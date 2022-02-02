Сын Фриске и Шепелева собирается переехать в США, где он родился

Платон Шепелев мечтает переехать в США. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам Инстаграма о заветной мечте своего старшего сына Платона. Оказывается, 9-летний мальчик мечтает переехать в Калифорнию. Телеведущий рассказал, что на днях Платон объявил: он начинает откладывать карманные деньги на свою мечту. Причем в планах Шепелева-младшего не просто уехать в Штаты, но и купить там дом.

- Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы, - поделился Шепелев, опубликовав кадр с младшим сыном Тихоном.

Подписчики Дмитрия оценили предприимчивость Платона, в свои юные годы уже задумывающегося о будущем. «Дмитрий не перестает нас удивлять своими милыми шутками», «О, дом в Калифорнии. Тоже начну откладывать», «Надо купить большую копилку», «Хорошая цель», - пишут фолловеры в комментариях.

Возможно, сын Шепелева задумался о переезде в США не случайно, ведь он родился в Америке. Певица Жанна Фриске родила Платона 7 апреля 2013 года в частном госпитале Майами. А в июне того же года стало известно, что у Жанны рак мозга. Незадолго до родов у артистки диагностировали глиобластому. Она не захотела тогда делать операцию, не желая рисковать здоровьем ребенка. А после рождения Платона было уже поздно: не помогли ни хирургическое вмешательство, ни химиотерапия. Певица скончалась в 2015 году, когда Платону было всего два года.

Младшего сына Тихона Дмитрию родила дизайнер Екатерина Тулупова. Фото: Инстаграм.

В марте 2021 года Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Младшего сына Тихона ему родила дизайнер Екатерина Тулупова. Пара также воспитывает дочь Екатерины Ладу, появившуюся в ее предыдущем браке. Тулупова тепло относится к Платону, она заменила ему маму и воспитывает сына Жанны Фриске с любовью, как и свою собственную дочь.

Недавно певица Анна Семенович рассказала о своем последнем разговоре с Жанной Фриске. Уже тяжело больная на тот момент подруга посоветовала Анне обязательно родить ребенка. Жанна обожала сына Платона и была уверена, что когда-нибудь снова станет мамой. Фриске рассказала Семенович, что они с Шепелевым хотят еще одного ребенка.

- Она мне говорила: «Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне». Говорила, что они с Димой хотели еще одного ребенка. Она была полностью уверена, что выздоровеет, - рассказала артистка.