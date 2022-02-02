Незамещенные: Почему Россия до сих пор сильно зависит от импорта

Если с продуктами питания импортозамещение получилось, то умная техника в России по-прежнему только импортная. Фото: Shutterstock

К программе импортозамещения есть большие вопросы. Во время пандемии выяснилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, границы были закрыты, а доставлять товары стало сложнее. С другой, доля импортной продукции резко выросла. Почему так произошло? И что делать, особенно в преддверии очередных санкций?

ПРОДУКТЫ ЕСТЬ, ТОВАРОВ - НЕТ

Начнем с плюсов. Продуктами питания наша экономика снабжает россиян исправно. Доля заграничной еды за годы импортозамещения снизилась. Где-то до нуля, где-то небольшие поставки еще остались. В среднем на полках магазинов лежит 23% зарубежных продуктов.

Совсем другая ситуация - с непродовольственными товарами. Как подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата, доля импорта в этой сфере за 9 месяцев прошлого года выросла с 49 до 53%. А в общем и среднем доля зарубежных поставок (если брать продукты, товары и услуги) в нашей экономике составила 40%.

РОСТ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Рост доли импорта объясняется несколькими факторами. Во-первых, подорожание заграничных товаров. К примеру, только пальмовое масло выросло в цене почти на 60%. А наши компании закупают его примерно на миллиард долларов в год. Кроме того, сильно подорожала электроника, бытовая техника и все, что относится к автомобилям. Это связано как с нехваткой микрочипов на мировом уровне, так и с подорожанием в разы трансграничных перевозок.

Во-вторых, развитие глобальных маркетплейсов. Покупать товары за рубежом стало сильно проще. Пандемия только подстегнула процессы онлайн-торговли. В итоге доля импортной продукции в «корзине» каждой российской семьи стала больше.

В-третьих, непоследовательность российской программы импортозамещения. С одной стороны, чиновники поощряли на словах производство отечественных аналогов. С другой, почти никак не препятствовали приходу иностранной продукции на наш рынок (пармезан - исключение из правила). А та в условиях идеальной конкуренции пока побеждает российскую. Может, это и правильно с точки зрения розничного потребителя и даже крупного завода, модернизирующего производство. Но предприниматели констатируют, что в таких условиях не видят смысла что-либо импортозамещать.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 2.0

В правительстве в 2020 году приняли программу импортозамещения 2.0. Там немного изменили подход. Составили перечень оборудования и товаров, которые нужно заместить. И предоставили отечественным производителям преференции для участия в государственных тендерах.

Кроме того, как отмечают эксперты, большая проблема в том, что для производства уникальной высокотехнологичной продукции российский внутренний рынок слишком маленький. Компаниям изначально нужно ориентироваться на экспорт. Тогда внутренний рынок сам по себе заместит импорт. Ведь если отечественный продукт будет конкурентоспособным за рубежом, то и внутри страны станет пользоваться спросом.

Кстати, этим в правительстве уже занимаются. За прошлый год объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился на 36% - до $191 млрд. Это самый большой рост за последние годы. Тем не менее потенциал в этой сфере большой. По данным Росстата, в России всего 2% предприятий страны что-то экспортируют. Для сравнения, средний показатель в мире - это 10 - 15%.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ЦЕНАХ

Тем не менее, пока зависимость от импорта у нас большая, это отражается и на наших кошельках. Как неоднократно в прошлом году говорили в Центробанке, российская инфляция стала следствием зарубежной. Цены из-за пандемии и запуска печатного станка в США, Европе и Азии стали расти во всем мире. А поскольку мы зависим от импортных поставок во многих сферах, то и подорожало на наших полках тоже почти все. И, скорее всего, будет дорожать дальше.

- К примеру, рост цен на «пальму» связан со срывом контракта с Индонезией «истребители в обмен на масло», неурожаем этой культуры и повышением издержек на ее производство и транспортировку. А поскольку «пальма» в российской пищевке – «наше все», рост цен на молочку, кондитерку и прочие продукты, где она используется, неизбежен. О чем, кстати, уже предупредили молочники, - считает Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук

Напомним, как недавно сообщил Росстат, всего за три недели этого года цены в стране выросли почти на процент - это в четыре раза больше, чем за тот же период год назад. В Центробанке еще верят, что смогут сбить темпы инфляции до 5% в этом году. Но, скорее всего, в ближайшее время все же пересмотрят прогноз.