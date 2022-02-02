Лобода встречается с женатым украинским миллиардером

На 39-летие Лободы ее возлюбленный организовал в Арабских Эмиратах роскошную вечеринку стоимостью 15 млн рублей. Столы накрыли прямо в пустыне. Именинница щеголяла в прозрачном платье. Фото: lobodaofficial/Instagram

Украинская певица Светлана Лобода рвет рейтинги популярности в России, а также пытается осваивать зарубежье. Свою личную жизнь исполнительница хита «Твои глаза» держит под замком. Однако журналисты выведали, кому удалось покорить ее сердце.

Бывший любовник подсылал бандитов

Прежде чем стать звездой, Светлана прошла огонь и воду. Начинала она как солистка в знаменитой в 2000-х группе «ВИА Гра» вместе с Верой Брежневой и Надеждой Грановской. За плечами Лободы участие в 2009 году в конкурсе «Евровидение» от Украины, на котором она заняла 12-е место. Когда в чартах выстрелил ее хит «Твои глаза», Светлана начала осваивать российский рынок. Сегодня она - самая высокооплачиваемая певица в нашей стране. В новогодние праздники стоимость ее выступления на корпоративе доходила до 10 - 15 миллионов рублей.

Себя Светлана долгое время позиционировала как женщину сильную, одинокую, которая всего добивается сама. Лобода встречалась со своим бывшим продюсером Александром Ширковым. Когда певица решила от него уйти, он пытался ее удержать, угрожал и даже присылал к ней бандитов.

- Я говорила, что мы расходимся, по-другому быть не может. Это закончилось бандитами, которые приезжали ко мне, мужчины с поломанными ушами, и требовали, чтобы я угомонилась, простреливали мою машину, - рассказывала Светлана в интервью.

Старшую дочь Еву артистка родила от танцора Андрея Царя. Отца младшей дочки Тильды звезда скрывает. Фото: lobodaofficial/Instagram

У певицы есть две дочки. Отца первой, десятилетней Евангелины, она не скрывает. Артистка родила Еву от первого мужа, танцора Андрея Царя. С ним Лобода рассталась в 2014 году. Кто отец второй дочери, она не раскрывает. В 2017 году Светлана частенько появлялась на мероприятиях с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Когда в марте 2018 года СМИ сообщили о беременности Лободы, то приписали отцовство ее ребенка Тиллю. Тем более что родившейся дочке она дала созвучное имя Тильда. Но потом отношения с рокером сошли на нет.

Король duty-free

Любимым мужчиной Светланы называют миллиардера Артура Гранца. Фото: kliker400/Instagram

Слухи о том, что сейчас у певицы есть богатый воздыхатель, ходят уже давно. Его имя впервые попало в прессу этой весной, когда Светлана была замечена на Кипре рядом с состоятельным мужчиной во время празднования его 50-летия. В поклоннике звезды журналисты узнали миллиардера Артура Гранца.

Гранц - фигура весьма колоритная. Родился в российском Иванове, но юность провел в Белоруссии. После развала СССР получил паспорт этой страны, окончил университет в Минске. Свою карьеру предпринимателя начинал с поставок продуктов. С 2006 года основной бизнес вел на Украине. Гранц зарегистрировал свою компанию BF Capital, которая владеет всеми его активами, включая недвижимость и сеть магазинов duty-free в аэропортах Украины, Армении и Грузии. Кроме того, он владеет базирующейся в Швейцарии компанией оптовой торговли сельскохозяйственной и нефтехимической продукцией Mimier Holding. В 2010 году взял в управление сеть ювелирных магазинов, работающих под названием Ziko. А в 2016 году приобрел магазины duty-free в аэропорту Минска («Белмаркет Дюти Фри»). Расширяя горизонты бизнеса, Гранц попутно стал издателем журнала «Forbes Украина».

Каким образом избранник Лободы сколотил свой первоначальный капитал, остается только гадать. В открытых источниках намекали на некие финансовые схемы с невозвратом госкредита в 500 миллионов долларов. «Юрушeв (еще один украинский олигарх. - Ред.) и Грaнц в свое время влaдeли «Злaтoбaнкoм», кoтoрый oбaнкрoтилcя пocлe тoгo, кaк пoлучил oт Национального банка Украины рeфинaнcирoвaниe в рaзмeрe пoчти 800 миллиoнoв гривeн. При курce 8 гривeн зa дoллaр», - сообщали украинские СМИ, намекая, что свой бизнес предприниматель сумел развить благодаря высоким украинским покровителям, не без помощи административного ресурса выигрывая конкурсы на получение площадей под торговлю.

Щедрый поклонник

Несмотря на серьезность и размах своего бизнеса, Артур Гранц способен на сантименты. Его называют щедрым мужчиной. На прошлый день рождения Светлана похвасталась в Инстаграме кольцом с большим бриллиантом за полтора миллиона долларов. По слухам, это был подарок миллиардера. В этом году на ее 39-летие избранник певицы организовал для Лободы роскошный праздник в Арабских Эмиратах. Специально для вечеринки пустыню украсили шатры, светящиеся гирлянды, столы с черной икрой и шампанским по 10 тысяч рублей за бутылку и сцена, на которой выступали музыканты, гимнасты, танцоры. «Праздник полностью оплатил неравнодушный друг Лободы - олигарх Артур Гранц», - утверждал телеграм-канал «Курятник». Пир, стоивший кавалеру Лободы около 15 миллионов рублей, завершился фейерверком с надписью на огненном круге: «Я люблю тебя».

