В Одинцово полиция ищет таксиста, который избил пассажирку и на ходу выбросил из машины

Елена со своей подругой вышли из одного из клубов на улице Говорова в Одинцово и поймали у входа такси

Это произошло ещё в начале января, но пока полицейским не удалось установить ни личность водителя, ни номер машины. Всё, что осталось от этой поездки у 27-летней Елены (имя изменено) — это синяки на лице, ссадины и разодранная одежда.

Всё начиналось вполне безобидно. Елена со своей подругой вышли из одного из клубов на улице Говорова в Одинцово и поймали у входа такси. Девушки договорились с водителем о цене и он начал поездку. Сначала они направились по адресу, который указала подруга Елены, её дом был ближе. Высадив её, водитель спросил куда теперь нужно отвезти Елену. Девушка сообщила свой адрес. Мужчина начал движение. Во время поездки между таксистом и девушкой случился конфликт. Водитель стал вести себя очень агрессивно, оскорблял Елену и громко кричал. В какой-то момент мужчина перешёл от слов к действиям.

— Он несколько раз сильно ударил меня в лицо, я потеряла ориентацию, перед глазами всё расплывалось. А потом он просто вышвырнул меня из машины на ходу. Я ударилась и порвала джинсы и куртку во время падения, а он просто уехал и оставил меня посреди дороги, — вспоминает Елена

Когда девушке удалось добраться домой, она сразу же позвонила в полицию.

— Поступило заявление от 27-летней гражданки, что в ходе возникшего словесного конфликта в автомобиле такси водитель нанёс ей четыре удара в область лица и выкинул из машины, — сообщил источник kp.ru

Теперь водителя такси разыскивают. Но но основная сложность заключается в том, что девушка не запомнила марку и номера автомобиля.

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