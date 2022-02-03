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Наука3 февраля 2022 8:40

Молнии становятся длиннее и продолжительнее

Грозовой мега-разряд, вспыхнувший над США, протянулся на 768 километров. Это новый мировой рекорд
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Вид со спутника на рекордную молнию.

Вид со спутника на рекордную молнию.

Анализируя снимки, сделанные со спутников, метеорологи обнаруживают потрясающие явления природы: молнии чудовищной протяженности и небывалой длительности. Так называемые мега-молнии.

Наблюдения показывают: мощь грозовых разрядов нарастает. За какие-то 10 лет они стали в два раза длиннее и продолжительнее. На снимках сверху мега-молнии напоминают гигантские, тянущиеся по поверхности планеты, ветви, сотканные из последовательно появляющихся звеньев-отростков.

Электрические рекорды в атмосфере Земли регистрирует Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization - WMO), а выявляет ее комитет, который занимается экстремальными погодными и климатическими явлениями (WMO’s Committee on Weather and Climate Extremes).

Как удалось недавно выявить, новый рекорд длины был установлен в США 29 апреля 2020 года. Молния протянулась на 768 километров – от Луизианы через Техас до Мексиканского залива.

Мега-молнии ветвятся и кустятся, охватывая огромные пллощади.

Мега-молнии ветвятся и кустятся, охватывая огромные пллощади.

Прежний рекорд держала Бразилия: 31 октября 2018 года здесь вспыхнула молния длиной 709 километров. Примерно, как от Москвы до Петербурга. А до этого самым длинным считался грозовой разряд, протяженностью в 321 километр, вспыхнувший 20 июня 2007 года над Оклахомой (США). Обновлен рекорд и по продолжительности. Самая долгая молния, сверкавшая 18 июня 2020 года над Уругваем и Аргентиной, не гасла в небе 17,1 секунды. Годом раньше - 4 марта 2019 года – примерно в том же районе молния светилась 16,73 секунды.

Усиление, что называется, на лицо. Более того, как уверяет спикер WMO - Рендалл Червени (Randall Cerveny), из Аризонского университета (Arizona State University) будут выявлены и более мощные грозовые разряды. Тучи становятся массивнее и обширнее – сильнее заряжаются электричеством. От этого одни молнии усиливаются, другие удлиняются.

Рекорды продолжительности и длины.

Рекорды продолжительности и длины.

Британский физик Кристофер Скотт (Christopher Scott) из Университета Ридинга (University of Reading, UK) объясняет феномен иначе.

По мнению ученого, электрический заряд, который накапливается в тучах за счет трения друг о дружку крошечных частичек льда или водяных капель, усиливают космические лучи и солнечный ветер - частицы высоких энергий, которые влетают в атмосферу Земли. Они взаимодействуют с молекулами воздуха, вышибают электроны, ионизируя тем самым воздух.

В результате заряженные частицы создают электрическое поле высокой напряженности - гораздо сильнее, чем грозовая туча. В нем-то и формируются проходы для молний.

Из расчетов Скотта следует, что космические лучи создают своего рода электрический фон, благодаря которому молнии и возникают. А солнечный ветер периодически добавляет напряженности, усиливаясь во время вспышек на Солнце - так называемых корональных выбросов. Вместе они и провоцируют молнии – как обычные, так и рекордные, общее число которых увеличивается на треть после солнечных вспышек.

Заряженные частицы космических лучей и солнечных вспышек провоцируют молнии - и гигантские, и обычные.

Заряженные частицы космических лучей и солнечных вспышек провоцируют молнии - и гигантские, и обычные.

Британский ученый не исключает, что когда-нибудь нашу планету «накроют» два космических катаклизма разом – мощный корональный выброс на Солнце и взрыв сверхновой, пусть даже далекий. Поток одних заряженных частиц сольется с другим и оба, пронзив грозовое облако, спровоцируют молнию чудовищной силы.

Кстати, по данным WMO, более опасными молнии пока не становятся. Кошмарный рекорд, установленный в Зимбабве в 1975 году, до сих пор не побит. Тогда непосредственно от удара молнии разом погибли 21 человек.

Более всего жертв собрала молния, которая ударила в нефтяные емкости в Египте. Вместе с нефтью сгорели 469 человек.

Интенсивность молний: чаще всего они, на удивление, бьют по Африке.

Интенсивность молний: чаще всего они, на удивление, бьют по Африке.

Наука: Клуб любознательных
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