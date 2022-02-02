США не планируют отправлять своих военных на Украину

Псаки заявила, что у США нет планов применения своих вооруженных сил на территории Украины Фото: REUTERS

В ходе очередного пресс-брифинга официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что у США нет планов применения своих вооруженных сил на территории Украины.

Таким образом она отвергла намерения Вашингтона оказать Киеву поддержку в виде отправки в Украину своих военных в случае так усердно навязываемой Западом в последнее время и в том числе по этой причине ставшей мифической потенциальной агрессии России против своего соседа.

Заявление Псаки прозвучало в унисон со словами ее коллеги из Пентагона, пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, подтвердившего накануне, что даже у него нет никакой информации, касающейся возможной переброски военных Армии США в Незалежнюю.

Все это не отменяет других вашингтонских планов: 29 января президент США Джо Байден объявил, что американские военные будут переброшены в страны НАТО, расположенные на территории Европы. Украина членом этого военного альянса не является.