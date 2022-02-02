Алла Пугачева признавалась Листьеву, что покупала телеэфир

В истории «Темы» было несколько ведущих, но самым популярным, конечно же, был Влад Листьев, который эту программу и придумал. Фото: Николай МАЛЫШЕВ/ТАСС

ПРО РАСИЗМ, ФЕМИНИЗМ И СМЕНУ ПОЛА

31 января 1992 года на телеканале «Останкино» (ныне - Первый) показали первый выпуск передачи с простым названием «Тема». Созданное Владиславом Листьевым ток-шоу было внятным, полемичным и в меру интеллигентным.

Постсоветское ТВ только начинало набирать обороты, но опыт «Взгляда» показал, что зритель хочет обсуждать острые вопросы. Так Листьев и создал «Тему», где реализовался именно как журналист, а не ведущий или продюсер. В чем же был секрет успеха шоу и почему его так любили? Об этом мы поговорили с режиссером программы Татьяной Дмитраковой, работавшей с Листьевым.

- Многие темы были не просто экзотическими, но шокирующими, - вспоминает Дмитракова. - Например, была программа, посвященная операциям по смене пола. И это не было эпатажем. Был сбежавший из дома мальчик из деревни, инсценировавший самоубийство: оставил вещи на берегу и как будто утонул. После этого переехал в Москву добиваться от медицинских чиновников, чтобы ему сменили пол. Добился. Влад вытащил его на интервью. Хотя вы понимаете, что в 90-е в таком сложно было признаваться... Еще одна памятная программа называлась «Мапулечки» - она была посвящена отцам, которые при разводе настойчиво требовали от суда оставить детей с ними. Так как считали, что имеют такое же право воспитывать детей, как и матери.

Феминизм, чайлдфри, алкоголизм, лишний вес, пластические операции, мигранты - все это было в «Теме». Жизнь без купюр. Программа была настолько свободно дышащей, что без проблем в присутствии Джеймса Ллойдовича Паттерсона (темнокожего мужчины, сыгравшего негритенка в легендарной картине «Цирк») изучала вопросы расового неравноправия. Под цитаты Маяковского - «Белую работу делает белый, черную работу - черный».

НАСТОЯЩАЯ СТУДИЯ, А НЕ МАССОВКА

Говорят, что формат шоу Листьев мог подсмотреть у Фила Донахью, который вел похожий авторский проект с 1967 года.

- «Тема» не была заимствованием, - опровергает эту версию Дмитракова. - Была же, к примеру, передача «Двенадцатый этаж» на ЦТ в 1985 году. Тоже ток-шоу. Суть «Темы» была в том, что обсуждать можно все, даже самые шокирующие вещи. Мы обсуждали коллегиально, о чем можно поговорить, но темы в итоге утверждал Влад. Самое главное, зрители у нас не были массовкой - это были люди с разными точками зрения, которые открыто высказываются. Так появились завсегдатаи программы - в том числе сменившая потом Влада Лидия Иванова (мастер спорта по академической гребле стала после ухода Листьева ведущей «Темы». - Ред.).

В «Тему» часто приходили в качестве главных героев знаменитости. Федор Бондарчук и Мария Шукшина в 1992 году объясняли, что такое быть ребенком звезды. Константин Райкин с Андреем Макаревичем раскрывали тему «Таланты и поклонники».

- Какой-никакой, но это Союз, - говорила Алла Пугачева в «Теме» в 1993 году о развале СССР. - Если бы он был союзом нерушимым республик свободных, то едва ли смог бы развалиться. Но так сложилось. И все равно я хочу, чтобы у нас когда-нибудь был Союз. Людей добрых и дружных. Когда разваливался Союз, мне это звание (народной артистки СССР. - Ред.) почему-то было очень дорого. Я до сих пор несу его в своем сердце как самое главное.

В студии царила настолько доверительная атмосфера, что многие звезды готовы были откровенничать больше обычного - например, Алла Пугачева рассказала о вещах, о которых говорить было не принято. Фото: Олег БУЛДАКОВ/ТАСС

Не стесняясь, говорила Алла Борисовна в «Теме» и о том, как покупала эфирное время под свои «Рождественские встречи».

- Да, я покупаю время, и это достаточно дорого для меня, - признавалась Алла Борисовна. - Заключаю контракты. Но тем артистам, которые со мной дружат, честно говорю: можно купить эфирное время, если ты понимаешь, что нужен зрителям. А можно заплатить любые деньги, найти спонсоров, но это окажется ни к чему...

«ВЛАД НЕ БЫЛ ГАДКИМ»

Почему звезды были так откровенны в этом шоу? Во многом это было связано с личностью ведущего.

- Влад не был профессиональным тележурналистом, тогда не было школы телеведущих, - рассуждает Татьяна Дмитракова. - Но он был популярным человеком, поэтому все к нему с удовольствием шли. Влад был интересным и не был «гадким», как, например, Отар Кушанашвили (в то время эпатажный журналист был заводилой в шоу «Акулы пера». - Ред.). Он мог задавать острые вопросы, но делал это вежливо, без злобы, изобличить никого не хотел. Целью было понять, разобраться. Он умел молчать и слушать - ценнейшее качество интервьюера. Не опережать события, дать человеку сказать то, что он хотел. Это было важно.

После того как Листьев покинул программу, ведущей стала выше упомянутая Лидия Иванова, затем журналист Дмитрий Менделеев, а после режиссер Юлий Гусман. «Тема» выходила до марта 2000 года, после чего была закрыта.