Поговаривают, Гранц оплачивает любые капризы звезды и буквально купает ее в деньгах. Возит артистку на праздники к влиятельным друзьям. Считается, что благодаря его поддержке Светлана чувствует себя уверенно в материальном плане даже в непростое для музыкантов время пандемии. Лобода может диктовать условия организаторам своих выступлений. А также позволяет себе люксовые отели, отдых на эксклюзивных курортах, брендовые вещи и украшения. Недавно певица сообщила, что стала владелицей дома в Европе на берегу моря. По слухам, именно Гранц помог звезде купить недвижимость у моря и обеспечивает ей шикарную жизнь. Но жениться на Светлане миллиардер пока не может по объективным причинам.

Семья в Израиле

Как сообщили «КП» люди из окружения Лободы, Артур Гранц уже многие годы женат, в браке у него есть дети. Однако сведения о своей семье олигарх засекретил, как говорят, чтобы обезопасить родных.

- Сейчас на Украине Артура Гранца нет. По моим сведениям, он живет на испанском курорте Марбелья, там у него вилла, - рассказал «КП» человек из окружения певицы. - С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. И о «неземной любви» говорить рано. Он женат, не в разводе. Но и с женой не живет. Хотя со своей семьей отношения поддерживает. Регулярно говорит с ними по телефону, возможно, периодически к ним ездит. Говорят, Гранц не разводится, потому что на жене зарегистрирована часть его активов. И устраивать дележку имущества никому не надо. Всех все устраивает. Он ведет свободный образ жизни. Но о семье не забывает, участвует в жизни детей. К Лободе относится очень хорошо. Помогает ей и дает возможность хорошо зарабатывать. Во многом по его протекции она получает приглашения выступить у украинских олигархов. Например, пела этой осенью в гольф-клубе Киева на юбилее друга и партнера Гранца, скандально известного олигарха Павла Фукса. Не скажу, что дело идет к свадьбе. У него на первом месте работа, никакого бурного романа нет. По ее мнению, он ее мужчина. А что у него в голове - не залезешь.

Певица в недавнем интервью подтвердила, что у нее есть любимый мужчина, очень влиятельный.

- Он старше меня, очень мудрый, понимающий. Я чувствую себя с ним девочкой... Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю, в первый раз сказала: я уступаю, - кокетливо призналась Лобода. - Ради этих отношений я недавно переехала в Европу. Только от концертов не отказалась.

Певица сообщила, что ее старшая дочка осталась в Москве с бабушкой (ее мамой), а Светлана с младшей дочкой большую часть времени проводит в Европе. В Россию на заработки она приезжает чаще, чем на Украину.

- Мы сейчас живем в Европе у моря. Катаемся на квадроциклах, ездим на самокатах по набережным. Просыпаемся утром, завтракаем - все у моря. У нас есть уже какая-то такая новая традиция, которую мы соблюдаем, - рассказала звезда.

По словам бывшего концертного директора Лободы Стаса Пшеницына, с Гранцем певица познакомилась уже после рождения дочки Тильды. Так что не он отец ее второго ребенка. Насколько серьезно у Лободы и ее возлюбленного, покажет время.

КСТАТИ

Требовала приглушить двигатели в самолете

Лобода признавалась: любимый мужчина хотел, чтобы она не работала. Но она уговорила его, сказав, что будет выступать просто для души, потому что вопрос заработка для нее остро не стоит.

- Не сомневаюсь, что у Лободы есть богатый поклонник, но она его не афиширует. Но она и до него не бедствовала, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - Раскручивала ее бывший продюсер Нателла Крапивина (Крапивина - фамилия мужа, а вообще ее папа украинский олигарх Вагиф Алиев, по слухам, человек, которому принадлежит половина Киева и который спонсировал мэра украинской столицы Виталия Кличко). Нателла вкладывала большие деньги в карьеру Лободы. Как только Светлана раскрутилась, стала довольно капризной девушкой. Известно, что она как-то в самолете попросила «приглушить двигатели», которые мешали ей отдыхать. Знаю, что для Лободы требовали, например, определенную температуру в гримерке. Когда приезжали администраторы, они прямо измеряли температуру в гримерке и, если холодно, заставляли дотапливать, если жарко - проветривать. Требовали обязательно перед каждым концертом новый чайник с предоставлением чека о покупке - мол, из старых Светлана не пьет.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Проходит в деле о контрабанде

Слова Лободы о полной идиллии, в которой она живет, несколько подпортили сообщения украинских СМИ, опубликовавшие компромат на ее предполагаемого возлюбленного Артура Гранца. В прессе его назвали «одиозным олигархом» и намекнули, что он имеет отношение к делу о контрабандных поставках на Украину партий импортного спиртного, сигарет, икры, шоколада и прочих товаров. Из-за этого он якобы был вынужден на время покинуть Украину и перебраться в Европу. Предполагается, что в Европе с ним и встречается Лобода.

«Согласно налоговому отчету предприятия BF & GH Travel Retail Ltd., которое тоже принадлежит бизнесмену Артуру Гранцу, он сбывает огромное количество не облагаемой налогом продукции, - сообщало украинское информагентство УНИАН. - BF & GH Travel Retail Ltd. владеет лицензией на продажу товаров в магазине duty-free в киевском аэропорту Борисполь. Иностранный товар, который продается в duty-free, не переходит границу. То есть он не растаможивается, соответственно не уплачивается ни акцизный налог при ввозе, ни НДС».

Покровителем duty free - бизнеса Гранца называют депутата Андрея Иванчука, соратника бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Он имеет партнерские отношения с Артуром, - рассказал информагентству народный депутат Андрей Холодов. - Именно с подачи Иванчука компании Гранца выбивали себе помещения в аренду в аэропортах по очень заниженным ценам». Впрочем, делать выводы и подозревать Гранца рано, поскольку никаких официальных сообщений от правоохранителей Украины мы не нашли.