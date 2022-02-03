Россия в Арктике укрепляет международную стабильность

"Уникальные компетенции России, государственная стратегия и политическая воля к ее реализации не позволяют что-либо сделать в Арктике на международном уровне без участия нашей страны", - заявил председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин, выступая на сессии Зимней школы CIRP, посвященной анализу первых итогов председательства России в Арктическом совете.

Организатором мероприятия, проходившего с 30 января по 2 февраля 2022 года в Великом Новгороде, выступил Центр международной и региональной политики (CIRP) при поддержке Фонда Горчакова и Проектного офиса развития Арктики.

Николай Доронин напомнил о глобальных вызовах в Арктике, которые указаны в основополагающих документах Арктического совета и прописаны в стратегии Европейского Союза. Однако современной характеристикой геополитической обстановки является возвращение к словарю холодной войны с характерными для него терминами: бойкот, санкции, военные альянсы и блоки... Это язык ненависти, а не взаимодействия; у говорящих на нем не получится достичь никакого сотрудничества, уверен эксперт.

Он считает, что возвращение России в Арктику в силовом, военном плане будет способствовать деэскалации напряженности в регионе.

"Когда достаточно большая территория пуста, это вызывает желание других игроков искать там возможности для реализации своих планов. Однако если сильная страна обладает на территории развитой инфраструктурой, в том числе и двойного назначения, а также сильным контингентом, это дает платформу для поиска диалога, а не конфронтации. Все заинтересованы в том, чтобы Арктика оставалась мирной территорией без конфликтов. Но это возможно только при наличии сильного «оператора» этой территории, которым и является Россия", - считает эксперт.

Он выразил надежду на то, что новый диалог будет вестись с вниманием к российским интересам в Арктике. Игнорировать эти интересы невозможно уже в силу географического фактора: сухопутные и морские владения России занимают практически 50% всей территории Арктики.

"Российская Арктика - это зона постоянного, а не вахтового проживания. Здесь же дом для многих коренных народов и народностей. История освоения Арктической зоны Россией продолжительна. Русские начали планомерно закрепляться в арктическом регионе больше пяти веков назад. А вообще о начале этой истории можно говорить со времен Новгородской республики, которая успешно осваивала побережье Белого моря", - сказал Доронин.

Особенно интересен вопрос технологий, подчеркивает Николай Доронин. Многим кажется, что Запад в целом обладает лучшими технологиями. Однако для жизни в суровых климатических условиях у России есть неоспоримые технологические преимущества. Конечно, это самый мощный в мире ледокольный флот, но не только он. По словам Доронина, речь в принципе о технике, многолетний опыт эксплуатации которой в высоких широтах позволил адаптировать ее для тяжелых условий.

Важным преимуществом России также является собственная стратегия развития Арктики, рассчитанная до 2035 года, уверен эксперт. Проектный офис развития Арктики участвовал в организации экспертного и общественного обсуждения этой стратегии, напомнил председатель правления ПОРА.