Александр Масляков сделал заявление о тяжелой болезни

Александр Масляков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Масляков записал видеообращение, в котором сообщил о болезни. Из-за недуга бессменный ведущий КВН не сможет принять участие в съемках передачи.

"К сожалению, меня сегодня нет с вами. Коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего", - обратился Александр Масляков к поклонникам.

Мэтр сообщил, что на первых играх его заменят известные участники КВН, а также те, кто хорошо знает проект и телепередачи. "И посмотрим, у кого как с ведением сложится все", - заявил Александр Васильевич. В своем послании он также поприветствовал новичков и старых участников программы.

Отметим, осенью 2021 года Александр Масляков рассказал, что собирается завершить карьеру. "Есть уже мысли об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться. Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются", - заявлял бессменный руководитель популярной программы.

Многие поклонники тогда обратили внимание на то, что телеведущий сильно похудел.

В редких интервью Масляков подчеркивает, что КВН уже давно стал частью его жизни. Легендарная программа прославила многих известных ныне юмористов, а популярность передачи не уменьшается уже несколько десятилетий.