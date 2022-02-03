Стали известны суммы «наградных» для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Медали XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРО ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ

Правительство утвердило размеры вознаграждения за успешное выступление российских спортсменов-олимпийцев в Пекине.

- За золотую медаль – 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей и за бронзовую медаль – 1,7 млн рублей, - объявил премьер Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров, оно традиционно проводится в режиме видеоконференции. - Также поощрение получат те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться. Имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе идут к победам.

Олимпиада открывается 4 февраля, а еще через месяц стартуют Паралимпийские зимние игры.

- Это важные события, - отметил Мишустин. - Вся страна поддерживает наших ребят и гордится ими. И в эти дни будет особенно желать им только побед.

Победители-паралимпийцы получат за свои медали такие же премии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ПРО ПОДДЕРЖКУ ТУРИЗМА

Кроме того, Мишустин рассказал и о поддержке туристической отрасли.

- Она сталкивается с серьезными трудностями из-за многочисленных ограничений, вызванных пандемией, - отметил премьер. - Правительство предоставит, как и в прошлом году, субсидии на выполнение внутрироссийских авиачартеров. С их помощью туроператоры смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших 3-х лет. Рассчитываем, что цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными и наши граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране.

ПРО КОРОНАВИРУС

- За последние несколько недель значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, - отметил премьер. - Поэтому мы привлекаем к работе сотрудников и других медучреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей. Тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии. Выделим 600 млн рублей на оплату их труда. Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысячи специалистов, которые будут консультировать дистанционно. И обращения граждан станут рассматриваться быстрее.

ПРО ИНВЕСТИЦИИ НА КУРИЛАХ

- По поручению Президента мы продолжаем работу по введению дополнительных преимуществ для инвесторов, готовых работать на Курильских островах, - рассказал премьер.

В частности, разработаны поправки в Налоговый кодекс — например,освобождение на 20 лет от земельного налога и целого ряда других, отметил Мишустин. Поправки уже направлены в Госдуму и успешно прошли первое чтение.

В повестке сегодняшнего заседания правительства — еще один документ, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона. Это законопроект, предусматривающий снижение размера взносов на обязательное пенсионное страхование.

- Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий, - отметил глава кабинета. - В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6%. С учетом других страховых платежей совокупный размер тарифа составит 7,6%. Это довольно выгодно для бизнеса. Именно столько платят резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов, и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий.