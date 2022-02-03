Шумных соседей предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей

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Ужесточить наказание для шумных соседей в ближайшие месяцы постараются депутаты Госдумы. Сейчас разрабатываются поправки в КоАП и Жилищный кодекс, которые выставят на обсуждение во время весенней сессии. Закон о тишине принят в первом чтении летом 2021 года, а ко второму чтению планируется прописать механизм фиксации таких нарушений и определить ответственный орган.

- В конце февраля будем рассматривать. Сейчас мы собираем мнения регионов, экспертного сообщества. Контролировать уровень шума и выписывать штрафы должны местные органы самоуправления или органы МВД. Сейчас нам важно обозначить, кто будет фиксировать нарушение, - рассказал kp.ru Павел Качкаев, автор законопроекта, депутат Госдумы РФ.

Если в регионах вообще никак не обозначены нормы тишины, то в московском КоАПе есть статья «Нарушение тишины и покоя граждан…», где четко указано, что шуметь нельзя с 23.00 до 7.00. За нарушение даже положен штраф 1000-2000 рублей. Но в реальности ничего не работает.

Полицейские без прав

«Война» с соседями у меня началась три года назад. Двое молодых парней каждую пятницу приводят друзей в квартиру, включают музыку и устраивают буквально ночной клуб. Выпивают, нецензурно выражаются, поют в караоке. В моей квартире слышно каждое слово, как передвигаются стулья. Веселье может длится до 5 утра. Ребята приехали из Читы, сняли квартиру и не считают нужным слышать соседей. Нарушить их веселье не может даже полиция – в тамбуре железная дверь и нет звонка.

- Мы вас понимаем, но будить других людей, которые могли бы открыть дверь в общий тамбур, или ломать дверь не можем. Давайте составим ваше обращение по факту вызова наряда полиции, - отвечает сотрудник МВД.

Через пару недель приходит ответ из полиции, что «с соседями проведена профилактическая беседа». Но пьянки продолжаются, а я снова готовлюсь к бессонной пятнице. Снова вызываю наряд полиции, они составляют обращение, уезжают, потом присылают письмо про профилактическую беседу. У меня уже собралась стопка однотипных бумаг, а соседи даже, наверное, и не в курсе, что мы с полицейскими хотим сделать им замечание.

От отчаяния пишу во все структуры – в управление МВД, участковому по дому, в префектуру. В частной беседе участковый говорит, что у полицейских нет рычагов воздействия и полномочий штрафовать.

- Согласно КоАП Москвы мы не можем штрафовать. Мы отправляем письма с жалобами в префектуру, а они - нам. Помочь гражданам никак не получается, - признается участковый.

В советские времена участковые знали всех жильцов в доме, могли с легкостью прийти в любую квартиру. А сигналы от соседей были дополнительной информацией: благополучная семья проживает или нет.

После многочисленных жалоб участковому удалось попасть к моим шумным соседям.

- Ребята айтишники, всего по 25 лет. Да, водят подружек, друзей. Возраст такой. Но есть и хорошие новости – через месяц съезжают на новую квартиру. Попросил их не устраивать вечеринки до отъезда, - сообщил мне участковый.

Нужен не только закон

От одних шумных удалось избавиться – они, правда, съехали. Но как специально в квартире на этаж выше родился маленький ребенок. Отец с матерью постоянно ругаются, малыш плачет. Периодически слышен лай собаки – раньше ее не было. А последние пару месяцев у семьи появилась еще одна любимая традиция – ровно с 11.00 до 13.00 слушать песни 2000-х годов. Звук включают на полную мощность - порой кажется, что сольный концерт Джастин Тимберлейк дает на моей кухне.

- У нас музыка? Вы что-то путаете, - говорит сосед, когда я прихожу к нему.

После разговора музыка умолкает, но через несколько дней снова с гастролями приезжает Джастин Тимберлейк.

- Даже днем не должны шуметь. Допустимый уровень шума в квартире днем до 55 дБ (сопоставимо со звуком обычной человеческой речи) и ночью — до 45 дБ (не громче звука работающего холодильника). Для фиксации нарушения должен приехать специалист с оборудованием и сделать замеры. Шум может быть от строительных работ, от веселого времяпровождения, от музыки, от ругательств. Он имеет, как правило, временный характер, но с какой-то периодичностью. То есть даже, если специалист из префектуры или МВД, приедет в удобное для него время, то может не зафиксировать этот шум, - рассказывает юрист Александр Карабанов.

- Можно ли зафиксировать шум самостоятельно?

- Нужны подтверждения. Люди сейчас обращаются в частные конторы по замеру шума. Это, конечно, затратно. Потом обращаются к юристам, чтобы составить правильно заявление. И идут в суд, где требуют моральный ущерб.

- Но это надо столько усилий приложить...

- По факту, государство не предоставляет людям возможности доказать факт нарушения. Потому что норма о нарушениях есть, а как доказать - этого механизма нет. Если примут федеральный закон, где все нюансы пропишут и будет четко понятно, к кому обращаться, то это сильно облегчит жизнь людям, которым мешают жить соседи. Особенно это актуально сейчас, когда почти все работают из дома.

По данным из дежурных частей МВД, в месяц поступает около 15 тысяч жалоб от граждан по нарушениям тишины.

- Мы выезжаем на места в круглосуточном режиме. Однако зачастую полномочия сотрудников полиции ограничены, права составлять протоколы по нарушениям тишины нет. Фиксируем факт, берем объяснения, - рассказали в Управлении организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по городу Москве.

Эксперты считают, что ключевой должна быть не экспертиза об уровне шума, а все же нужно оценивать совокупность всех фактов, подтверждающих нарушение. И учитывать свидетельские показания.

- Если москвич страдает от шумового воздействия, он звонит в полицию и должен быть уверен, что приедет участковый и разберется. Нужно навести порядок в администрировании правонарушений, и заключить соответствующее соглашение между столичным правительством и полицией, - считает Лариса Картавцева, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Конкретно

Что будет в новом законе о тишине?

- запрет шуметь в жилых домах по всей России с 23.00 до 7.00,

- штраф за нарушение для физических лиц составит от 5000 до 50 000 рублей, а для юридических — от 50 000 до 150 000 рублей,

- штраф будут выписывать собственникам квартир за систематическое нарушение тишины - более двух раз в месяц,

- при несоблюдении правил кафе или другие заведения, которые расположены в многоквартирных домах (как правило, на первых этажах), могут закрыть на 90 дней.

В законопроекте говорится, что нарушением тишины не считаются шум от шагов и воды, а также плач ребенка.