Лев Лещенко - в день своего 80-летия: Иосиф Кобзон научил меня никогда не останавливаться

Певец Лев Лещенко отмечает 80-летие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналисту «Комсомольской правды» удалось дозвониться до великого певца во время коротких пауз между репетициями к юбилейному концерту

- ...Лев Валерьянович, здравствуйте, это Саша Гамов из «Комсомолки».

- Да, Саша.

- Я вам не мог не позвонить. Настя Плешакова классный материал сделала у нас в «Комсомолке».

- Спасибо.

- И я вас поздравляю.

А я вам, знаете, просто вот хотел бы пожелать, чтобы вы оставались таким же Львом Лещенко, которого я помню с юности.

- Спасибо.

- И еще, я понимаю, что у вас мало времени, у меня единственный вопрос. Я же с Иосифом Давыдовичем Кобзоном был девять раз в Донбассе, в Сирию летали мы, и так далее... И он мне рассказывал несколько раз, что собирался закончить свою артистическую, гастрольную деятельность, когда ему исполнилось 60 лет. Но потом, говорит, Лева меня позвал на свой концерт. И, в общем-то, с Левы все началось, и он меня не отпускает. Такой вот эпизод.

- Да.

- Это так было, правильно, да?

- Да. Я сейчас, к сожалению, на репетиции. У меня…

- Одно только слово. А Иосиф Давыдович Кобзон вас чему научил?

- Ну, быть профессионалом. Он до мозга костей был профессиональным человеком. И очень работоспособным. Никогда не останавливался, двигался все время вперед, работал над собой.

Вообще, Иосиф Давыдович был великий человек, чего там говорить...

- Спасибо вам огромное. Еще раз – с днем рождения, Лев Валерьянович! До свидания, обнимаю.

- Всем - удачи!