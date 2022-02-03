Выпущенные к юбилею британской королевы бракованные сувениры резко возросли в цене

Подданным Ее Величества и туристам, которые приедут на торжество, предложат приобрести на память об этом событии сувениры Фото: REUTERS

В Великобритании полным ходом идет подготовка к празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Подданным Ее Величества и туристам, которые приедут на торжество, предложат приобрести на память об этом событии самые разные памятные сувениры. Большая часть из них заказывается и изготавливается в Китае.

В Поднебесной среди прочего была заказана состоящая из 10800 предметов партия чашек, блюдец и тарелок с портретом королевы и логотипом торжества.

И уже только в Великобритании было обнаружено, что на каждом из изделий в словах Platinum Jubilee (платиновый юбилей) есть ошибка. Производитель наштамповал неграмотные надписи, да еще и в двух вариантах – Platinum Jubbly и Platinum Jubblee.

Заказчик забраковал товар, но в утиль ничего не отправили – всю партию по себестоимости оптом скупила другая компания. Ее владельцы знают, что коллекционеры особо ценят подобного рода артефакты – с ошибками, опечатками или неожиданными дефектами.

Теперь все эти сувениры предлагают приобрести оптом за почти 32,5 тыс. фунтов стерлингов (порядка 3,3 млн. рублей). Многие уверены, что не то «юблейные», не то «юбилеейные» сувениры можно продать с десятикратной выгодой, сообщает thenationalnews.com.

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