«Еще заразнее и вызывает непрерывный кашель»: что известно о новом варианте коронавируса «стелс-омикрон»

Главная отличительная особенность обновленного вируса - еще более высокая заразность Фото: REUTERS

Изучая мутации коронавируса, исследователи обнаружили новый подвид штамма «омикрон» - ВА.2, которому также дали название «стелс» (stealth - невидимый, скрытый, англ.). Как поясняют специалисты, генетически он очень сходен с классическим «омикроном» (ВА.1). Различия можно заметить лишь при тщательном исследовании генома - секвенировании, а при обычном лабораторном тестировании особые черты не видны - отсюда и характеристика «скрытый».

По последним данным очередной мутант зафиксирован более, чем в 40 странах мира, включая Индию, ЮАР, государства Европы, США и Австралию. В Дании «стелс-омикрон» уже успел занять господствующую позицию и вытеснить остальные варианты возбудителя COVID-19.

Главная отличительная особенность обновленного вируса - еще более высокая заразность. По разным данным ВА.2 распространяется на 10-30% активнее классического «омикрона». Датские исследователи также отмечают, что «стелс» еще лучше уходит от иммунитета привитых и переболевших.При этом, однако, вакцины сохраняют достаточно высокую степень защиты от тяжелых осложнений. А в случае прорывной инфекции у привитых (то есть их заражения несмотря на вакцинацию) такие люди распространяют вирус не активнее, чем при обычном «омикроне». В то время как не вакцинированные лица, подхватившие ВА.2, становятся более заразными для окружающих.

По последним данным очередной мутант зафиксирован более, чем в 40 странах мира, включая Индию и ЮАР Фото: REUTERS

ТРИАДА ГЛАВНЫХ СИМПТОМОВ

Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), по симптомам «стелс-омикрон» во многом похож на своего предшественника. В то же время чаще у заболевших наблюдается триада:

- высокая температура,

- непрерывный кашель,

- потеря или искажение обоняния и вкуса.

Кашель выглядит особенно тревожным признаком, однако врачи склоняются к тому, что зачастую он не связан с пневмонией. Ранее исследование ученых Гонконгского университета показало, что «омикрон» размножается в легких ощутимо медленнее, чем «дельта». Исходя из этого, медики считают, что и ВА.2 поражает в основном верхние дыхательные пути. Поэтому кашель носит «горловой», а не легочный характер, рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман в эфире «Москва-24».

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН НОВЫЙ МУТАНТ?

Датское исследование показало, что при распространении варианта «стелс» доля госпитализированных больных, к счастью, не выше, чем при классическом варианте «омикрона». Летальность (то есть процент умерших от всех заболевших) тоже не увеличивается. Исходя из этого, на данный момент подвид коронавируса ВА.2 не выглядит опаснее своего предшественника, заявил журналистам главный врач и вирусолог Государственного института сывороток в Дании Андерс Фомсгаард.

В то же время эксперт по COVID-19 британского Агентства по охране здоровья (Health Security Agency) Мира Чанд отмечает, что пока все же недостаточно данных для определения истинной тяжести болезни у подхвативших «стелс-омикрон». Наблюдение и сбор информации продолжаются, более-менее ясной ситуация станет в течение ближайшей недели-двух, сообщила доктор Чанд.

В свою очередь специалисты по организации здравоохранения предупреждают, что распространение варианта коронавируса с повышенной заразностью даже при относительной невысокой тяжести инфекции приведет к еще большей перегрузке поликлиник и больниц.