Лев Лещенко отметил юбилей: дуэт с женой, Распутина на коленях и феноменально похудевшая Жасмин

Лев Лещенко с супругой Ириной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свой день рождения в первый день февраля Народный артист встретил на сцене: пока другие звёзды собирают пышные праздники в ресторанах, Лев Лещенко пригласил друзей в «Крокус Сити Холл». Мол, на девятом десятке быть в строю и петь для шеститысячного зала для него - лучший подарок. Да и коллеги с подарками расстарались: на трехчасовом концерте Лещенко поздравили десятки знаменитостей, перепевших под юбиляра известные хиты.

Не осталась в стороне и супруга именинника, 67-летняя Ирина Лещенко.

- Ирочка впервые решилась спеть со мной дуэтом. Не судите строго. Для неё это настоящий экстрим! - анонсировал мэтр.

Супруга, даром что никогда не выступала (по профессии она экономист), в свете софитов выглядела настоящей артисткой: на шпильках, в сценически эффектном пиджаке с блестящим декором. А пела, между прочим, живьём и ничуть не уступала голосистому мужу. «Перепела меня!», - подытожил Лещенко под дружные овации зала, в котором на первых рядах отметились Леонид Якубович, Бедрос Киркоров, Лариса Рубальская и Вячеслав Добрынин. Хиты последнего не раз звучали со сцены, а вот сам композитор выступить не смог. «Я болею», - объяснил он поклонникам.

Между тем, зрителей в этот вечер порадовала целая россыпь звёзд - не зря шоу назвали «Созвездие Льва»: старый друг юбиляра Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Игорь Крутой и Ирина Аллегрова, Геннадий Хазанов, Александр Малинин, Алексей Глызин, Александр Буйнов, Игорь Корнелюк, Александр Маршал, Николай Басков, Лариса Долина, которая на концерт приехала прямиком со съёмок нового шоу… Михаил Шуфутинский появился перед залом заметно похудевшим: рядом с молодой красавицей-женой Светланой Юразовой шансонье преобразился - занялся здоровьем, принялся регулярно ходить в спортзал и правильно питаться. Результат не заставил себя ждать: певец уменьшился почти вдвое.

Наташа Королева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, новые формы на юбилее Лещенко продемонстрировали сразу несколько артистов. Наташа Королева, которая в праздники жаловалась на побочку от «Оливье», отложившуюся на боках, быстро сбросила лишнее и блистала на сцене в брюках с высокой (и главное - узкой) талией. А певица Жасмин и вовсе произвела фурор, выйдя в составе трио с Алсу и Зарой: все три грации оказались одинакового размера. Последние месяцы, как признавалась артистка kp.ru, она активно худела, занимаясь с тренером и ограничивая себя в еде.

Жасмин и вовсе произвела фурор, выйдя в составе трио с Алсу и Зарой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кроме того, поздравить Льва Валерьяновича из Америки прилетел Алексей Воробьев. «Три тенора» - Меладзе, Михайлов и Павлиашвили - исполнили в честь именинника настоящую арию, а Маша Распутина и вовсе поставила Лещенко на колени - так они презентовали залу старый хит «Льётся музыка».

Маша Распутина Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Маша редко где-то появляется, но это всегда фурор, - перевёл дух после плясок юбиляр.

Кстати, всех друзей Лев Лещенко заранее пригласил на своё 100-летие в феврале 2042 года: отец артиста дожил до 100 лет, а он сам планирует перевыполнить план на 10 лет.