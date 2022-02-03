В Японии ученые рассчитали, как свести риск заразиться «омикроном» к нулю

Исследование, проведенное в Японии, наглядно подтверждает эффективность масок. Фото: REUTERS

В Национальном научно-исследовательском институте Японии Riken изучили, насколько на самом деле медицинские маски защищают от заражения вариантом коронавируса «омикрон». Для этого смоделировали типичную ситуацию разговора двух людей.

Когда люди в течение 15 минут находятся на расстоянии 1 метра друг от друга и при этом тот человек, который заражен «омикроном», - в медицинской маске, средний риск того, что его партнер по разговору заразится, практически равен нулю.

В компьютерной модели брали в расчет количество дыхательных капель, а также предполагаемую вирусную нагрузку в каждой капле. Для этой модели вариант «омикрон» оказался в 1,5 раза более заразным, чем штамм «дельта».

Специалист по вычислительной гидродинамике в Университете в Кобе, возглавлявший группу моделирования, считает, что эта полученная информация особенно важна для регуляции занятий и перемен в школах, ведь дети заражаются «омикроном» особенно часто.

Второй эксперимент ученых из Японии смоделировал ситуацию внутри ресторана – закусочной, куда пообедать пришли 16 человек.

Один из самых быстрых суперкомпьютеров в мире – японский Fugaku рассчитал, что в небольшом ресторане вероятность того, что зараженный «омикроном» человек, который громко разговаривает со своим приятелем за столом в течение 30 минут, передаст вирус другим 15-ти посетителям, которые проведут в закусочной свой часовой перерыв на обед, составляет 6,8%.

Однако вероятность заражения снижается примерно до 5,2%, если используется дополнительное кондиционирование воздуха. Риск снижается еще больше, примерно до 2%, когда установлены кухонные вытяжные вентиляторы и перегородки между посетителями.

Исследование, проведенное в Японии, наглядно подтверждает эффективность масок, физического дистанцирования и важность вентиляции в закрытых помещениях в предотвращении заражения вариантом коронавируса «омикрон». Риск заразиться можно свести практически к нулю, если использовать одновременно все три стратегии защиты.