Пациенту с коронавирусом доставляли наркотики прямо в больницу

Cейчас по данному факту проводится проверка Фото: Артем КИЛЬКИН

Несколько дней назад в приёмное отделение одной из московских больниц принесли посылку для пациента с коронавирусом. Посетитель оставил пакет и быстро покинул медицинское учреждение. После его ухода сотрудники больницы попытались передать посылку пациенту, которому она предназначалась. Но вскоре удалось выяснить что больной выписался меньше суток назад. Своего номера телефона он медикам не оставил, как и тот, кто принёс в больницу посылку для него.

Сотрудникам отделения пришлось открыть пакет, какая-то информация о владельце могла быть внутри. Но вскрыв посылку, они обнаружили совсем не то, что ожидали. В пакете находился маленький свёрток с подозрительным веществом. Об этой находке медики сообщили в полицию. Вещество изъяли и направили на экспертизу.

— Поступило сообщение из ЦКБ РЖД, где на лечении с коронавирусной инфекцией находился 37-летний житель Москвы. По информации от сотрудников больницы, ему принесли посылку, в которой было обнаружено неизвестное вещество. В результате проведенных исследований установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство - МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), — сообщил источник kp.ru

Cейчас по данному факту проводится проверка, а полиция разыскивает бывшего пациента больницы, чтобы получить его объяснения. Оперативники подозревают, что такая посылка могла быть далеко не единственной.