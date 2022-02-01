«Таня сильно плакала»: Жулин признался, что изменял Навке все 14 лет брака

Татьяна Навка и Александр Жулин прожили вместе 14 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристы Александр Жулин и Татьяна Навка прожили вместе 14 лет – они объявили о расставании в 2010 году. За эти годы в их семейной жизни было много и хорошего, и плохого. Спортсмен не скрывает, что не был верен жене. Навка сильно переживала из-за его измен, которые в конечном итоге поставили точку в их браке. О том, почему он расстался с Татьяной, фигурист рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

У Жулина был длительный роман с фигуристкой Оксаной Грищук. Встречаться с красавицей-блондинкой он начал, еще когда был женат на своей первой супруге, партнерше по льду Майе Усовой. Женившись на Навке, Жулин вновь не устоял и возобновил отношения с Грищук. Татьяна знала об их отношениях. Когда Жулин сказал, что уходит от нее к Грищук, это стало для нее настоящим ударом. Сейчас Александр жалеет о том, что делал больно своим любимым женщинам.

- Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну я ночь понял, что творю что-то непотребное, и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Это была огромная ошибка в моей жизни, - рассказал 58-летний Александр Жулин Борису Корчевникову. - Я принес извинения Тане. Она, как мудрая женщина, простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается.

Жулин стал тренером Навки и помог ей выиграть олимпийское золото. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У супругов родилась дочь Саша. Но ребенок не спас их брак. Жулин начал заглядываться на молодую фигуристку Наталью Михайлову. Девушка была на 23 года его младше, и ее совсем не смущал тот факт, что Александр был женат. Жулин признается, что его брак с Навкой в тот период уже трещал по швам.

- Мне кажется, что я расслабился, может, мы подустали друг от друга, - предполагает спортсмен. - Когда я впервые увидел Наташу Михайлову, то подумал, что лучше мне не становиться с ней в пару. Я очень боялся, что влюблюсь в нее. Но случилось то, что всегда со мной происходило.

Жулин не устоял, тем более, что Наташа сама сделала первый шаг. Именно она в итоге заставила его развестись с Навкой.

- Мы подружились с Наташей, и в какой-то момент она захотела поцеловать меня. Конечно же, я отказался, ведь был женат на Навке. Но в конечном итоге все закончилось, - рассказал спортсмен.

Михайлова и Жулин узаконили свои отношения в 2011 году. В 2013-м у них родилась дочь Екатерина, а в 2020 году - дочь Елена. Новая избранница спортсмена хорошо приняла его старшую дочь Александру. Да и с Татьяной Навкой Жулин остался в дружеских отношениях.

- Моя дочка Саша прекрасно себя ощущает у меня дома. Она дружна с моей нынешней женой Наташей, со всеми детьми, с собаками. Честно говоря, боюсь много об этом говорить, чтобы не спугнуть счастье. Таня Навка на моей свадьбе с Наташей не была. Это лишнее - ходить друг к другу на свадьбы, - считает фигурист.

У бывших супругов есть дочь Александра. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший муж Навки знаком с ее нынешним избранником Дмитрием Песковым.

- Познакомился с Таниным супругом. Мы замечательно пообщались. Мы в прекрасных отношениях находимся. На шоу «Руслан и Людмила» всеми семьями сошлись. Я не исключаю, если у Нади, дочки Навки и Пескова, не пойдет одиночное катание, то я стану ее тренером в танцах на льду, - говорит Жулин.

Напомним, после развода с фигуристом Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Их дочь Надежда родилась в 2014 году, а в 2015 Навка и Песков сыграли свадьбу.