Можно, я подарю тебе жизнь?

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Напомню, в нем у главной героини (ее играет Любовь Аксенова) отказывают почки, врачи считают, что она проживет не более трех месяцев, и за это время успешной совсем еще молодой женщины необходимо найти донора.

ОЧЕРЕДЬ В 9500 ЧЕЛОВЕК

В сериале напоминают о законе, который регламентирует пересадку органов, который с небольшими изменениями действует аж с 1992 года. По нему, живым донором может стать лишь человек, находящийся в генетической связи (т.е. состоящий в кровном родстве) с реципиентом (получатель органа). По сюжету героиня, обращается к родственникам (отец, мать, два брата и сестра), которые по разным причинам не горят желанием делиться своей почкой и рисковать жизнью во время операции. Были и криминальные варианты. Но благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии, России удалось декриминализировать эту сферу.

А обратный отсчет времени никто не отменял. В итоге героиню спасет чужой человек, но операцию пришлось делать за границей и очень дорого.

С каждым годом в России растет количество операций по пересадке органов и медучреждений, их практикующих. Но параллельно растет и количество людей, нуждающихся в подобных оперативных вмешательствах. Как следует из публичного отчета ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им В.И. Шумакова» Минздрава России, в 2019 году было проведено 2 427 трансплантаций, но в листе ожидания по состоянию на 2020 год находилось более 9 500 человек! К сожалению, многие граждане не доживают до момента, когда до них дойдет очередь…

КАК У НИХ?

В некоторых Европейских странах (например, Нидерланды, Швеция, Испания) действует возможность стать донором для друзей и супругов. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся. В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека.

Успешным примером международной кооперации является фонд «Eurotransplant». Это некоммерческая организация, действующая как посредник исключительно в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В союз «Eurotransplant» входят восемь стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Принцип работы такого фонда очень прост. Допустим, в Австрии появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту в собственной стране. Через базу данных организации выясняется, что орган подходит реципиенту из Словении. Далее орган транспортируется самолетом в специальном контейнере в Словению, где и проходит трансплантация.

Компьютерная программа Eurotransplant может мгновенно составить «список соответствия» для каждого доступного органа. Этот список совпадений создается на основе заранее определенных правил, которые учитывают такие факторы как совместимость по медицинским показателям, время проведенное в списке ожидания и относительная срочность. В 2020 году 21,4% от всех трансплантируемых трупных органов на территориях стран-участниц Eurotransplant, были проведены через границу государства.

Scandiatransplant – еще одна аналогичная европейская некоммерческая организация по обмену органами, в нее входят шесть стран: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Эстония.

КАК СПАСТИ ТЫСЯЧИ РОССИЯН

В качестве одного из шагов к увеличению числа успешных трансплантаций Дмитрий Давыдов предлагает расширить круг лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров. Самым распространенным видом живого донорства является пересадка почки, когда в результате операции донор и реципиент могут жить нормальной жизнью с одной функционирующей почкой. По такому же принципу практикуется также и пересадка доли печени. Однако ограничение (в России живым донором может стать лишь человек, имеющий генетическое родство) существенно сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения жизни близкого человека.

Конкретные предложения, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение:

1. разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года;

2. разрешить донорство между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка;

3. разрешить донорство между родителями и их приемными детьми.

Этот шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством.

Еще одно предложение Дмитрия Давыдова для улучшения ситуации с донорством – это международное сотрудничество в плане взаимной передачи трупных органов. В России, как и во многих европейских странах, разрешена трансплантация трупных органов по принципу презумпции согласия. Небольшое пояснение: это означает, что изъятие подходящих к трансплантации органов и тканей после диагностирования смерти мозга разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не зарегистрировали свое несогласие.

Россия может выступить инициатором создания международной организации, подобной Eurotransplant и Scandiatransplant. Для этого нужно предложить странам, с которыми у России уже есть связи в области здравоохранения, стать участниками. Учитывая относительно высокое качество российской медицины на Евразийском пространстве и возможности в сфере информационных технологий, автор уверен, что поддержка такой инициативы на международной арене обязательно найдется. Финансирование деятельности такого международного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов.

Выгода всех этих предложений для России очевидна. Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой ежегодно зависят жизни тысяч граждан.

В таком тонком вопросе без участия государства не обойтись. Дмитрий Давыдов надеется, что его предложения получат поддержку и войдут в новый Федеральный закон, проект которого начали обсуждать год назад.

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