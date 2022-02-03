Александр Лукашенко: «Полезут - получат! Вот и вся война»

Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи во Дворце Независимости. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Глава российского оборонного ведомства прилетел в Белоруссию проинспектировать подготовку к совместным учениям «Союзная решимость», которые на фоне обострения наших отношений с Западом начнутся под Брестом 10 февраля. Минобороны РФ перебрасывает войска аж на 10 000 километров - из Восточного военного округа. Как для отработки передислокации на большие расстояния, так и ее наглядной демонстрации нашим заклятым партнерам. В грядущих маневрах они уже увидели угрозу Украине и признаки вторжения российских войск с севера. Как в трепетных западных сердцах отзовется визит Шойгу в Минск, Лукашенко прекрасно представляет. Поэтому и поспешил заверить всех волнующихся:

- Чтобы тут гвалтом не кричали, я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Белоруссию, в том числе и современной. Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой, - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что создан учебный центр, где белорусские военные могут осваивать системы ПВО и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются в России.

- Учебные центры - идея, которая была озвучена вами и поддержана нашим президентом, - мы её реализовали. Сегодня совместный учебный центр создан, я здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли воздушное пространство, - в свою очередь отметил Шойгу.

Александр Лукашенко посетовал, что Белоруссия вынуждена сегодня укреплять свою границу с Украиной. И российские военне специалисты здесь придутся как нельзя кстати, указав на самые болевые точки на этом направлении.

- Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне - не войне и так далее… Полезут - получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить - от Бреста до Владивостока, - рубанул Батька. - Ситуацию напрягают, толкают нас к ответу (уже несколько было провокаций, на которые мы могли ответить вооруженно). Понимают, что если мы ответим, то Россия следом в это втянется. Мы пока терпим. Но провоцируют постоянно. Поэтому вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете, откликаетесь на наши запросы. Мы в долгу не останемся.

- В России высоко оценивают Вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства, - заверил президента Белоруссии Сергей Шойгу. - В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку.