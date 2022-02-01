Открыт набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2022

С 1 февраля 2022 года Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) объявляют о старте набора волонтеров на Петербургский международный экономический форум – 2022 в рамках Программы мобильности.

Для участия в Программе кандидаты должны пройти обучение и сдать экзамены, в том числе на знание иностранного языка. Отбор состоит из следующих этапов:

- Подача заявок (до 11 марта);

- Онлайн тестирование на личностные качества и знание английского языка (до 16 марта);

- Интервью по компетенциям, включающее устное собеседование на английском языке (до 22 апреля);

- Заключительное собеседование (до 20 мая).

Кандидаты, успешно прошедшие отбор по Программе, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения события и обратно.

Ознакомиться с полными условиями работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2022 в роли волонтера можно на портале congress.ru. Крайний срок подачи заявки – 1 апреля 2022 года.

Напомним, юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.