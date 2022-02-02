В США отменили День сурка

День сурка отмечают аж с 1887 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в США должен отмечаться ежегодный День сурка. Согласно поверью, поведением грызуна определяется близость наступления весны: если он не увидит своей тени из-за пасмурной погоды и спокойно покинет свое убежище, то весна будет ранней, а если 2 февраля будет солнечно, и сурок, увидев свою тень, испугается и вернется в нору, то впереди еще полтора месяца зимы.

Таких сурков-предсказателей в Америке несколько – Панксатонский Фил, Шубенакадский Сэм и другие. Эти клички переходят от одного сурка к другому по наследству, поскольку эти лесные млекопитающие редко доживают до 10-летнего возраста, а официально День сурка отмечают аж с 1887 года.

Вот и один из таких сурков, Меллтаунский Мэл не дожил до очередного ежегодного триумфа: согласно некрологу, размещенного на его официальной странице в Facebook, он умер всего за два дня до праздника. На поиск другого у мэрии города Меллтаун в штате Нью-Джерси, где и прожил свою короткую, но насыщенную жизнь и этот Мэл, времени не было. Праздник там решено было отменить.

- Мы будем усердно искать нового предсказателя. – говорится в сообщении. – А пока, пожалуйста, следите за прогнозами его собратьев.

Это не первая смерть сурка-«метеоролога» на рабочем месте. В 2014 году тогдашний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уронил сурка Чака из зоопарка на острове Статен-Айленд. Через несколько дней животное скончалось.

Чак считается официальным сурком-предсказателем Города Большого Яблока, каждый мэр всегда принимает участие в праздновании Дня сурка. Но в том году очередному Чаку определенно не повезло.