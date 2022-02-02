«Производители делают все возможное, чтобы выжать из ситуации максимум»: по экспорту меди Россия обойдет США и Китай

«Горнодобывающие компании делают ставки на Россию, где реализуются медные проекты на 15 миллиардов долларов», - с таким заголовком вышла в британской Financial Times статья, описывающая разработку Удокана - одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди.

«НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ВЕРХУШКУ ГОРЫ»

Удоканское месторождение в Каларском округе Забайкальского края было открыто еще в 1949 году. Это самый большой и самый северный район края, царство рек, гор, потухших вулканов и уникальных озер. Местность, приравненная к Крайнему Северу. Климат суровый, и до всего далеко. При этом масштаб месторождения требует создания здесь крупного промышленного предприятия со сложными современными технологиями переработки руды.

- Удокан стал высотой, которую советский Госплан, несмотря на сотни директив и постановлений, так и не взял с момента открытия. Мнения о причинах разнятся, но совершенно точно одним из барьеров для проекта стали условия освоения – отдаленный район на севере Забайкалья, высокогорье, высокая сейсмичность, вечная мерзлота и суровой климат – ниже 60 градусов в зимний период. Здесь до последнего времени практически не было необходимой для разработки транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, - рассказывал Комсомолке Валерий Казикаев, председатель совета директоров компании «Удоканская медь», которая входит в группу USM Алишера Усманова.

В 60-е годы даже рассматривался вариант «вскрыть» месторождение при помощи ядерного взрыва. До этого, слава Богу, не дошло, но хотя, как пишет Financial Times

«С тех пор технологии и шагнули вперед… месторождение — в 400 км к северу от границы с Китаем в вечной мерзлоте Восточной Сибири — по-прежнему представляет собой серьезный вызов для геологов и инженеров. Необходимо снести всю верхушку горы и найти способ добычи и переработки сложной медной руды».

Однако все это стоит того. Медь активно используется в возобновляемых источниках энергии и электромобильной революции, это один из основных металлов так называемого четвертого энергоперехода, который призван спасти планету от катастрофических изменений климата. И Россия намерена стать одним из крупнейших производителей меди в мире.

«В горизонте 10-20 лет я думаю, что доля металлов, востребованных в «зеленой» энергетике, в российском экспорте должна расти более высокими темпами по сравнению с долей нефти и газа», — отмечает Юлия Бучнева, аналитик по металлам Fitch Ratings.

Компания Усманова приобрела лицензию на разработку Удоканского месторождения в 2008 г и форсировала разработку новых подходов к добыче. По словам самого Усманова, инженеры «разработали и запатентовали уникальную технологию переработки, благодаря которой извлечение меди из удоканских руд стало не только возможным и рентабельным, но и более экологичным по сравнению с пирометаллургическим методом. Сегодня "Удоканская медь" быстрыми темпами завершает строительство первой очереди горно-металлургического комбината, оно должно завершиться к концу года». Для разработки рудника потребуется около 7 миллиардов долларов инвестиций. К 2026 году компания намерена довести годовой объем производства до 400 000 тонн меди.

«На данный момент таких крупных проектов, как этот, не предвидится», — отмечает Валерий Казикаев. «По объемам производства мы войдем в десятку крупнейших производителей меди в мире».

УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД – ТОЛЬКО ВВЕРХ

По данным Минприроды России, страна обладает большими запасами меди, чем любое другое государство, за исключением Чили и Перу, занимающих первое и второе место в мире по добыче красного металла. Новые проекты, а также наращиваемая добыча меди на имеющихся в России рудниках, позволят стране повысить годовой объем производства более чем вдвое до уровня свыше 2 млн тонн к 2030 году и стать четвертым по величине производителем в мире, обогнав США и Китай. Это значит, что Россия будет играть гораздо большую роль на рынках меди. Александр Черных, глава Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов, считает, что Россия будет экспортировать примерно на 700 000 тонн меди больше ежегодно.

По оценке Казикаева, при текущих ценах на медь инвестиции окупятся примерно через десять лет. «Удоканская медь» рассчитывает выйти на уровень безубыточности при половине текущей цены, что, по словам представителей компании, дает ей защиту от рыночных потрясений.

«Если мы заглянем на пять лет вперед и учитывая тенденцию движения мира к низкоуглеродной экономике, мы можем быть очень оптимистичны. Электрификация увеличивает долю меди в энергетических технологиях — ветровой, солнечной, электромобилях», — уверен Казикаев. «Мы прогнозируем некоторое снижение цен, но устойчивый тренд будет направлен только вверх».

Главный аналитик BCS Global Markets Кирилл Чуйко отмечает, что Россия станет одним из основных мировых поставщиков меди.

«Текущая цена на медь отражает неэффективность медных проектов в мире, в первую очередь геологические проблемы», — сказал эксперт. «Российские производители делают все возможное, чтобы выжать из сложившейся ситуации максимум».