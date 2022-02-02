Как коронавирус заставит вас платить мошенникам: Липовые штрафы и компенсации за болезнь

Мошенники в пандемию тоже работают удаленно - ищут жертв в интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России снова растет заболеваемость коронавирусом. А мошенники всегда держат нос по ветру: аферисты быстро смекнули, что пандемия - прекрасный способ заработать. И чем сильнее напуганы и растеряны потенциальные жертвы, тем проще их «развести». Рассказываем о самых распространенных «коронавирусных» способах обмана.

Уловка № 1:

Липовый кредит с помощью госуслуг

Человеку звонят от имени специалиста сайта госуслуг и предлагают привязать QR-код, который выдается при вакцинации, к его странице. Мошенники просят продиктовать код из СМС якобы для активации или привязки QR-кода. На самом же деле этот код вам присылает робот госуслуг, потому что жулики пытаются поменять пароль к вашему личному кабинету на портале. Вы называете код, и мошенники открывают ваш личный кабинет, получая доступ к персональным данным, в том числе серии и номеру паспорта. И потом на вас могут повесить липовый кредит.

На самом деле QR-код появляется в подтвержденной учетной записи госуслуг автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании. А сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.

Что делать:

Служба поддержки госуслуг уже разработала усиленную защиту для пользователей:

Перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код, а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта.

А вообще, если вам предлагают привязать QR-код к странице на госуслугах, просто положите трубку. Также не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью звонящего.

Сообщите о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала госуслуг по номеру: 8-800-100-70-10.

Уловка № 2:

«Наш очиститель спасет от вируса»

После появления коронавируса мошенники «изобрели» и спасающие от него чудо-средства. Одно из распространенных предложений - очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса.

- Наш очиститель фильтрует 99,9% частиц! - будут убеждать вас «разводилы». Только денежки платите.

Что делать:

Роспотребнадзор предупреждает: медицинских исследований, которые бы доказывали пользу увлажнителей или очистителей воздуха при профилактике вирусных инфекций, нет. Так что точно не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Уловка № 3:

«Вам положена компенсация»

Мошенники часто дурят, сообщая от лица государства о полагающихся выплатах всевозможных компенсаций в связи с COVID-19. Такая информация размещается в интернете. Чтобы получить компенсацию, вам предлагается перейти по ссылке, заполнить анкету и ввести данные с вашей банковской карты. Делается это якобы для того, чтобы перечислить вам деньги, но в итоге вы можете мигом потерять накопления.

Что делать:

Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные вашей карты. Помните, что при получении компенсаций и пособий от государства это не требуется.

Информацию о компенсациях проверяйте в официальных источниках. Также ее можно получить по номерам горячих линий.

Мошенники всегда держат нос по ветру. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уловка № 4

Штраф за нарушение самоизоляции

Мошенники наловчились рассылать липовые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение режима самоизоляции. Угрожают возбуждением уголовного дела. И вам предлагается немедленно оплатить штраф - по номеру телефона или карты.

Что делать:

На претензии о нарушении режима самоизоляции имеют право только сотрудники правоохранительных органов - и не через СМС, а лично, предъявив служебное удостоверение. Но и они не могут брать с вас деньги на месте - полиция только составляет протокол.

Уловка № 5:

«Ликбез» от жуликов

Еще один популярный способ обмана - рассылки через электронную почту, мессенджеры и соцсети. Как правило, жулики предлагают познакомиться со способами борьбы с возбудителем коронавируса, средствами защиты и т. д.

Например, вам могут предложить узнать, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена. И рядом - ссылка на мошеннический сайт, где собирают данные банковских карт.

По оценкам экспертов, россияне открывают «коронавирусные» письма в два раза чаще, чем обычные рассылки других жуликов.

Что делать:

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят вам в том числе в личные сообщения в соцсетях, и не открывайте подозрительные вложения в письмах.

Внимательно смотрите, с какого адреса пришло письмо. Например, письма от госуслуг заканчиваются так: @gosuslugi.ru. Если же вам пишут якобы от госуслуг, а после «собачки» (@) в адресе какая-то абракадабра, это мошенники.