Обладатель черного пояса по каратэ из Омска Павел Живодер задержан за избиение младенца

Сейчас, по информации Омской областной прокуратуры решается вопрос об аресте Живодера Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Омске – шок, ужас и скандал, в центре которого оказался 32-летний каратист, обладатель черного пояса и призер различных соревнований по киокусинкай, с очень говорящей фамилией. Павел Живодер! Можно было бы посмеяться над иронией судьбы, если бы не пострадавший от рук увлеченного восточными единоборствами мужчины ребенок. Мастер помахать конечностями попал в полицию за издевательство над девятимесячным младенцем с инвалидностью и сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу об истязании.

Правоохранители вышли на «каратэ-пацана» через больницу, куда ребенок попал в тяжелом состоянии: с серьезной травмой головы и следами побоев на теле. Пока неизвестно, кто вызвал маленькому мальчику скорую, но предполагается, что это сделал сам Павел, когда понял, что переборщил с приемчиками. Видимо, что-то все-таки щелкнуло.

Как пишет «КП-Омск», стоило малышу начать капризничать и плакать, обладатель 1 Дана бил беззащитного по голове, хватал за ноги, переворачивал «вверх тормашкам» и тряс, как грушу. По-другому «каратэ-пацан» успокоить мальчика не мог.

Помочь ребенку было некому: дома, кроме Павла были лишь двое других детей, одному из которых 4 года, а другому чуть больше одного. Все трое малышей Живодеру неродные. Они появились в жизни Павла вместе с гражданской женой, с которой он закутил роман, когда жил в Нижневартовске. Оттуда в Омск пара с детьми перебралась совсем недавно, в ноябре прошлого года, и поселилась в квартире в Советском округе. А незадолго до Нового года, 26 декабря, женщине понадобилось снова съездить в Нижневартовск, для оформления документов. Она спокойно отправилась по делам, оставив детей на попечение Павла. Не знала мать, что тот превратно понимает родительский долг и что в компании Живодера ее дети не в безопасности.

Сейчас, по информации Омской областной прокуратуры решается вопрос об аресте Живодера. 9-мессячный малыш остается в больнице, где врачи оказывают ему помощь, а других детей, до которых каратист, к счастью, не добрался, пока перевезли в Дом ребенка.