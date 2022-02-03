«Нормальный только я»: Пять причин посмотреть с детьми первый в России инклюзивный фильм

Антон Богданов впервые сел в режиссерское кресло, чтобы снять фильм про детей и для них под названием «Нормальный только я».

«Да он не нормальный» - эту фразу часто приходится слышать даже полностью здоровым детям и взрослым, что уж говорить о людях с инвалидностью. Но кто определяет эти критерии нормальности? Поразмышлять об этом решил Антон Богданов - звезда сериала «Реальные пацаны».

Актер впервые сел в режиссерское кресло, чтобы снять фильм про детей и для них под названием «Нормальный только я». Таких кинолент в России не много, а еще это первый в России инклюзивный фильм.

Премьера состоялась в конце 2021 года в кинотеатрах Пензы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога и ряда других российских городов. А теперь его можно посмотреть из любого уголка мира - в онлайн-кинотеатре. Приведем пять причин, почему фильм стоит смотреть с детьми.

Причина №1. Прототипом лагеря стал проект из Пензы «Новый город «Дружный»

Необычный (единственный в своем роде) лагерь для особенных детей располагается в Пензенской области. Именно он стал прототипом места, в котором разворачиваются события фильма. Послом «Нового города «Дружный» является актер Антон Богданов, который много лет сотрудничает с организацией

- Лента получилась очень символичной: Антон впервые выступил в роли режиссера, а жители города – впервые стали настоящими актерами и снимались на одной площадке со звездами,- рассказали в команде «Новый город «Дружный».

Режиссер сам родом из Пермского края и всячески поддерживает земляков.

- Когда мне стукнуло два месяца, мама, обняв меня и папу, перевезла к себе на родину - город Березники, Пермского края. Там прошло все мое становление, которое может случиться с пацаном от года до 18. В 18 я поступил в Институт и уехал в мегаполис - Пермь! Там я провёл развеселеи ших (в это слово я закладываю очень много) 10 лет! – вспоминает Антон Богданов.

Сейчас артист живет в Москве, но называет себя человеком мира. В соцсетях он активно рассказывает о благотворительных акциях и фондах, публикует фото с детьми.

Например, на съёмках фильма «Ёлки» в Красноярске Антон познакомился с мальчиком Ильей с СМА. Актер рассказал историю борьбы малыша с болезнью и спустя несколько недель сбор на дорогостоящий препарат «Золгенсма» для ребенка был закрыт.

Фото: Новый город «Дружный»

Причина №2. Поучительная история

Еще одна причина смотреть новый фильм с детьми – он очень смешной и поучительный. Сюжет крутится вокруг двух «кланов»: на одной стороне - группа ребят с особенностями здоровья, на другой- хулиганы, которых специально привозят в лагерь взрослые, чтобы без лишнего шума выгнать оттуда первых.

Злодея, решившего выкупить лагерь и снести его под бизнес-проект, играет Константин Хабенский. В роли директора учреждения - Антон Богданов. И всё, конечно же, пошло не по плану, и две группы неожиданно объединяются, чтобы спасти лагерь.

Причина №3. В фильме снимаются обычные дети

Главные герои фильма - ребята, которые никогда не учились актерскому мастерству у профессионалов и не посещали театральные школы. Это мальчики и девочки из пермского «Нового города «Дружный».

Режиссер признался, что с ними работать было иногда даже проще, чем с детьми без ОВЗ.

Фото: Новый город «Дружный»

Причина №4. Инклюзивный – не значит «давить на жалость»

Зритель привык, что если фильм об особенных людях, то обязательно предстоит поплакать. Вспомним те же «1+1», «Внутри себя я танцую»… Но первый фильм режиссера Богданова - другой.

Возрастная маркировка фильма в прокате 12+. Хотя вся съемочная группа утверждает – «Нормальный только я» можно смотреть с 6 лет. Ведь Богданов научился говорить на важные темы языком юмора.

Вот, что пишут о его фильме в интернете:

«Это социальная драма в комедийной манере»;

«Простым языком о сложной социальной проблеме. Досмотрите до конца!»;

«Настоящий, добрый фильм о тех вещах, о которых непринято даже говорить вслух»;

«Такой добрый фильм, местами смешно. Спасибо за такое камерное кино»;

«Очень интересное, трогательное, детское кино! Пожалуй, лучшее для детей за много, много лет»;

«Мы смотрели с ребёнком, проговаривая нормы общения с особенными детишками»;

Причина №5. Фильм стал лучшим на Международном кинофестивале Arctic Open

«Нормальный только я» победил в номинации «Лучший фильм для детей и юношества» и «Лучший режиссер», обойдя 1562 работы из 98 стран мира. А еще короткометражная версия этой картины была показана в генеральной штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

- Любая награда привлекает к себе внимание! А в моём случае привлекает внимание к детскому кинематографу, к тому рупору, который слышат дети. Слышит будущее поколение….но зачастую, им просто нечего слышать,- написал тогда Антон Богданов у себя в соцсетях.

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