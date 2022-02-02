Сервис «Авито» первым в России запустил авторизацию пользователей через Госуслуги

Верификация данных происходит через приложение «Госключ»

НАДЕЖНЫЕ СДЕЛКИ

Продавать и покупать товары в интернете стало еще безопаснее. Авито стал первым сервисом в России, запустившим верификацию аккаунтов через Госуслуги. Новая функция повысит степень доверия между пользователями, которые хотят что-то приобрести или продать онлайн. Ведь благодаря нововведению каждый клиент будет знать, что ту или иную онлайн-сделку проводит реальный человек.

Напомним, до появления новой функции пользователи платформы могли подтвердить свою личность с помощью паспорта. Также сервис предоставляет возможность защиты входа в аккаунт с помощью кода, который приходит по смс, второй вариант - пуш-уведомление.

- Новые технологии, которые мы внедряем, помогут пользователям Рунета чувствовать себя еще более защищено, - отметил Владимир Правдивый, генеральный директор Авито. - Останавливаться на этом мы не планируем. Намерены дальше развивать и внедрять различные новшества, чтобы каждый, кто пользуется сервисом, чувствовал безопасность и защищенность, начиная с момента регистрации и заканчивая завершением сделки.

Для верификации вам понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Аутентификация данных происходит через приложение «Госключ».

- Как только данные того или иного пользователя будут подтверждены, в его профиле появится отметка о наличие аккаунта на Госуслугах. Такие меры существенно снижают вероятность мошенничества и недобросовестных действий, - считает Олег Парк, заместитель руководителя Минцифры РФ.

Он отметил, что появление подобной функции на «Авито» - первый и уверенный шаг в эксперименте по синхронизации агрегаторов с порталом Госуслуг. В пилотном проекте, который запустило Минцифры РФ, запланировано участие и других сервисов. На данном этапе выбрано десять компаний, ответственных за работу двенадцати сайтов и приложений.

ВАЖНО

Как пройти верификацию

1. Вам понадобится обновленное приложение Авито (ios 118 версия и android 120.5 версия). Если не удается сейчас скачать обновление, не паникуйте. Такая возможность появится чуть позже. В компании пояснили, что сперва обновление будет доступно устройствам на базе iOS, опция для пользователей android-устройств будет появляться постепенно.

2. Подтвердите свою учетную запись на Госуслугах, если еще это не сделали.

3. Скачайте приложение «Госключ». В нем будет проверяться учетная запись на Госуслугах.

После успешной верификации в вашем профиле появится отметка, что аккаунт привязан к Госуслугам. Это произойдет в течение 24 часов. При этом пользователи, которые по каким-то причинам не захотят проходить верификацию, как и прежде смогут пользоваться сервисом. Никакие ограничения «Авито» вводить не будет. Новая услуга - дополнительная возможность подтвердить подлинность профиля и увеличить безопасность онлайн-сделок.