Александр Лукашенко: «Полезут - получат! Вот и вся война»

Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи во Дворце Независимости. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Глава российского оборонного ведомства прилетел в Белоруссию проинспектировать подготовку к совместным учениям «Союзная решимость», которые на фоне обострения наших отношений с Западом начнутся под Брестом 10 февраля. Минобороны РФ перебрасывает войска аж на 10 000 километров - из Восточного военного округа. Как для отработки передислокации на большие расстояния, так и ее наглядной демонстрации нашим заклятым партнерам. В грядущих маневрах они уже увидели угрозу Украине и признаки вторжения российских войск с севера. Как в трепетных западных сердцах отзовется визит Шойгу в Минск, Лукашенко прекрасно представляет. Поэтому и поспешил заверить всех волнующихся:

- Чтобы тут гвалтом не кричали, я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Белоруссию, в том числе и современной. Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой, - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что создан учебный центр, где белорусские военные могут осваивать системы ПВО и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются в России.

- Учебные центры - идея, которая была озвучена вами и поддержана нашим президентом, - мы её реализовали. Сегодня совместный учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство, - в свою очередь отметил Шойгу.

Александр Лукашенко посетовал, что Белоруссия вынуждена сегодня укреплять свою границу с Украиной. И российские военне специалисты здесь придутся как нельзя кстати, указав на самые болевые точки на этом направлении.

- Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне - не войне и так далее… Полезут - получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить - от Бреста до Владивостока, - рубанул Батька. - Ситуацию напрягают, толкают нас к ответу (уже несколько было провокаций, на которые мы могли ответить вооруженно). Понимают, что если мы ответим, то Россия следом в это втянется. Мы пока терпим. Но провоцируют постоянно. Поэтому вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете, откликаетесь на наши запросы. Мы в долгу не останемся.

- В России высоко оценивают Вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства, - заверил президента Белоруссии Сергей Шойгу. - В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку.

Прямиком из президентского дворца Сергей Шойгу отправился на полигон «Брестский», где союзные подразделения отражали прорыв незаконных вооруженных формирований. Для начала их отрезали спустившимся с неба десантом. Затем отутюжили с воздуха самолетами Як-130 и Су-25. Вертолеты Ми-24 добавили огня. А для закрепления эффекта «противника» смешала с землей артиллерия. С «недобитками» разбирались танки, используя тактику «карусели» - когда один лупит по врагу, другой наблюдает и проводит доразведку, а третий - в районе ожидания и дозагрузки. Как только у первого заканчивается боезапас, они меняются по кругу.

За учениями с трибун наблюдали министры обороны России и Белоруссии. А со спутников и самолетов-разведчиков следили страны НАТО. Только Украине смотреть было нечем. В Минске заявили, что принудили к посадке (это они умеют) беспилотник, прилетевший прямиком с территории незалежной. В Киеве, впрочем, обвинения в нарушении воздушной границы отрицают.