с деревянными автоматами... Из Киева пишет знакомая, что ее подруга, коллега по работе летала с коллективом на конференцию в Ригу, где им предложили всем остаться и даже обещали помочь с регистрацией. Целыми офисами киевляне пытаются свалить на Кипр, в Польшу, Болгарию.

Дотошный сосед по дому Олег, остановился поговорить со мной о политике:

- Ты вот чего, не едь пока никуда назад, в свой Киев. Поживи здесь. Если ваши чего затеют нехорошее на Донбассе, мы чего тогда? Мы ведь ответим. Сиди пока тут, - искренне советует сосед. Но не думать о Киеве, находясь в России - невозможно.

Отдала тут портнихе подкоротить пальто и оказалось, что у женщины, которая работает в ателье, родной дядя – киевлянин, умер недавно от ковида, а там ещё живут сестра и племянники. Последний раз она была в Киеве 2012-м, а с 2014-го киевская родня прекратила общение с россиянами.

- Как же мы любили с матерью ездить летом в Киев! Я помню Днепр, куда ходили загорать, каштаны на Крещатике, - вздохнула она ещё раз.

- Нет у нас никаких каштанов на Крещатике. Кличко туи посадил.

- Правда, что ли? - изумилась Лариса.

- Правда, - ответила ей тихо.

Каждый раз, слушая такие истории, я изумляюсь - как могли наши связи быть так жестоко обрублены. Но люди ещё как-то пытаются шевелить этими обрубками - культяшками, что-то вспоминают про Украину, испытывая лишь фантомные боли.

«ЗА ПОРОШЕНКО ЛЮДИ ВЫХОДЯТ НА УЛИЦЫ. А ЗАЩИТИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК НИКТО НЕ ВЫШЕЛ»

В Киеве отметили Международный день Холокоста, как обычно в мэрии, где также постоянно проходят и бандеровские чтения. День Холокоста непременно курирует сам градоначальник Кличко, который даёт одобрение на переименование улиц в честь нацистов - убийц евреев, русских, поляков, и на снос памятников советским воинам, спасавшим евреев от гибели. Вот как у них это получается: Холокост и памятники охранникам концлагерей?

В канун Олимпиады в Пекине украинским спортсменам запретили приближаться к спортсменам - россиянам и тем более - делать вместе селфи. А как вообще можно ехать в коммунистический Китай, на Олимпиаду, когда страна 8 лет декоммунизируется? А с китайскими спортсменами - коммунистами можно разве?

Предписания украинской власти все больше это напоминает законы Германии 1930-х, когда евреям находиться рядом с немцам было запрещено.

В юбилейный день снятия Ленинградской блокады заходила к маминой приятельнице и соседке по даче Марии Владимировне. Женщина - ровесница моей мамы, родом из Ленинграда, где её родители умерли во время блокады, а Машу воспитывали в детдоме. Из Ленинграда, после института Марию направили на работу в Ташкент.

- Да, тогда в СССР было принято гонять людей по всему Советскому союзу. Одну сестру мою отправили по распределению во Владивосток, старшую оставили в Ленинграде, а я из Ташкента, приехала сюда уже в 1970-е. Вот зачем нас, сирот, было разрывать? Но мы тогда не думали об этом, потому что была одна страна, счастливые 15 республик: ведь мы все трое в блокаду чудом выжили и не радоваться не могли. А Киев - лучший город был в СССР. Тебе тогда все завидовали. Не представляю, как бы мне могли запретить говорить на русском языке. Ни за что бы не подчинилась. Не понимаю, почему у вас выходят на улицу за какого - то Порошенко! А за 30 лет за права русских вообще не вышел никто ни разу. И ещё Донбасс мне жалко очень. Только бы мы не предали его, - пустила слезу Мария Владимировна.

Украину на самом деле превращают в бикфордов шнур, который очень ловко хотят поджечь.

- Не будет никакой войны в Киеве, - звонит мне дочь с Украины. Мы тебя ждём. Возвращайся. Ты же не сможешь без Киева?

Без которого Киева? Вот вопрос.