Москвич сдал в полицию жену, грозившуюся устроить теракт на работе из-за маленькой зарплаты

Мужчина услышал, как ворчащая жена обещает взорвать парикмахерскую из-за маленькой заработной платы Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Курьезный случай произошел несколько дней назад в Москве. В полицию обратился 45-летний Сергей С.*, мужчина проживает с 40-летней женой Ириной С.* в одном из многоквартирных домов в столичном районе Капотня. На углу их дома расположена парикмахерская, где женщина работает администратором. Как это часто бывает, по вечерам на кухне супруга жалуется мужу на тяжкие условия труда и мизерную зарплату.

Однако, по словам Сергея, в последнее время жалобы Ирины стали более агрессивны и жестоки. Мужчина услышал, как ворчащая жена обещает взорвать парикмахерскую из-за маленькой заработной платы. Неизвестно, всерьез ли мужчина испугался, что его супруга может устроить теракт или просто устал от постоянного ворчания жены, но, как бдительный гражданин, решил сообщить об услышанном в полицию.

«В дежурную часть поступило сообщение от 45-летнего жителя Капотни Сергея С.* Мужчина сообщил полицейским, что услышал как его жена, 40-летняя Ирина С.*, грозится взорваться парикмахерскую на углу их дома, где она работает администратором. По словам мужчины, ранее его супруга отбывала наказание в местах лишения свободы и, в ходе своей угрожающей речи, заявила, что у нее есть некие друзья, которые помогут ей устроить взрыв в ближайшее время. Бдительный Сергей решил доложить об услышанном в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Информация сразу же была направленна дежурному сотруднику ФСБ по ЮВАО города Москвы, а также руководителю Лефортовского межрайонного следственного отдела Следственного Комитета и руководителю отдела МВД по Лефортово. На адрес супругов была направлена оперативная группа в составе 8 человек, в том числе кинолог с собакой. К счастью, никакого взрывного устройства на территории дома обнаружено не было.

Опрошенная оперативниками Ирина отрицала все слова и обвинения, но теперь ей предстоят долгие часы опросов. А также полиция выясняет у женщины, что за друзья у неё есть , которые знают как собрать бомбу.

* Имена изменены