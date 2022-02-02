Из гадкого утенка — в «Царевну Лебедь»

Родник "Царевна Лебедь" в лесопарке "Покровское-Стрешнево" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По легенде, целебные воды родника помогли царевне Елизавете Петровне — одной из хозяек усадьбы «Покровское-Стрешнево» — вылечить гнойные трофические язвы на ногах. В честь будущей императрицы источник назвали «Царевной Лебедь», и вокруг него до сих пор существует множество мифов. В этот раз они связаны с работами по восстановлению и сохранению территории парка и включением еще одного родника в экомаршрут. Среди москвичей быстро распространились слухи о том, что работы навредят уникальному источнику. Развенчиваем самые популярные из этих мифов.

Миф №1. С родником все в порядке, ему не нужны никакие работы по восстановлению

«Если вода в роднике чистая, то зачем его вообще трогать?» — задаются вопросом некоторые экоактивисты. Но внешнее благополучие родника — это только вершина айсберга. Если копнуть глубже, вскрываются проблемы, которые нужно решать, чтобы сохранить природу.

К счастью, пока тесты подтверждают безопасность родника: в воде «не выявлено превышений нормативов качества по содержанию химических веществ», но после сильных дождей вода источника становится мутной, так как смешивается с осадками. Сейчас покрытие родника — это открытый грунт, который из-за влажности часто превращается в грязь. С каждым годом зеленый покров вокруг источников вытаптывается все сильнее, почва деформируется.

Исследования показали, что склон — это источник проблем: у него низкий нормативный коэффициент запаса устойчивости. Уже сейчас он страдает от эрозии (то есть от разрушения плодородного (верхнего) слоя земли). Текущее устройство родника не позволяет собирать грунтовую воду целиком, поэтому она просачивается на поверхность и размывает почву. Склон от этого сползает и становится более отвесным, а в его средней и нижней частях уже есть глубокие промоины из-за смыва грунта.

От перечисленных проблем страдает экосистема парка. В частности, местные жители сообщают, что один из родников уже почти иссяк. Для возвращения его к жизни и защиты склонов от сползания потребуется помощь извне.

Миф №2. После работ воду нельзя будет пить: ее будут чистить хлором, в ней появятся примеси

«Царевна» — не бассейн, чтобы очищать ее хлором. Чтобы в воду источника не попадали осадки, для него оборудуют каптаж.

«Это специальное сооружение, которое будет обеспечивать эффективный захват только родниковой воды и выведение ее на поверхность», — объясняет замруководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Воду будут очищать с помощью специальных каркасно-дисковых фильтров (об этом далее). Их применение позволит обойтись без обработки хлорсодержащими составами, а срок службы составляет 10-12 лет. Таким образом, вода в источнике останется чистой, никаких посторонних примесей в ней не появится.

Миф №3. Каптаж — это что-то сложное. Значит, для его строительства вокруг родника вырубят деревья, которые сейчас укрепляют склоны

Для создания каптажа не нужно вырубать деревья или проводить электрические сети. В каптажах вода не будет застаиваться и загнивать — она будет вентилироваться естественным образом. Очищать ее будут уже упомянутые каркасно-дисковые фильтры.

Миф №4. Вокруг родника все разроют, а потом затопчут. Это приведет к закупорке и уплотнению почвы

Парк «Покровское-Стрешнево» и родник «Царевна-Лебедь» — популярные места отдыха у москвичей, которые живут поблизости. Этот природный уголок страдает от наплыва гостей, так что почва здесь давно изменилась под влиянием посетителей. Чтобы предотвратить дальнейшее «облысение» места, над ним планировалось сделать большой деревянный настил.

«Изначально в концепции предусматривалось устройство деревянного настила, размер которого был больше площади вытоптанного зеленого покрова. Сейчас его значительно сократили, и он стал чуть меньше открытого грунта. Настил смонтируют на свайном основании (это легкое основание без глубокого залегания, не повреждающее источники. - Прим. ред.), это позволит обойтись без разрытий, а значит, земля остается почти нетронутой. Под ним растительность восстановится естественным образом, а оставшиеся вытоптанные участки засеют травами», — говорит Сергей Мельников.

Над устойчивостью склона тоже придется поработать. Там нужно сделать специальные штыревые крепления — нагели, и связать их на поверхности земли гибкой сеткой. Это поможет стабилизировать склон и остановить его сползание.

Миф №5. Красивые рельефы парка «оденут» в бездушный бетон или максимально замостят плиткой

Вдоль откосов в парке планируют поставить габионы — это контейнеры из стальной сетки, заполненные камнями. В конце XIX века в Италии габионными корзинами укрепляли береговые линии и русла рек. А сегодня эти конструкции полюбили и взяли на вооружение архитекторы и ландшафтные дизайнеры по всей Европе — габионы органично смотрятся в любом пейзаже.

«Габионы не только делают прочными склоны и откосы, но и выполняют декоративную функцию. К тому же они прекрасно вписываются в ландшафт, а еще поверх некоторых из них планируется уложить деревянные панели — места для сидений», — говорит Сергей Мельников.

Таким образом, запланированные работы в парке «Покровское-Стрешнево» необходимы для сохранения этого места, защиты склона от сползания и спасения родников.