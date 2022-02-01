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Общество1 февраля 2022 8:58

Генпрокуратура спасет автомобилистов от незаслуженных штрафов

Эксперты ведомства подготовили ряд предложений по изменению законодательства, которые смогут регулировать работу камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Установка камер, как показали проверки, в первую очередь, преследуют цели обогащения, монетизации, а вопросы безопасности отходят на второй план

Установка камер, как показали проверки, в первую очередь, преследуют цели обогащения, монетизации, а вопросы безопасности отходят на второй план

Фото: Иван МАКЕЕВ

Автомобилистам стоит чаще жаловаться на необоснованные штрафы в прокуратуру. Там все слышат, анализируют и делают выводы. Оказывается, проблемы соблюдения законности при заключении договоров на создание и эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на протяжении последних лет находятся под пристальным вниманием прокуроров.

- Установка камер, как показали проверки, в первую очередь, преследуют цели обогащения, монетизации, а вопросы безопасности отходят на второй план. Выявлены случаи, когда камеры устанавливаются с неотлаженным техническим обеспечением, в результате чего граждане получают незаконные штрафы. А некоторые системы вообще не работают при попустительстве ответственных должностных лиц, – заявил Генпрокурор России Игорь Краснов.

По данным ведомства, которое провело в 2021 году масштабную проверку "ситуация продолжает оставаться сложной. Сложной это еще мягко сказано. За кошельками автомобилистов охотится армия сограждан, вооружённых самыми последними разработками в системе безопасности.

В республиках Бурятия, Дагестан, Карелия, Краснодарском, Хабаровском краях, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областях прокурорами приняты меры реагирования в связи с установкой систем фотовидеофиксации без учета концентрации дорожно-транспортных происшествий.

А вот еще из сводок с "большой дороги": "Из-за неверной настройки комплекса, расположенного в г. Волхове Ленинградской области, на ограничение скорости в 40 км/ч (при фактическом – 60 км/ч) за 10 дней незаконно оштрафовано более 3000 лиц. По инициативе прокуратуры постановления отменены. В аналогичной ситуации несоответствия настроек камеры дорожной обстановке по представлению прокуратуры Московской области отменено более 1800 незаконных постановлений по делам об административных правонарушениях. В Нижегородской области прокуратурой приняты меры в связи с технической неисправностью системы, зафиксировавшей за 6 дней работы более 6,5 тысячи фактов нарушения скоростного режима, при их отсутствии".

Недавно столичной прокуратурой были защищены права инвалида 2 группы, необоснованно привлеченного за правонарушение, зафиксированное автоматическими комплексами, в связи с неправильной парковкой принадлежащего ему автомобиля.

Незаконное привлечение к ответственности в данных случаях было отменено. А сколько автомобилистов предпочитают платить и никуда не жаловаться?

В ноябре прошлого года, выступая в Госдуме, Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что проблема актуальна для миллионов наших граждан и поэтому органы прокуратуры будут и дальше проводить проверки фактов несоблюдения требований законодательства, связанных с фотовидеофиксацией нарушений ПДД, на системной основе.

В ряде регионов прокуроры выявили также случаи "простоя и неисправности комплексов, их ненадлежащего технического обслуживания, отсутствия в утвержденных местах дислокации", а также чиновников, которые предпочли похитить десятки миллионов рублей на закупке неисправных камер.

- В настоящее время Генпрокуратурой России подготовлены предложения по изменению законодательства в указанной сфере, которые позволят автолюбителям избежать незаконного привлечения к ответственности, - заявили в ведомстве.

Кроме того, прокуроры на местах вплотную займутся чиновниками, которые не обеспечивают безопасность граждан в жилых зонах, не чистят дороги и тротуары, не спешат устанавливать знаки, указатели, лежачих полицейских. Ведь именно на это должны идти штрафы автолюбителей.

На стороне прокуратуры и автолюбителей оказались депутаты "Единой России". Они уже раскритиковали предложение заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, который предложил снизить нештрафуемый порог для камер с 20 до 10 километров в час.

- Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили, - отрезал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пожелав главе столичного дептранса "чаще слушать и слышать людей".

Депутат также отметил, что "Единая Россия" инициативу городского чиновника "не поддерживала и не поддержит".

- Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили, — подчеркнул Турчак.

Автоновости