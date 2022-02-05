Кемаль Ататюрк, Теодор Драйзер и Бернард Шоу получали деньги от Сталина

Четверть века на главу Советского Союза наседали зарубежные литераторы первой величины. Фото: Zeitung Photo/Global Look Press

Иосиф Джугашвили не любил оставлять долги. И сам давал в долг неохотно. Но четверть века на главу Советского Союза наседали зарубежные литераторы первой величины. А также их весьма меркантильные близкие. Все они желали получить гонорары. За те книги, что издавались в СССР.

Турецкий гамбит

Вокруг гонораров первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка развернулась борьба авторитетов в советском политбюро.

Работы этого деятеля турецкого национально-революционного движения издавались в Советской России немалыми тиражами в 1920-е годы. И не так важно, что никакой литературной ценности они не представляли. Главное, сам турецкий лидер и его советские друзья считали иначе.

Турецкий лидер Ататюрк наседал на Сталина с просьбами о гонорарах. Фото: Raimund FRANKEN/Global Look Press

Заместитель наркома иностранных дел СССР Лев Карахан летом 1927-го писал генеральному секретарю Иосифу Сталину.

«Госиздат готов взять на себя издание книги Кемаля, однако отказывается платить просимый им гонорар, - возмущался Карахан. - Первоначальная цифра шла от 150 тысяч до 300 тысяч лир (примерно столько же рублей). Кемаль заинтересован в издании своей книги не столько политически, сколько материально».

Второй человек в советском МИДе давит на Сталина вот так: «Думаю, вам не стоит скупиться в данном случае».

И правда, чего скупиться?

Но турок не желал останавливаться. Карахан телеграфирует Сталину о новых писательских достижениях Ататюрка. Оплату которых снова должен взять на себя СССР.

Сталин вошел в положение. Глава Турции получил свое.

Еврейское счастье

Широка была советская душа. Великого еврейского писателя Шолома Алейхема в СССР издавали гигантскими тиражами. Сам классик ушел в лучший мир в 1916-м. А вдова его в Нью-Йорке скучала по отчислениям из СССР.

85 лет назад завотделом печати ЦК Борис Таль писал товарищам Сталину и Ежову, что жена товарища Алейхема Ольга Рабинович «просит оказать ей матпомощь ввиду ее болезненного состояния и отсутствия средств на лечение».

Писавший в основном на идиш Шолом Алейхем оставил не только книги, но и как минимум трех детей, на содержание которых вдова просила деньги у Сталина. Фото: Wikimedia Commons

Она взывает к вождю о помощи.

«Я получила гонорар в 1260 долларов. Но прошло два года, я все время болею, деньги прожиты, и я стою перед нуждою, - скорбит Рабинович. - Помогая мне в этом, Вы только платите долг Рабочего Народа своему самому любимому народному писателю».

Ну как перед таким напором устоять? Новый транш после визы Сталина ушел в Нью-Йорк - для помощи бедной Рабинович-Алейхем.

Американский пирог

Теодора Драйзера в СССР любили. А Сталин его, как принято считать, уважал. Но гонорары за миллионные тиражи Советы платить американскому классику не спешили. 77 лет назад он написал послание товарищу Сталину, где едва сдерживался.

Теодора Драйзера в СССР охотно печатали, но деньги автору «Американской трагедии» зажимали.

«Во время пребывания в России я посетил большое русское издательство в Москве, - сообщал Драйзер. - Узнал, что большое количество моих книг печаталось в довольно больших тиражах. Мне должны были перевести две тысячи долларов, которые я, однако, так и не получил».

Американский классик, упирая на то, что он много лет в США отстаивал справедливость социальных преобразований в России, взывал к Сталину:

«Мой прежний и весьма твердый доход сократился, сделав мои финансовые дела неприглядными. Мне 72 года, моя трудоспособность не является такой, как 10 лет назад. Прошу вас соблаговолить рассмотреть это дело, чтобы полагающаяся мне сумма была переведена».

Постановление ЦК о перечислении денег Драйзеру было принято через неделю после получения письма.

Английский туман

72 года назад советский посол в Великобритании Георгий Зарубин сообщил Иосифу Сталину про незавидное положение великого английского писателя Бернарда Шоу:

«Бернарду Шоу мог бы быть выплачен гонорар за однотомник в размере 92 тысяч рублей и за постановку пьес в СССР 750 тысяч рублей».

Бернард Шоу недоумевал: почему в Советском Союзе ему не платят за многочисленные постановки «Пигмалиона»? Фото: KEYSTONE Pictures/Global Look Press

По настоянию главы российского диппредставительства в Лондоне председатель Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) Ваган Григорьян предлагает Сталину, «учитывая дружественное отношение Шоу к Советскому Союзу, разрешить перевести Б. Шоу гонорар за издание его произведений и за постановку его пьес в СССР в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (213 тысяч рублей)».

Сталин дает добро. И 22 августа 1949 года в Лондон уходит телеграмма, где послу Зарубину разрешается выплатить звезде мировой литературы и драматургии Бернарду Шоу именно 10 тысяч фунтов.

Долги скорбные

При жизни Сталина не получил 75 тысяч рублей за 5 вышедших в СССР романов британец Джеймс Олдридж. Не выплатили 9 тысяч и его соотечественнику Герберту Уэллсу за два издания. И англичанин Джон Пристли «пролетел мимо кассы» с 8 тысячами.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему СССР отказывал в гонорарах зарубежным авторам

Сначала Российская империя, а потом и Советский Союз не присоединились к Бернской конвенции от 1886 года, где определялся порядок оплаты гонораров писателям при переиздании их книг на иностранных языках в других государствах. Потому СССР много лет издавал популярных авторов без их согласия и без выплаты причитающихся им денег.

НАША СПРАВКА

Выплаты другим авторам

70 лет назад, в мае 1951-го, бразильскому писателю Жоржи Амаду за книгу «Красные всходы» после письма Сталину от Григорьяна было перечислено 22 185 рублей.

В феврале 1952-го турецкому поэту Назыму Хикмету за сборник «Избранное» начислен гонорар 72 740 рублей.

В августе 1952-го датскому писателю Мартину Нексе выплатили 104 850 рублей за вышедшие за 4 года в СССР трехтомник, однотомник и сборник рассказов и статей.

В декабре 1952-го французскому классику Луи Арагону начислили 20 000 рублей за опубликованный в Советском Союзе роман «Коммунисты».